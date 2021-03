La CDC Foundation va a presentar su viaje de automatización y transformación digital en asociación con Celigo (1)

La conversación virtual gratuita cubrirá cómo la organización ha modernizado los procesos de los negocios y apoyado los esfuerzos de consecución de fondos Crush COVID

SAN MATEO, Calif., 15 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Celigo (www.celigo.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=3888877838&u...]), principal proveedor de integración de plataforma como servicio (iPaaS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=3609231446&u...]) para usuarios de negocios y técnicos, anunció hoy que va a hospedar una presentación virtual gratuita el 17 de marzo en la que se mostrará la CDC Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=4119493473&u...] y que se titulará "How the CDC Foundation Modernized and Automated Its Business Processes: A Digital Transformation Story [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=3399075625&u...]".

https://mma.prnewswire.com/media/471760/Celigo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/471760/Celigo_Logo.jpg]

Además de presentar el viaje de transformación digital de la DC Foundation, el evento ayudará a apoyar la campaña Crush COVID [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=512484453&u=...] de la fundación.

"Es un honor el hecho de acoger y apoyar a la CDC Foundation con la realización de este evento", comentó Jan Arendtsz, fundador y consejero delegado de Celigo. "La forma en que la CDC Foundation ha modernizado sus sistemas heredados y la automatización de sus procesos a nivel comercial, junto a la integración, sirven como modelo de imagen para todas las organizaciones que busquen someterse a una iniciativa similar en este momento tan vital de cara a la transformación digital".

Malcolm James, responsable sénior de Tecnología y Soluciones de Negocios de la CDC Foundation, va a debatir en torno a cómo la fundación abordó y puso en marcha con éxito la automatización de sus procesos heredados, justo en el momento para llevar a cabo la administración del aumento de cinco veces las transacciones que experimentó como parte de su respuesta a la pandemia de la COVID-19.

"La transformación de las operaciones supone un objetivo tan común y necesario en estos días en los que se implican muchas de las decisiones vitales", comentó James. "Me emociona el hecho de compartir la historia de nuestro camino, ya que comprendo lo que supone tener ese deseo de modernización, y a la vez sentir el peso de todos los desafíos que presenta".

La CDC Foundation, que ha recaudado más de 1.250 millones de dólares desde que se llevó a cabo su fundación en 1995 para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, ya había superado su dependencia de procesos principalmente manuales y que estaban basados en papel. Gracias a su destacada iniciativa dedicada a la transformación digital, la organización buscó poder revitalizar sus operaciones gracias a las mejores soluciones en la nube, como Salesforce, ADP, SAP Concur, Celigo iPaaS y muchas más.

Los temas relacionados con esta conversación van a incluir:

-- Los retos a los que se enfrentan organizaciones cada vez mayores como la CDC Foundation -- Navegar por medio de la iniciativa de transformación digital y la selección de las herramientas de derecho basadas en nube -- El papel pivote de la integración y la automatización -- Resultados, visiones y las mejores prácticas basadas en una experiencia de éxito

El evento se va a desarrollar el miércoles 17 de marzo de 10am a 11am PDT. Los usuarios podrán registrarse de forma gratuita a través de esta página [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=2679154343&u...].

Para ayudar a apoyar a la CDC Foundation, visite Crush COVID [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=512484453&u=...].

Si desea conocer más acerca de Celigo, uno de los G2's Best Software for 2021 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=3394256623&u...], visite Celigo.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=201024394&u=...] para comenzar a integrarse de forma gratuita.

Acerca de Celigo

Celigo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=4129691303&u...], la plataforma de integración como servicio de próxima generación (iPaaS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=3609231446&u...]), creada para profesionales de TI y para usuarios comerciales conecta y automatiza fácilmente los procesos en miles de aplicaciones. Nombrado como G2 Best Software for 2021 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3096006-1&h=2711399066&u...], Celigo permite a los usuarios construir, administrar y transferir de forma rápida las integraciones más complejas a escala, necesitando de una menor cantidad de recursos de TI y reduciendo el coste total de propiedad.

(CONTINUA)