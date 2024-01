Cognizant:La IA generativa podría inyectar 1.000 millones de dólares a la economía estadounidense en 10 años (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- El estudio de impacto de Cognizant predice que la IA generativa podría inyectar 1.000 millones de dólares a la economía estadounidense en 10 años

Un estudio histórico conjunto de Oxford Economics y Cognizant predice que la IA generativa afectará al 90% de los empleos en Estados Unidos, lo que subraya la necesidad crítica de una recapacitación estratégica para mantener el crecimiento económico.

TEANECK, N.J., 11 de enero de 2024/PRNewswire/ -- En asociación con Oxford Economics, Cognizant (NASDAQ: CTSH) reveló hoy los hallazgos de su nuevo estudio de impacto económico New Work, New World, que predijo que el 90% de los empleos se verán alterados de alguna manera por la IA generativa (gen AI), estableciendo el escenario para un cambio profundo en la forma en que abordamos el trabajo, la productividad y el crecimiento económico. El estudio también halló que el impacto de la tecnología estará influenciado por la tasa de adopción empresarial y la rapidez con la que las personas pueden adaptarse a nuevas formas de trabajar.

"Nuestro estudio tiene como objetivo levantar el telón sobre los efectos que la IA generativa puede tener en nuestra fuerza laboral global", explicó Adrian Cooper, consejero delegado de Oxford Economics. "Los hallazgos de la investigación muestran cuán rápido esta tecnología podría alterar la trayectoria de la economía estadounidense, ofreciendo conocimientos inestimables para que los líderes aprovechen su potencial y se adapten rápidamente".

La IA generativa ofrece el potencial de mejorar la eficiencia operativa, crear nuevas fuentes de ingresos, innovar productos y servicios y, en última instancia, redefinir los negocios. Para cuantificar el impacto potencial de la IA generativa en la productividad y el futuro del trabajo, Cognizant se asoció con Oxford Economics para crear un modelo económico que explore tres escenarios de adopción de la IA generativa por parte de las empresas estadounidenses. Este modelo consideró 18.000 tareas que impulsan la economía estadounidense y examina cuidadosamente el impacto que la IA generativa puede tener en los trabajos que ascienden a estas tareas. Si bien se centran en la fuerza laboral estadounidense, los temas generales que surgieron de los hallazgos se pueden aplicar globalmente. La investigación reveló conocimientos clave, que incluyen:

La adopción de la IA se disparará durante la próxima década antes de alcanzar la madurez : las empresas se encuentran en la fase experimental de adopción de capacidades de IA. Sin embargo, los hallazgos revelan que la adopción podría saltar del 13 al 31% en solo cuatro a ocho años. Después de los 15 años, los hallazgos predicen que la adopción puede disminuir, pero seguirá creciendo durante al menos 15 años más.

El avance económico podría dispararse : la tecnología de IA generativa podría impulsar la productividad de Estados Unidos entre un 1,7 y un 3,5% y hacer crecer el PIB de Estados Unidos entre 477.000 millones de dólares y 1.000 millones de dólares en valor anual durante los próximos 10 años, según las tasas de adopción empresarial.

Al mismo tiempo, el mercado laboral podría verse alterado : se prevé que la mitad de todos los empleos (52%) cambien significativamente a medida que la IA generativa se integre para automatizar las tareas laborales. Como resultado, aproximadamente el 9% de la fuerza laboral estadounidense actual podría verse desplazada, y el 1% podría tener dificultades para encontrar un nuevo empleo debido a cambios económicos históricos.

Los trabajos con niveles más altos de conocimiento pueden ser los más afectados : en el pasado, los avances tecnológicos y la automatización han impactado principalmente el trabajo manual y el trabajo de conocimiento centrado en procesos. La IA generativa está preparada para hacer lo contrario, provocando una mayor disrupción en el trabajo del conocimiento. Además, los trabajos que involucran análisis de crédito, programación de computadoras, desarrollo web, administración de bases de datos y diseño gráfico ya tienen un puntaje de exposición máximo teórico de alrededor del 50%. Para 2032, a medida que avanza la tecnología, los puntajes de exposición de algunos trabajos pueden aumentar al 80%.

Incluso los consejeros delegados sentirán el impacto : los datos encontraron que los ejecutivos de C-Suite, incluso los consejeros delegados, podrían ver un puntaje de exposición máximo teórico (el grado en que las tareas de un trabajo son propensas a ser automatizadas por la IA generativa) de más del 25%, dado que comienzan a utilizar la IA genérica para todo, desde evaluaciones competitivas hasta la toma de decisiones estratégicas.

"La IA generativa ya nos ha sorprendido con sus capacidades en todas las industrias, pero el verdadero impacto de su integración en nuestras operaciones comerciales diarias apenas ha arañado la superficie", afirmó Ravi Kumar S, consejero delegado de Cognizant. "Para aplicar el potencial de la tecnología para amplificar nuestra productividad, debemos comprender su plena influencia en el futuro del trabajo y unirnos para crear las mejores oportunidades para que las personas crezcan junto con ella".

Recapacitar a la fuerza laboral a medida que avanza la IA

Si bien el cronograma de esta investigación abarca más de una década, Cognizant cree que los líderes de todos los sectores de la sociedad deberían trabajar juntos hoy para establecer un nuevo pacto de confianza que permita a las empresas, los trabajadores y las economías prosperar en la era de la IA generativa. A medida que esta tecnología se vuelva común en la fuerza laboral, se demandarán nuevas habilidades de los empleados para respaldar áreas que incluyen la estrategia comercial y la gestión de la IA. Los programas de recapacitación, alguna vez vistos como un complemento táctico a la carrera profesional de un empleado, se convertirán en una parte esencial de la jornada laboral, con tiempo asignado para capacitación y educación.

En línea con esta visión, Cognizant lanzó recientemente su iniciativa Synapse, diseñada para revolucionar y reequilibrar el panorama de la educación tecnológica y el desarrollo de la fuerza laboral al redefinir las oportunidades para más de un millón de personas en todo el mundo. Aprovechando la profunda experiencia y la larga trayectoria de Cognizant como especialista en capacitación tecnológica, la iniciativa tiene como objetivo crear un nuevo grupo de talentos empleables para la economía digital en expansión para 2026. Lea más sobre Synapse aquí.

Para ver el estudio completo y aprender más, visite https://www.cognizant.com/us/en/gen-ai-economic-model-oxford-economics.

Metodología: nuevo trabajo consciente, estudio del nuevo mundo

Cognizant encargó a Oxford Economics que evaluara y pronosticara el impacto económico de la tecnología de IA generativa en Estados Unidos durante los próximos 10 años.

El proyecto se ejecutó a través de cinco fases principales de trabajo que permitieron secuencialmente el desarrollo de los insumos supuestos para el Modelo Económico Global (GEM) de Oxford. Estos aportes fueron diseñados para reflejar cómo anticipamos que la implementación de tecnologías de IA generativa por parte de empresas en Estados Unidos durante el horizonte de pronóstico podría influir en los impulsores estructurales de la actividad económica, en particular el crecimiento de la productividad total de los factores (PTF). Para reflejar la incertidumbre inherente a dicho proceso, se ejecutaron tres escenarios para desarrollar una variedad de resultados. Para conocer la metodología completa, haga clic aquí.

