La Casa Real de la Moneda conmociona a la nación con la moneda coleccionable de Freddie Mercury

LLANTRISANT, Gales, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La historia del rock and roll quedará inmortalizada cuando la Casa Real de la Moneda presente una moneda del Reino Unido para celebrar a uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, Freddie Mercury: un extraordinario tributo al icono del rock cuya voz y talento escénico definieron generaciones.

La moneda coleccionable captura a Mercury en pleno apogeo de su carrera, mostrando al carismático líder en su máximo esplendor, con su firma grabada junto a su retrato. Los intrincados detalles del diseño narran la historia del extraordinario talento de Mercury a través de elementos cuidadosamente elaborados.

El legendario registro vocal de cuatro octavas de Freddie está representado por un pentagrama que recorre el borde de la moneda, abarcando desde las notas graves hasta las agudas. El diseño del borde del brazalete con tachuelas se inspira en su icónico atuendo de la actuación en Live Aid, un merecido homenaje a la que muchos consideran la mejor actuación de rock de todos los tiempos. Algunas monedas también incluirán color, dando vida a la icónica chaqueta amarilla de Freddie en el diseño y capturando la vibrante energía que lo convirtió en una presencia escénica tan magnética.

Esta celebración llega en un momento especialmente emotivo, conmemorando el 40 aniversario de la actuación estelar de Queen en Live Aid en julio de 1985 y también el 40 aniversario del primer álbum de estudio en solitario de Freddie, "Mr. Bad Guy", lanzado el mismo año, recordando a los fans su versatilidad como miembro de Queen y como solista que superó los límites creativos a lo largo de su carrera.

En un momento especial que cerró el círculo de la creación de la moneda, la hermana de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, visitó la Real Casa de la Moneda para acuñar ella misma la primera moneda, convirtiéndose así en parte integral de este tributo histórico al legado de su hermano.

Rebecca Morgan, directora de Monedas Conmemorativas de la Real Casa de la Moneda, declaró: "La visita de Kashmira para acuñar la primera moneda de Freddie Mercury fue increíblemente conmovedora y enriqueció aún más este proyecto. Freddie Mercury no era solo un músico; era una fuerza de la naturaleza que transformaba cada escenario que pisaba. Esta moneda captura esa energía electrizante y rinde homenaje a un icono verdaderamente global cuya influencia sigue inspirando a generaciones. El nivel de detalle en este diseño, desde su firma hasta el pentagrama que representa su increíble registro vocal, la convierte en una de nuestras piezas conmemorativas más especiales".

Kashmira Bulsara, hermana de Freddie Mercury, comentó: "Acuñar la primera moneda en la Real Casa de la Moneda fue un momento muy emotivo y de gran orgullo para mí. Freddie habría estado absolutamente encantado de verse homenajeado de esta manera y de saber que su familia formó parte de la materialización de este tributo".

Kashmira añadió: "Siempre tuvo un gran respeto por las tradiciones e instituciones británicas, y que la Real Casa de la Moneda celebrara su legado con una obra de arte tan hermosa habría significado muchísimo para él. La moneda captura a la perfección su pasión y la alegría que brindó a millones de personas a través de su música".

La moneda coleccionable de Freddie Mercury continúa la tradición de la Real Casa de la Moneda de celebrar a los iconos culturales británicos que han dejado una huella imborrable en el panorama mundial. Desde sus inicios con Queen hasta sus últimas actuaciones, el legado de Mercury como uno de los más grandes artistas británicos queda ahora inmortalizado en una moneda oficial del Reino Unido.

Como merecido homenaje al legado filantrópico de Mercury, la Real Casa de la Moneda donará una edición especial en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, la organización benéfica contra el sida fundada en su memoria. La organización subastará esta pieza única en los próximos meses, continuando así la misión de Mercury de apoyar a las personas afectadas por el VIH y el sida.

Freddie Mercury es el último artista musical en formar parte de la serie de monedas Leyendas de la Música de la Real Casa de la Moneda, que rinde homenaje a los más grandes cantantes y compositores de la historia británica. Mercury sigue los pasos de figuras como David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney, quienes también han sido homenajeados con su propia moneda del Reino Unido. La serie "Leyendas de la Música" ha gozado de gran popularidad entre coleccionistas y aficionados a la música, con casi medio millón de monedas distribuidas a entusiastas en 108 países de todo el mundo.

La colección estará disponible a partir de las 9:00 del 18 de noviembre, con precios desde 18,50 libras. Para más información y para comprar en la Casa Real de la Moneda, visite el siguiente sitio web. También podrá adquirir una selección de las monedas en la tienda de Freddie Mercury a través del siguiente enlace.

