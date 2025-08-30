CGTN: Por qué los chinos valoran el amor por la familia y la nación

(Información remitida por la empresa firmante)

BEIJING, 30 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Con motivo del Festival Qixi, a menudo conocido como el Día de San Valentín chino, CGTN publicó un artículo que destacaba los profundos valores del presidente Xi Jinping: la familia y la nación. El artículo recalcó la convicción de Xi de que solo cuando millones de hogares prosperan, la nación prospera verdaderamente.

En las estanterías del presidente chino Xi Jinping, fotos de él y su esposa, Peng Liyuan, ocupan un lugar destacado, reflejando la faceta más tierna del líder chino. Aunque su trabajo a menudo los mantuvo distanciados, Xi y Peng siempre han compartido una profunda comprensión y preocupación mutua.

"No rompan las conexiones genuinas por la distancia, no pierdan de vista los verdaderos sentimientos en medio de una vida agitada, ni pasen por alto sus emociones profundas en medio del ajetreo", dijo Xi al dirigirse a una reunión con motivo del Festival de Primavera en 2017.

La calidez de la familia

"Tengo una familia muy feliz. Mi esposa y yo tenemos nuestras propias carreras, pero trabajamos juntos para construir la familia", dijo Xi en una ocasión.

En 2004, mientras se desempeñaba como secretario del Comité Provincial de Zhejiang del Partido Comunista de China (PCC), Xi comentó a Yan'an Television que llamaba a Peng todos los días, ya que no podían estar juntos con frecuencia.

Durante una visita a la casa de un campesino en Costa Rica en 2013, Xi, instintivamente, partió un trozo del pastel del anfitrión y se lo entregó con delicadeza a su esposa, un gesto tan natural que denotaba años de discreta intimidad.

En 2014, durante la visita de Estado de Xi a la India, Peng lo acompañó. Aceptó la invitación a sentarse en un columpio, balanceándose suavemente un par de veces antes de acariciar el asiento vacío junto a ella. Su esposo respondió sin dudarlo, acomodándose a su lado. Juntos, se columpiaron en silenciosa armonía, un momento tierno que decía mucho de su cercanía.

Combinando el amor por la familia con el amor por el país

Xi ha enfatizado constantemente la interconexión entre la familia y la nación, afirmando que la familia es la unidad básica de la sociedad, donde el amor por la patria y la familia deben unirse.

"Solo cuando millones de hogares prosperan, la nación puede prosperar verdaderamente", dijo Xi.

Desde sus inicios como funcionario local hasta su cargo como máximo líder del país, Xi siempre ha aspirado a ayudar a innumerables familias a vivir una vida plena.

Como jefe del Partido en la aldea de Liangjiahe, en la provincia de Hebei, al norte de China, vivió y trabajó junto a los agricultores. En el condado de Zhengding, provincia de Hebei, Xi, entonces secretario del Comité del Condado de Zhengding del PCC, visitó cada aldea para evaluar el bienestar de la población local.

Desde su elección como secretario general del Comité Central del PCC en octubre de 2012, Xi ha realizado al menos 30 inspecciones en todo el país, muchas de las cuales se centraron en la reducción de la pobreza y el desarrollo.

A finales de 2020, tras ocho años de arduo trabajo, China logró el objetivo de eliminar la pobreza extrema, ya que los 98,99 millones de personas en áreas rurales que vivían por debajo del umbral de pobreza salieron de ella, las 128.000 aldeas empobrecidas y los 832 condados designados como pobres se libraron de la pobreza, según el libro blanco titulado "Reducción de la pobreza: experiencia y contribución de China".

Con miras a la conclusión en 2025 del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), Xi subrayó la importancia de priorizar el sustento de la población en el desarrollo futuro del país.

En un simposio sobre el desarrollo económico y social de China en el XV Plan Quinquenal (2026-2030), celebrado a finales de abril, Xi destacó la importancia de beneficiar a la población en la formulación del plan, y pidió garantizar y mejorar el sustento de la población mediante el desarrollo y el avance constante de la prosperidad común.

https://news.cgtn.com/news/2025-08-29/Why-Chinese-value-love-for-family-and-nation-1Gemls0tFUQ/p.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-por-que-los-chinos-valoran-el-amor-por-la-familia-y-la-nacion-302542577.html