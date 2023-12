Carta del Consejo Global de Humedad Letal a los líderes mundiales (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBAI, EAU, 5 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- El presidente ejecutivo y fundador de Fortescue, el Dr. Andrew Forrest AO, se unió a destacados científicos de todo el mundo para firmar una carta abierta a los líderes mundiales que asistieron a la COP28, detallando la creciente amenaza de la humedad letal para la humanidad.

La carta de los miembros del Consejo Global de Humedad Letal incluye las firmas de científicos de India, América del Norte, Australia, Reino Unido, Singapur y Bélgica.

Pide a los líderes mundiales "ir más allá de todas las políticas que inhiben el desarrollo y el despliegue de tecnología renovable para lograr la desfosilización de nuestra economía".

Les implora que respalden el Plan de Energía Positiva y respalden cuatro cambios de políticas clave que se requieren con urgencia para evitar las catástrofes que vendrán con un aumento continuo de la humedad letal.

La humedad y el calor letales ya están sobre nosotros.Nuestras acciones de hoy determinarán cuántos millones de personas mueren o se ven obligadas a migrar.

Líderes mundiales,

Nosotros, los abajo firmantes, venimos de las principales instituciones académicas y de investigación del mundo y estamos formados por una amplia gama de científicos climáticos, expertos en salud pública, formuladores de políticas e industriales.

Existe consenso científico en que el aumento de la humedad y el calor representan una amenaza grave y creciente para la humanidad. A temperaturas tan bajas como 30 ˚C, en condiciones de alta humedad, el cuerpo humano lucha por enfriarse mediante el sudor. Puede producirse la muerte.

A medida que aumentan las temperaturas, también aumenta la posibilidad de que se produzcan episodios de altas temperaturas y alta humedad más allá de lo que los humanos y muchos mamíferos –incluido el ganado, una importante fuente de proteínas a nivel mundial– pueden soportar durante más de unas pocas horas.

Estos impactos no serán equitativos. Los más vulnerables de la sociedad, como los ancianos, los niños pequeños y los pobres, serán los que más sufrirán. A escala poblacional, esto se llama Humedad Letal y sus impactos se sentirán a nivel mundial, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales.

Algunas de las regiones más pobladas de la Tierra están en riesgo, incluidas partes de India, China, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, México, norte de Australia y muchos otros países de África, Asia, América del Sur y Europa.

El aumento de la humedad también está provocando uno de los climas más violentos que el mundo haya visto y la amenaza sólo crecerá a medida que el mundo se caliente. Debemos prepararnos para un cambio ambiental y social abrupto.

Poder Positivo

Líderes mundiales, debemos ir más allá de todas las políticas que inhiben el desarrollo y el despliegue de tecnología renovable para lograr la desfosilización de nuestra economía.

Se necesitan con urgencia al menos cuatro cambios políticos clave:

Los impactos directos de la humedad letal con calor sobre la mortalidad humana serán generalizados, al igual que los efectos indirectos asociados con la pérdida de mano de obra, la migración y la desestabilización geopolítica. Como líderes, debemos abordar ambos de inmediato, pero nunca uno a expensas del otro.

Aún podemos crear un mundo apropiado para nuestros hijos y las generaciones futuras si actuamos ahora.

Le llamamos a respaldar el Positive Power Plan.

Fecha: 3 de diciembre de 2023

Firmantes

Dr Sneha Malhotra, Director de Tecnología, Oficina del Asesor Científico Principal, Gobierno de la India

Profesor Steven Sherwood, Ciencias Atmosféricas, Centro de Investigación del Cambio Climático, Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia

Profesor Li Zheng, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto de Cambio Climáticoe, Tsinghua University

Profesor Somnath Baidya Roy, Jefe, Centro de Ciencias Atmosféricas, Indian Institute of Technology Delhi

Profesor Peter Huybers, Ciencias de la Tierra y Planetarias, Harvard University

Dr Guang Zhang, Meteorólogo investigador, Instituto Scripps de Oceanografía, University of California San Diego, EE.UU.

Profesor Paromita Chakraborty, Contaminación atmosférica, Centro de Investigación en Medio Ambiente, Promoción de la Sostenibilidad y Cambio Climático, Institute of Science and Technology

Profesor Deqing Zhu, Escuela de Procesamiento de Minerales y Bioingeniería, Central South University

Dr Jonathan R. Buzan, Físico del Clima, Física del Clima y el Medio Ambiente y Centro Oeschger para la Investigación del Cambio Climático, University of Bern, Suiza

Profesor Sagnik Dey, Presidente del Instituto, Centro de Ciencias Atmosféricas. Indian Institute of Technology Delhi

Dr Chloe Brimicombe, Científico del clima e investigador del calor extremo, Karl-Franzens- Universität Graz & University of Reading

Dr Vidhya Venugopal, Profesor y Director de País (NIHR GRC NCD-EC), Departamento de Ingeniería de Salud Ambiental, Facultad de Salud Pública, Sri Ramachandra Institute and Higher Education, Chennai, INDIA

Profesor Emérito Trevor McDougall AC FRS FAA, University of New South Wales Sydney Winner Prime Minister's Prize for Science 2022

Profesor Ambarish Dutta, Epidemiology Indian Institute of Public Health, Bhubaneswar Public Health Foundation of India

Profesor Nerilie Abram, Ciencia del clima, The Australian National University, Australia

Profesor Arnab Dutta, Programa Interdisciplinario en Estudios Climáticos, IIT Bombay

Dr James Smith MRCGP FFPH, Sustainability Lead, Cambridge Public Health Interdisciplinary Research Centre, University of Cambridge

Profesor Ollie Jay, Calor y Salud, Director de la Incubadora de Investigación Calor y Salud, Faculty of Medicine and Health, University of Sydney, Australia

Dr Fahad Saeed, Efectos del calor y la humedad; Líder regional: Sur de Asia y Oriente Medio, Climate Analytics

Dr Amy Booth, Médico e Investigador, Cambio Climático y Salud Global, Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford

Profesor Sandeep Sukumaran, Centro de Ciencias Atmosféricas, Yardi School of AI Indian Institute of Technology Delhi

Profesor Tim Lenton, Cambio climático/Ciencia del sistema terrestre, Global Systems Institute, University of Exeter, Reino Unido

Profesor Kurian Joseph, Director, Centre for Climate Change and Disaster Management, Centre for Environmental Studies, Department of Civil Engineering, Anna University

Dr Benjamin Jones, Oxford Centre for Global Health Research, Nuffield Department of Medicine | University of Oxford

Dr Andrew Forrest AO, Minderoo Foundation, Tattarang and Fortescue; Honorary Research Fellow, University of Western Australia [1]

Profesor Ken Smith, Departmento de Medicina, University of Cambridge

Dr Emma Ramsay, Calor húmedo en asentamientos urbanos, Nanyang Technological University Singapore

Profesor Stephen Luby, Departmento de Medicina, Stanford University

Scientia Profesor Matthew England, FFA Centre for Marine Science & Innovation, University of New South Wales Australia

Dr Brian O'Callaghan, Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford; United Nations Economic Commission for Africa; Acadia Infrastructure Capital [2]

Profesor Srinivasan Keshav, Computer Science, Department of Computer Science and Technology, University of Cambridge

Profesor Callum Roberts, Marine Conservation, Centre for Ecology and Conservation, University of Exeter, UK

Profesor Asociado Sarah Perkins-Kirkpatrick, Científico del clima, UNSW Canberra, Australia

Profesor Katrin Meissner, Científico del clima; Director, Climate Change Research Centre, University of New South Wales, Australia

Dr Tony Worby, Científico, Minderoo Foundation [3]

Dr Shanta Barley, Científico del clima, Fortescue; Adjunct Lecturer, University of Western Australia [4]

Kylie Walker, consejero delegado Australian Academy of Technological Sciences & Engineering

Profesor Anjal Prakash, Bharti Institute of Public Policy, Indian School of Business

Profesor Michael Ellwood, Research School of Earth Sciences, Australian National Uni- versity

Dr Laurence Wainwright, Sustainability, Enterprise & Environment, University of Oxford

Profesor Emérito Sarah Dunlop, Minderoo Foundation and The University of Western Australia

Profesor Marilyn Raphael, Geografía, Institute of the Environment and Sustainability, University of California, Los Angeles, USA

Profesor Jacob G. Foster, Sociología, UCLA; Profesor externo, Santa Fe Institute

Profesor Alastair Iles, Sustainability Transitions Department of Environmental Science, Policy & Management University of California, Berkeley

Dr Shannon A. Bonke, Research Fellow of King's College Cambridge and Department of Chemistry, University of Cambridge

Profesor Douglas McCauley, Director, Benioff Ocean Science Laboratory, University of California Santa Barbara

Dr John Hunter, Científico del clima y el nivel del mar, University of Tasmania

Dr Larry Marshall, Director, Fortescue; Chair, American Chamber of Commerce in Australia; Governing Council of Australian National University

Dr Vishal Dixit, Programa Interdisciplinario en Estudios Climáticos, IIT Bombay, India

Profesor Kamiar Mohaddes, Judge Business School & Kings College, University of Cambridge

Profesor Anne-Louise Ponsonby, Responsable, Neuroepidemiology Research Group, The Florey Institute of Neuroscience and Mental Health

Profesor Stephen F. Ackley, Department of Earth and Planetary Sciences, University of Texas San Antonio, Fellow of the American Geophysical Union

Bodhi Patil, Embajador de la Juventud, Dept. Environment & Sustainability, University of British Columbia

Profesor Jean-Louis Tison, DSTE-IGEOS-Glaciology laboratory – Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Profesor Ian Allison, D.Sc., FAA, University of Tasmania, Australia

Dr Maria Luiza Pedrotti, National Centre for Scientific Research, Sorbonne

