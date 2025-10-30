(Información remitida por la empresa firmante)

-Hacia una comunidad de desarrollo sostenible: Chery Group lidera el futuro de la movilidad a través de la acción global ESG

WUHU, China, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que la industria automotriz global experimenta una transformación sin precedentes, emerge una nueva era de apertura y colaboración. Los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que antes eran un concepto de inversión especializado, se han convertido en un marco clave que da forma a las industrias en todo el mundo. En mercados líderes como la UE, la evolución de las regulaciones ESG está redefiniendo el papel de los fabricantes de automóviles, transformándolos de productores de vehículos a cocreadores de ecosistemas de movilidad.

Chery Group integra los criterios ESG en su estrategia central y en la toma de decisiones, dando ejemplo de crecimiento responsable. Con presencia en más de 120 países, Chery ha evolucionado desde la exportación de productos hasta la cocreación de cultura y estilos de vida, construyendo una comunidad global sostenible. En la Cumbre Internacional de Usuarios de Chery 2025, esta visión cobró vida, abarcando la transición a cero emisiones netas, cadenas de suministro responsables, operaciones locales, protección ecológica, desarrollo infantil y formación de talento, creando un nuevo modelo de sostenibilidad y confianza compartidas.

Durante la cumbre, Chery presentó su Grupo Asesor Global de ESG, liderado por Ban Ki-moon, el octavo Secretario General de la ONU. Con la colaboración de expertos de organizaciones globales de sostenibilidad y socios de la cadena industrial, el grupo aporta conocimientos y experiencia globales para fortalecer el liderazgo de Chery en el establecimiento de estándares ESG.

La tecnología como base: Impulsando la transformación sostenible

En la Zona Tecnológica de la Eco-Exhibición, Chery Group transformó su visión de sostenibilidad en una realidad de ingeniería tangible. La plataforma Chery Super Hybrid (CSH) y la arquitectura SNA se presentaron mediante detalladas exhibiciones seccionadas, mostrando las avanzadas tecnologías de chasis y carrocería de la compañía. Junto a ellas, el motor híbrido Chery Power de última generación —con una eficiencia térmica líder en el mundo—, así como motores de hidrógeno, sistemas de pilas de combustible y soluciones de electrificación integrales que abarcan sistemas de propulsión híbridos, eléctricos y de autonomía extendida, subrayaron el firme compromiso de Chery con un futuro de cero emisiones netas.

Chery Group ha integrado la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en toda su cadena de suministro, incorporando los principios de la economía circular en sus productos. Desde una red global de reciclaje de baterías hasta un sistema de trazabilidad con cero deforestación, Chery continúa impulsando la fabricación sostenible. Para Chery, la innovación es el motor principal de la transformación, buscando no solo el rendimiento, sino también una menor huella de carbono a lo largo del ciclo de vida de cada producto.

Responsabilidad como pilar: De la acción local al consenso global

En el cuarto día del evento ciclista "Ride Green Life", casi 3.000 ciclistas encarnaron el espíritu de la movilidad sostenible. A lo largo de la ruta, los puntos de control de bajas emisiones de carbono registraron una reducción de 50.000 kg de CO₂, simbolizando la fuerza colectiva del compromiso ambiental de Chery Group.

A través de su alianza global Cuidemos la Naturaleza con la UICN, Chery se ha comprometido a conservar y restaurar 10 millones de hectáreas de ecosistemas en todo el mundo, desde los manglares de Malasia hasta las praderas marinas de España.

La educación es otro pilar fundamental de la responsabilidad social de Chery. En la cumbre, Chery Group y UNICEF anunciaron hoy la renovación de su alianza global en materia de educación, dando inicio a una nueva colaboración de tres años. El compromiso renovado de Chery Group, de 6 millones de dólares estadounidenses, apoyará los programas globales de educación de UNICEF. Desde 2023, Chery ha apoyado a UNICEF para que casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, incluyendo 17 millones en situaciones de emergencia, tengan acceso a una educación de calidad. Chery Group seguirá colaborando con socios globales como UNICEF para impulsar una visión más equitativa, resiliente y centrada en las personas del desarrollo sostenible a nivel mundial.

La gobernanza como pilar: Liderando la industria como referente

En plena transformación digital, Chery Group ha demostrado una gobernanza con visión de futuro y una gran capacidad estratégica. Desde 2023, Chery Group ha adoptado el cumplimiento de la normativa europea de protección de datos como un pilar estratégico, publicando el Libro Blanco de Chery sobre Cumplimiento de Datos en el Extranjero, un marco de referencia integral que abarca desde la teoría hasta la práctica. Estos esfuerzos pioneros no solo cubrieron una necesidad crítica en el sector, sino que también posicionaron a Chery Group como referente en la definición de estándares globales.

Guiada por la filosofía 'En algún lugar, para algún lugar, ser parte de algún lugar', Chery se integra profundamente en las comunidades locales mediante la creación de empleo, la filantropía y la participación cultural, convirtiéndose en una pieza fundamental de cada región en la que opera.

En España, la colaboración de Chery con EV MOTORS revitalizó la querida marca EBRO, a la vez que generó empleo e impulsó la economía local, obteniendo un amplio reconocimiento y consolidando la historia de unidad y buena voluntad de Chery en comunidades de todo el mundo.

El futuro ya está aquí: Impulsando una comunidad global de sostenibilidad

Incluida dos veces en la lista de impacto ESG de Fortune y nombrada por Forbes como la única empresa fabricante de automóviles china en su ranking de sostenibilidad, Chery Group demuestra un profundo compromiso con la integración de la sostenibilidad en su ADN. Desde la I+D hasta la cadena de suministro y las alianzas globales, Chery demuestra que la verdadera sostenibilidad equilibra la innovación con la responsabilidad, los objetivos a corto plazo con el valor a largo plazo y el crecimiento empresarial con el progreso social.

En medio de la transformación del sector, Chery ha elegido no solo un camino sostenible, sino el camino hacia el futuro, donde cada innovación respeta la naturaleza, cada decisión considera a la sociedad y cada huella impulsa el crecimiento local. En este viaje compartido, el valor empresarial y el social avanzan juntos. No hay viajeros solitarios, solo socios; no hay metas, solo nuevos comienzos.

