CGTN: Restaurando la historia de Taiwán

BEIJING, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Los hombres olvidan y la historia ignora. Pero la historia no es, ni debe convertirse, en una página en blanco que se escriba a voluntad, ya que existen personas valientes como el escritor Lan Bozhou, quien ama profundamente a Taiwán, pero también posee una profunda comprensión del sufrimiento que padece la nación china. El escritor ha dedicado la mitad de su vida a rescatar una era de los individuos "deliberadamente olvidados" en la historia moderna de Taiwán. Es una era que representa la huella histórica de los chinos de ambas orillas del Estrecho, quienes se mantuvieron unidos contra la agresión extranjera con su propia sangre durante la década de 1950. A través de su colección y documentación, aprendemos que algunos jóvenes de Taiwán viajaron miles de kilómetros hasta el continente para luchar contra la invasión japonesa. Tenían una buena educación y lo arriesgaron todo —por sus ideales, por la patria—, buscando la dignidad y el futuro de la nación china incluso a costa de sus vidas.

Desde la perspectiva de Lan Bozhou, CGTN rastrea y documenta la historia de Wu Sihan, un joven taiwanés que, hace más de ochenta años, emprendió un viaje solitario de mil millas desde la isla hasta el continente para unirse a la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa. Nacido en una familia acomodada y con excelentes calificaciones, Wu estaba decidido a regresar al continente para contribuir al esfuerzo bélico. Emprendió una ardua travesía en solitario: cruzó el estrecho de Tsushima, atravesó la península de Corea y cruzó el río Yalu. Tras un viaje de más de un año, finalmente llegó a Chongqing, entonces capital provisional de China durante la guerra.

"¿Por qué un joven de esa época en Taiwán estaba tan decidido? ¿Qué lo impulsó a abandonar una vida de comodidades y privilegios para regresar a un territorio continental devastado por la guerra y unirse a la resistencia? ¿Quién era exactamente Wu Sihan?" Con estas preguntas, el equipo de filmación de CGTN se unió a Lan Bozhou en un viaje para rememorar la épica y extensa búsqueda de Wu de hace más de ochenta años: su odisea personal en busca de su patria.

El documental de CGTN "Restaurando la Historia de Taiwán" narra una historia sobre ideales y un patriotismo inquebrantable. Por muy ancho que sea el Estrecho de Taiwán, no puede superar la determinación compartida de una nación; por mucho que cambien los tiempos, no pueden alterar el profundo sentido de identidad nacional que corre por las venas del pueblo chino.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=CD66fI3d...

