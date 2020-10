- Chengdu, de China, ofrece 42.300 millones de dólares en oportunidades para construir la ciudad cultural de más prestigio del mundo

CHENGDU, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Chengdu, al Suroeste de China, principal destino de viajes con una creatividad mundial destacada dentro del país, va a ofrecer un montón de políticas de apoyo y oportunidades de inversión centradas en la construcción de la ciudad para conseguir una ciudad cultural con prestigio mundial el día 15 de octubre. El evento de octubre se desarrolla por medio de National Business Daily.

https://mma.prnewswire.com/media/1312721/The_night_scene_Che... [https://mma.prnewswire.com/media/1312721/The_night_scene_Che...]

La escena nocturna de Chengdu

El próximo evento se va a celebrar en el E-sports Hall del Fanmate Creative Area, situado en la parte Este de las afueras de la ciudad. En el evento se mostrarán un total de 51 políticas favorable, oportunidades de inversión con un valor de 284.800 millones de yuanes (42.300 millones de dólares estadounidenses), 100 nuevos productos y 100 escenas relacionadas con la cultura, el deporte y las industrias de los viajes.

Las políticas y oportunidades se harán eco de los esfuerzos desarrollados por Chengdu para hacerse así misma una ciudad conocida a nivel internacional dedicada a la cultura y a la creatividad, turismo, eventos deportivos, gastronomía, música y exhibiciones. Estos seis sectores vieron un crecimiento de dos cifras en su cifra de año en año durante 2019. Los datos han demostrado que Chengdu es el segundo destino de viajes más popular durante las recientes vacaciones de la Fiesta Nacional.

En el evento, CoCo Cartoon, productor de la película de animación de gran taquilla en China, Ne Zha, y con sede en Chengdu, presentará un show con mezcla entre realidad y animación producida de forma conjunta por el Chengdu Yongling Museum. El show contará con músicos y bailarines de hace mil años, y los mostrará en seis escenas representativas de Chengdu.

Otro punto destacado es la asistencia del popular club de e-sports de Chengdu All Gamers, que se ha labrado una reputación por su rendimiento impresionante en las ligas profesionales Honor of Kings y PlayerUnknown's Battlegrounds, incluyendo un campeonato y tres medallas de plata dentro de la King Pro League. El fenomeno del juego móvil Honor of Kings se desarrolló por medio de TiMi Studios, con sede en Chengdu.

Además, un grupo de ponentes distinguidos se reunirá en el evento para ofrecer sus visiones acerca del impulse de una ciudad con cultura. La lista incluye a Paul Owens, director del World Cities Culture Forum, Jean-Luc Monterosso, miembro de la Académie des Beaux-Arts de Francia y restaurador del Chengdu Contemporary Image Museum, y Patrick Nijs, antiguo embajador de Bélgica en China y cofundador del EU-China Joint Innovation Centre.

Este evento es parte de una campaña de una año de duración realizada para impulsar al nuevo sector de la economía en Chengdu, que va a publicar 1.000 nuevos productos y 1.000 nuevas escenas dentro del sector para finales del año 2020. El evento de octubre está organizado por varias autoridades municipales de Chengdu y el gobierno del Distrito de Longquanyi.

CONTACTO: CONTACTO: Li Menglin, 383138960@qq.com, 15208229347