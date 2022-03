CLE DE PEAU BEAUTE ANUNCIA LA GANADORA DEL PREMIO "POWER OF RADIANCE" 2022

Ms. Amanda Simandjuntak, 2022 Award Recipient of the ‘Power of Radiance Awards’

Reconocer a quienes han potenciado y mejorado la vida de las niñas y las mujeres a través de la educación STEM

TOKIO, 22 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Cle de Peau Beaute, la marca de maquillaje y cuidado de la piel de lujo, se enorgullece de anunciar la ganadora de la cuarta edición de los 'Power of Radiance Awards', Amanda Simandjuntak de Yakarta, Indonesia, una mujer excepcional que se ha dedicado a empoderar a las niñas de su comunidad a través de la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Los 'Power of Radiance Awards' son una parte integral del compromiso filantrópico a largo plazo de Clé de Peau Beauté, que incluye una asociación de varios años con UNICEF1 que se lanzó en 2019 para apoyar el Programa de Igualdad de Género. A través de los programas de educación STEM y de empoderamiento de las niñas, Clé de Peau Beauté aspira a liberar su verdadero potencial y potenciar un mundo mejor.

A medida que el mundo continúa definiendo un mundo pospandémico a través de soluciones científicas y tecnológicas, no se puede pasar por alto el potencial ilimitado de la mitad de la población que incluye a niñas y mujeres. Las niñas, en particular las de zonas desfavorecidas, se ven aún más privadas de la educación STEM. A medida que aumenta la demanda de competencias en el ámbito de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), que incluyen la comprensión y la aplicación de programas informáticos y de software, las diferencias entre hombres y mujeres aumentan aún más debido a la escasa participación de las mujeres en estos sectores. En Indonesia, los matrimonios precoces, los embarazos y las presiones familiares suelen impedir que las niñas sigan estudiando, y las que están aisladas académicamente tienden a verse bloqueadas para entrar en el mercado laboral. Simandjuntak está decidida a cambiar esta situación ofreciendo educación STEM a las niñas y mujeres marginadas de Indonesia, para que ellas también tengan la oportunidad de incorporarse y contribuir en estos campos cruciales.

Según UNICEF, la pandemia ha agravado la ya grave crisis de aprendizaje en Indonesia. La tasa de desempleo de las mujeres jóvenes en Indonesia es del 15,62%.2 Como consejera delegada y cofundadora de Markoding, Simandjuntak ha formado a más de 10.000 niñas y mujeres en innovación y tecnología -como codificación, diseño UI/UX y desarrollo de productos-, aumentando la tasa de niñas en formación digital al 55% en solo un año. Ha puesto en marcha el "Programa de becas Girls Can Code" y la "Serie de seminarios web Girls Can Code" para inspirar a más niñas a seguir carreras STEM. "Al entrar en el cuarto año de los Power of Radiance Awards, en Clé de Peau Beauté nos sentimos muy privilegiados de poder seguir impulsando un cambio positivo a través de la educación y el empoderamiento apoyando a Simandjuntak, cuyo trabajo es una inspiración para todos nosotros. Su energía y sus logros encapsulan perfectamente el espíritu de nuestras aspiraciones de transformar el mundo a través de una acción positiva y proactiva", comentó Mizuki Hashimoto, directora de Marca de Clé de Peau Beauté.

Desde noviembre de 2019, Markoding se ha asociado con UNICEF Indonesia para poner en marcha el "Desafío de Innovación Digital" con el fin de ayudar a las adolescentes a desarrollar habilidades del siglo XXI, habilidades digitales y habilidades empresariales. El programa de la iniciativa ha formado a 5.256 adolescentes de 126 escuelas.

"Mi misión es capacitar a las niñas y mujeres marginadas de Indonesia para que se conviertan en solucionadoras de problemas a través de la innovación y la tecnología. Al dotarlas de habilidades del siglo XXI como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración y la empatía, les proporcionamos superpoderes para que den rienda suelta a su potencial y se unan al esfuerzo por hacer del mundo un lugar mejor, más justo y más seguro," explicó Simandjuntak.

Como ganadora del 'Power of Radiance Award' en 2022, Simandjuntak recibirá una beca que se donará al "Desafío de Innovación Digital" para apoyar a las niñas en su educación STEM y ofrecerles oportunidades de trabajo. El viaje de Clé de Peau Beauté como defensores de la educación comenzó con el sueño de un mundo mejor. El poder de liberar un resplandor interior que puede lograr un cambio real y positivo está dentro de cada individuo, y a través de los 'Premios Power of Radiance', Clé de Peau Beauté está apoyando a niñas y mujeres en todo el mundo mientras transforman el mundo para ellas, sus familias y sus comunidades.

Acerca de Amanda Simandjuntak Amanda es la consejera delegada de Markoding, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es capacitar a los jóvenes desfavorecidos de Indonesia mediante la innovación y la tecnología. La organización fue seleccionada como finalista del MIT Solve Challenge: Youth, Skills and the Workforce of the Future y representó a Indonesia en la Conferencia ASEAN-UNICEF sobre las habilidades del siglo XXI y la participación de los jóvenes en Singapur. Amanda también fue seleccionada como uno de los Jóvenes Líderes Sociales en la Cumbre de Singapur de 2019. Desde 2019, Markoding es socio ejecutor de UNICEF Indonesia y ha puesto en marcha el "Desafío de Innovación Digital", para ayudar a los adolescentes de ambos sexos a desarrollar las habilidades del siglo XXI, las competencias digitales y las habilidades empresariales, para que puedan encontrar soluciones a los problemas que les afectan. En la primera fase del programa, Markoding ha capacitado a 482 adolescentes desfavorecidos de 21 escuelas y centros de aprendizaje comunitarios de Yakarta. Desde entonces, este programa se ha ampliado más allá de Yakarta, a Semarang, y ha llegado a 5.256 adolescentes (55% niñas) de 126 escuelas de Indonesia.

Acerca de Clé de Peau Beauté Clé de Peau Beauté, la marca de lujo global de Shiseido Co Ltd, fue fundada en 1982 como la máxima expresión de elegancia y ciencia. Clé de PeauBeauté significa la clave de la belleza de la piel. La filosofía de la marca es desbloquear el poder del resplandor de una mujer aprovechando las tecnologías de maquillaje y el cuidado avanzado de la piel de todo el mundo. Guiado para siempre por una exquisita sensibilidad estética e inteligencia, Clé de Peau Beauté ha inculcado sus productos con modernidad, encantamiento y dinamismo para emerger como líder de la industria en la entrega de resplandor tan notable, que emana desde dentro. Disponible en 23 países y regiones de todo el mundo.

