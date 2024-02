CMM 2024 | El núcleo inteligente 5.5G potencia el negocio de los operadores

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 19 de febrerode 2024 /PRNewswire/ -- 5G permite la conectividad de todo. Desde que se puso en uso comercial hace cuatro años, 5G ha redefinido las comunicaciones para miles de millones de usuarios individuales, decenas de millones de hogares y una miríada de industrias. Habiéndose consolidado firmemente como la base de la economía digital, la comercialización a gran escala de las redes 5G en los últimos años ha promovido la actualización de nuevos servicios y escenarios, lo que a su vez ha planteado mayores requisitos a la red. Afortunadamente, el Núcleo Inteligente 5.5G ha llegado a esta coyuntura para superar requisitos de red tan altos.

5.5G va un paso por delante del 5G al permitir la conectividad inteligente de todo. Desde que 5.5G llegó al escenario hace unos dos años, las tecnologías, los ecosistemas y los estándares que lo rodean han florecido continuamente. Dado que el valor técnico y el potencial del núcleo inteligente 5.5G son tan claros como la luz del día, todas las partes interesadas de la industria creen que 2024 será testigo del debut del 5.5G comercial. 5.5G Intelligent Core, en el centro de 5.5G, está preparado para permitir llamadas interactivas, velocidades de 10 Gbps y operaciones basadas en la experiencia, allanando el camino para el desarrollo de servicios inmersivos e interactivos.

5.5G Intelligent Core ayuda a los operadores a monetizar mejor las redes a través de inteligencia de servicios, inteligencia de redes e inteligencia de operación y mantenimiento

En términos de inteligencia de servicios, Huawei ha tomado una ventaja con New Calling, que ha demostrado ser comercialmente viable en China. Bajo una arquitectura de red abierta "1+3+N", New Calling aprovecha las capacidades informáticas y los recursos de ancho de banda en el lado de la red e introduce tecnologías de vanguardia, como las relacionadas con la inteligencia. De esta manera, New Calling transforma las llamadas de audio y vídeo convencionales en comunicaciones ultra HD, interactivas e inteligentes, brindando una experiencia completamente nueva a los usuarios individuales y también ayudando a las empresas a reducir costes y mejorar la eficiencia. En 2023, un operador chino implementó una red New Calling, que puede atender hasta 50 millones de usuarios en toda China. Después del lanzamiento de la red, el operador experimentó un crecimiento exponencial de usuarios de nuevas llamadas, y solo una de sus sucursales regionales atraía hasta 20.000 usuarios por día. Además de New Calling, la solución InteractVideo también inyecta inteligencia en los servicios multimedia domésticos.

Para la inteligencia de red, Huawei ha combinado el plano de inteligencia centrado en la función de análisis de datos de red (NWDAF) de la red central con la inteligencia intrínseca de otras NF de la red central. Esto, en coordinación con la puerta de enlace de próxima generación, ha logrado velocidades omnipresentes de 10 Gbps y operaciones basadas en la experiencia. Con inteligencia de red, la red central puede detectar y evaluar las experiencias de los usuarios en tiempo real y ajustar dinámicamente las capacidades de la red para optimizar las experiencias. De esta manera, los recursos de la red se pueden utilizar de manera más eficiente y los servicios se pueden monetizar mejor basándose en experiencias diferenciadas. Todo esto ha demostrado ser factible en China con servicios que incluyen transmisión en vivo, juegos en la nube y conferencias en línea. Además, se ha introducido eUPF, cuya inteligencia reside en el reenvío y la programación del flujo, lo que hace posible no solo 10 Gbps, sino que también ofrece a los usuarios una experiencia definitiva e inolvidable.

En cuanto a la inteligencia de O&M, se han introducido tecnologías innovadoras como la orquestación automática, los modelos básicos relacionados con la red y el gemelo digital para una entrega ágil y una alta resiliencia de la red. La solución ADN de Huawei se basa en esto. En 2023, la solución ADN se aplicó en China Mobile, stc en Arabia Saudita y AIS en Tailandia, obteniendo un fuerte reconocimiento de la industria y obteniendo numerosos premios de Glotel y TM Forum.

MWC 2024 se llevará a cabo del 26 al 29 de febrero en Barcelona, España. En el MWC de este año, Huawei lanzará productos y soluciones innovadores relacionados con el Núcleo Inteligente 5.5G. Huawei pide a todos los socios de la industria que se unan para definir y fomentar un ecosistema 5.5G sostenible. Juntos, aceleremos el desarrollo y la comercialización del Núcleo Inteligente 5.5G y avancemos hacia un mundo inteligente.

