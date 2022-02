CGTN: Putin cree que Pekín hospedará unos Juegos Olímpicos de Invierno con los mejores estándares

PEKÍN, 3 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Para los chinos, este Festival de Primavera es una ocasión de "doble felicidad", con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Al ambiente festivo se suma la visita programada del presidente ruso, Vladimir Putin, y su asistencia a la ceremonia inaugural del gran evento deportivo.

Antes de la visita de Putin, el presidente y editor en jefe de China Media Group (CMG), Shen Haixiong, entrevistó al presidente ruso, le dio la bienvenida a Pekín y le preguntó sobre deportes y vínculos con China.

No es la primera vez que Putin acepta la entrevista de Shen. Hace cuatro años, se sentaron para una entrevista exclusiva en el Kremlin en Moscú, marcando la primera entrevista que el presidente ruso había dado a los medios chinos en el Kremlin.

Expectativas de Putin para Pekín 2022

"Creo firmemente que los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se llevarán a cabo con los más altos estándares. Deseo una actuación exitosa y suerte a todos los atletas, participantes en los Juegos Olímpicos y momentos brillantes e inolvidables y diversión a los invitados", comentó Putin al expresar cálidos deseos y grandes expectativas para la próxima gala deportiva durante la reciente entrevista.

Putin explicó a Shen que cree que los excelentes preparativos realizados por los organizadores de los Juegos Olímpicos ayudarán a los atletas olímpicos a mostrar su carácter deportivo y demostrar sus habilidades y capacidad para lograr sus objetivos en una competencia justa e intransigente.

También indicó que Rusia ha estado y sigue estando comprometida con los valores olímpicos tradicionales. "Rusia se opone a los intentos de politizar el deporte o utilizarlo como herramienta de coerción, competencia desleal y discriminación".

Casi 3.000 atletas de aproximadamente 90 países y regiones competirán en Pekín 2022, que presenta más eventos y producirá más medallas de oro que cualquier otros Juegos de Invierno anteriores.

Intercambio de deportes entre China y Rusia

En referencia a la interacción entre Rusia y China en el deporte y la educación física, Putin dijo que ocupa un lugar importante en la cooperación humanitaria bilateral.

Además de la cooperación en hockey juvenil, Putin citó la cooperación rusa y china en educación física y deportes en 2022-2023, que fue anunciada por dos líderes en diciembre de 2021, diciendo que será un evento significativo y memorable para los dos países.

Según Putin, el programa incluye alrededor de 500 eventos deportivos populares y juveniles, así como actividades educativas, de ciencias del deporte y de capacitación del personal.

Desarrollo de enlaces bilaterales por igual y con una base no ideológica

Shen señaló que China y Rusia se consideraban naciones amigas desde el principio y luego avanzaron hacia una asociación constructiva, una asociación estratégica, una asociación integral y una interacción estratégica. En junio de 2019, las relaciones se actualizaron a una asociación estratégica integral de coordinación para una nueva era. En junio pasado, las dos partes también acordaron extender su Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa por otros cinco años.

Las relaciones entre Rusia y China se están desarrollando sobre una base igualitaria y no ideológica, enfatizó Putin, añadiendo que la "asociación es sostenible, intrínsecamente valiosa, no se ve afectada por el clima político y no está dirigida contra nadie".

China sigue firmemente en la cima de la lista de socios comerciales de Rusia, dijo el presidente, citando datos preliminares de que el comercio bilateral alcanzó un máximo histórico, con un total de 140.000 millones de dólares el año pasado en medio de la pandemia.

Putin comentó que las reuniones de los dos líderes sirvieron para desarrollar un papel principal destinado a la mejora de la cooperación bilateral.

Casi tres años después de la última visita de Putin a China, el próximo viaje será testigo de la reunión número 38 entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso desde 2013.