Clé De Peau Beauté anuncia el premio 2021 'Power of Radiance' (2)

Tkachenko se interesó en STEM cuando estudió física y matemáticas, aparte de trabajar con empresas tecnológicas cuando comenzaba su carrera. Buscaba difundir la conciencia y ampliar el acceso a la educación STEM dentro de su país de origen, y por ese motivo fundó de forma conjunta Love to Code, un centro de capacitación en programación para niños. Al tiempo que abogaba por la misión de Love to Code de proporcionar a todos los niños en Almaty y también en todo Kazakstán la oportunidad de aprender a codificar, Alyona puso en marcha una iniciativa social denominada Hora del Código de Kazakstán para atraer la atención en relación al tema de la codificación y la informática. Desde que se llevó a cabo su lanzamiento, el programa La Hora del Código de Kazakstán creció, pasando de 60.000 estudiantes hasta alcanzar los 350.000 en el año 2019. El programa La Hora del Código se ha convertido rápidamente en la iniciativa STEM más grande de todo Kazakstán - ha llevado a cabo la introducción de más de 500.000 niñas kazajas en STEM y capacitó a más de 200 maestras en el plan de estudios STEM. Alyona también cofundó Nommi, una empresa de nueva creación dedicada a la conectividad segura suministrada por medio de Kazakstán, que proporciona datos LTE rápidos para trabajadores remotos en todo el mundo. Nommi ha ampliado y firmado acuerdos empresariales junto a algunas empresas de Fortune 500. Es la primera mujer fundadora de tecnología de Asia Central en formar parte de la lista Forbes 30 Under 30 Asia List (2019).

