CeraVe apoya a líderes mundiales en salud de la piel para brindar atención a pacientes desfavorecidos (1)

- CeraVe apoya a líderes mundiales en salud de la piel para brindar atención a pacientes desfavorecidos en el Día Mundial de la Salud de la Piel

En asociación con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y la Sociedad Internacional de Dermatología (ISD), CeraVe moviliza a 9 países para ampliar el acceso a la atención dermatológica en todo el mundo.

NUEVA YORK, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Para abordar la crisis mundial de salud de la piel que deja a miles de millones de personas sin acceso a un dermatólogo, CeraVe, la marca de cuidado de la piel recomendada por dermatólogos n° 1 en EE.UU.*, llegó a más de 3.900 pacientes de todo el mundo a través de las iniciativas del Día Mundial de la Salud de la Piel este verano.

El Día Mundial de la Salud de la Piel es organizado por la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y la Sociedad Internacional de Dermatología (ISD). Se celebra el 8 de julio de cada año y ofrece educación sobre la importancia de la salud de la piel, además de fomentar debates y acciones que contribuyan a mejorarla en todo el mundo. Como patrocinador corporativo oficial del día por segundo año, CeraVe colaboró con la ILDS y la ISD para consolidar los logros de 2024, con actividades en 9 países y concienciando a nivel mundial.

Concienciación mundial sobre la crisis de salud de la piel Si bien un tercio de la población mundial se ve afectada por enfermedades de la piel, en algunos países hay menos de un dermatólogo por cada millón de personas, lo que crea una brecha de cobertura que deja a 3.000 millones de personas sin acceso a la atención1-3. A través de su asociación con ILDS e ISD, CeraVe tiene la misión de ayudar a cerrar la brecha y garantizar que más pacientes en todo el mundo puedan acceder a la experiencia dermatológica.

Personas y organizaciones de 76 países participaron compartiendo mensajes de la campaña para el Día Mundial de la Salud de la Piel, sus historias y actividades para generar conciencia en las redes sociales y en formato digital, contribuyendo a un alcance de más de 4,5 millones, que incluyó una iniciativa de concienciación global en el evento del 20º aniversario de CeraVe.

Coincidiendo con su 20º aniversario, la marca también organizó una celebración mundial de dos décadas de cuidado de la piel en el Día Mundial de la Salud de la Piel. Dermatólogos y creadores de renombre se reunieron para conocer soluciones dermatológicas accesibles y el compromiso de CeraVe con la mejora de la salud de la piel en todo el mundo.

Impacto de un vistazo

9 países activados en 5 continentes

Más de 3.900 pacientes desfavorecidos tratados

Más de 4,5 millones de personas contactadas en línea y en persona

Más de 200 funcionarios gubernamentales se comprometieron a apoyar la defensa de la salud de la piel

Movilizando la atención en EE.UU. y en todo el mundoAdemás, se celebraron 11 eventos en el país que abarcaron la promoción gubernamental, la educación sanitaria y la atención al paciente, entre ellos:

Indonesia : más de 220 pacientes recibieron atención dermatológica y más de 60 funcionarios gubernamentales se comprometieron a apoyar la salud de la piel.

: más de 220 pacientes recibieron atención dermatológica y más de 60 funcionarios gubernamentales se comprometieron a apoyar la salud de la piel. Nigeria : más de 1.200 pacientes accedieron a servicios dermatológicos por primera vez.

: más de 1.200 pacientes accedieron a servicios dermatológicos por primera vez. Bangladesh : unidades móviles de dermatología llegaron a zonas remotas propensas a inundaciones para diagnosticar y tratar a más de 1.000 pacientes.

: unidades móviles de dermatología llegaron a zonas remotas propensas a inundaciones para diagnosticar y tratar a más de 1.000 pacientes. Filipinas: casi 50 dermatólogos y profesionales sanitarios atendieron a 163 pacientes en una comunidad remota y capacitaron a otros 136 profesionales sanitarios.

En Estados Unidos, CeraVe colaboró con su socio, la Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Benéficas (NAFC), para priorizar la salud de la piel en comunidades desatendidas y con escasos recursos. En todo el país, dermatólogos ofrecieron su tiempo como voluntarios en las clínicas de la NAFC para atender a pacientes, mientras que los Asesores de Salud de la Piel de L'Oréal impartieron sesiones educativas en otras clínicas. Durante el Día Mundial de la Salud de la Piel y en otras ocasiones, la colaboración entre CeraVe y la NAFC benefició a cientos de pacientes y voluntarios, inspirando acciones a largo plazo.

"Nuestra colaboración continua con CeraVe ha aportado un gran valor a nuestras clínicas, desde oportunidades educativas para voluntarios hasta la ampliación del alcance de la atención que ofrecemos a nuestros pacientes", afirmó Ariana Gordillo, directora sénior de NAFC. "Sabemos que el acceso al cuidado de la piel y a los recursos especializados es limitado tanto a nivel mundial como en nuestras propias comunidades, por lo que contar con un socio como CeraVe nos permite ampliar nuestra oferta y brindar una atención integral a pacientes de todo el país".

El profesor Henry W. Lim, director general de la ILDS, afirmó: "Una vez más, el Día Mundial de la Salud de la Piel de este año destacó el profundo impacto de las enfermedades de la piel en miles de millones de personas y sus familias en todo el mundo, a la vez que brindó educación vital y puso de relieve la urgente necesidad de un mayor acceso a la atención dermatológica".

"Gracias a la generosa colaboración de CeraVe Care For All, pudimos financiar nueve iniciativas inspiradoras en regiones desatendidas de todo el mundo, cada una de las cuales marca una diferencia significativa en la salud de la piel en las comunidades que más la necesitan. Agradecemos profundamente el compromiso continuo de CeraVe con la promoción de la equidad en la salud de la piel".

Defender la equidad en la salud de la piel a través del cuidado para todos Todas estas iniciativas son parte de CeraVe Care For All, un programa filantrópico dedicado a mejorar el acceso a la atención dermatológica en comunidades marginadas de todo el mundo y empoderar a los trabajadores de la salud de primera línea para ayudar a millones de pacientes marginados.

"En CeraVe hemos tenido el privilegio de colaborar con organizaciones y líderes extraordinarios que comparten nuestro profundo compromiso con la expansión del acceso a la atención dermatológica", afirmó Tom Allison, vicepresidente sénior de Marketing de Dermatología Médica de L'Oréal. "La salud de la piel es un derecho humano fundamental, y apoyar iniciativas como el Día Mundial de la Salud de la Piel proporciona a CeraVe una plataforma global para generar diálogo, promover la equidad y liderar el camino hacia un cambio significativo para todas las personas".

Apoyar el Día Mundial de la Salud de la Piel 2025 fue otro paso importante para CeraVe, que busca derribar las barreras para el cuidado de la piel y empoderar a los expertos en salud de la piel. Para obtener más información sobre CeraVe Care For All y las iniciativas que se están llevando a cabo en todo el mundo, visite https://www.lorealdermatologicalbeauty.com/cerave/care-for-all.

Acerca de CeraVe

Fundada en 2005 con la misión de ofrecer cuidado terapéutico de la piel para todos, CeraVe crea productos desarrollados con dermatólogos para restaurar y mantener la barrera natural de la piel. Todas las fórmulas de CeraVe están enriquecidas con tres ceramidas idénticas a la piel (ceramidas 1, 3 y 6-II), y algunos productos cuentan con la Tecnología MVE para una hidratación controlada y duradera. CeraVe es la marca de cuidado de la piel número 1 recomendada por dermatólogos en EE.UU.* y ahora está disponible en más de 60 países. Encuentre a CeraVe en Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave) o visite www.cerave.com.

Acerca del Día Mundial de la Salud de la Piel

El Día Mundial de la Salud de la Piel es un proyecto conjunto de la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y la Sociedad Internacional de Dermatología (ISD). Desde 2013, el Día Mundial de la Salud de la Piel se celebra en todo el mundo para concienciar sobre diversas afecciones cutáneas y tratarlas.

Acerca de la Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Benéficas (NAFC) La Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Benéficas (NAFC) es la única organización sin ánimo de lucro 501c(3) cuya misión se centra exclusivamente en los problemas y necesidades de las personas con acceso limitado a servicios médicos en todo Estados Unidos y en las más de 1.400 Clínicas Gratuitas y Benéficas y Farmacias de Beneficencia que las atienden. Los programas de la NAFC brindan una amplia gama de apoyo a sus miembros y, a su vez, a los pacientes, mediante financiación, educación y formación, defensa, estándares, ayuda en caso de desastres y más.

