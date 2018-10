COMUNICADO: COMUNICADO:D-ID lanza una solución de protección frente al reconocimiento facial en TechCrunch Disrupt 2018

Publicado 11/09/2018 19:29:38 CET

D--ID ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su producto oficial en TechCrunch Disrupt San Francisco 2018. La compañía ha desarrollado una solución que protege fotos y vídeos de las organizaciones del reconocimiento facial, al tiempo que las mantiene similares para el ojo humano.

La tecnología de D-ID se vende como solución SaaS y On-Premise. La compañía sirve a organizaciones que almacenan fotos y vídeos de empleados, clientes o ciudadanos. Casi todas las organizaciones almacenan estos datos. Los verticales iniciales para D-ID incluyen proveedores de almacenamiento en nube, redes sociales, instituciones financieras, organizaciones de gestión de la salud y gobiernos que quieren proteger sus bases de datos biométricas.

El primer cliente de D-ID es Cloudinary, una solución de gestión de imágenes y vídeos que ayuda a más de 350.000 compañías a gestionar, optimizar y suministrar más de 22 billones de activos de medios. La compañía también ha firmado acuerdos importantes con clientes en la industria de los servicios financieros y de automoción.

El mercado del reconocimiento facial está creciendo exponencialmente y ha hecho de nuestras caras nuestros identificadores. Se utiliza cada vez más en todo el mundo para analizar conductas de compra, autenticar pagos, acceder a smartphones e incluso clasificar ciudadanos o seguir a personas en manifestaciones. "Nuestras fotos contienen datos biométricos. Utilizándolos con reconocimiento facial, cualquiera puede seguirte, hackear tu dispositivo y robar tu identidad. Por ello nuestras fotos deben estar protegidas", dijo Gil Perry, consejero delegado y cofundador de D-ID. "Nos hemos movido demasiado rápido con el reconocimiento facial y ahora hay una amenaza a nuestro derecho humano fundamental de privacidad".

Las regulaciones de la privacidad de los datos, como la General Data Protection Regulation (GDPR) de la Unión Europea, que entró en vigor en mayo de 2018, aborda las imágenes faciales como información sensible personal y requieren que las compañías protejan estos datos o corren el riesgo de tener que afrontar fuertes multas y juicios.

D--ID permite a las compañías cumplir las regulaciones, evitar importantes multas, reforzar la confianza de los consumidores y, lo que es más importante, garantizar la privacidad y la protección de los datos. "Las personas son conscientes y se preocupan por los riesgos de seguridad del reconocimiento facial. Ahora es el momento de proteger estos datos y estamos aquí para asegurarnos de que eso suceda", dijo Perry.

El enfoque de la compañía a manipular digitalmente imágenes deja las imágenes ilegibles por las herramientas de aprendizaje basadas en máquina que se utilizar para identificar a los individuos, pero son imperceptibles al ojo humano. "Utilizamos procesamiento de imágenes avanzado y aprendizaje profundo para procesar las fotos o vídeos de tal manera que parezcan iguales al ojo humano pero las máquinas, IA y los clasificadores de reconocimiento facial no pueden reconocer al individuo", dijo Perry.

D--ID se fundó en 2017 por el consejero delegado Gil Perry, la directora de Operaciones Sella Blondheim y la directora de Tecnología Elira Kuta. Los fundadores sirvieron en las Fuerzas Especiales Israelíes y la unidad inteligente 8200. Experimentaron de primera mano los riesgos a la privacidad cuando, debido a la naturaleza sensible de sus cargos, no podían compartir fotos en las redes sociales. La compañía es habitual de los prestigiosos aceleradores EISP 8200 e Y Combinator. Recibió el reconocimiento Gartner's Cool Vendor 2018. El equipo está formado por expertos en el aprendizaje profundo, visión computacional y procesamiento de imagen, con cinco PhDs y estudiantes de PhD. D-ID ha recaudado cuatro millones de dólares dirigida por Pitango Venture Capital con la participación de Y Combinator, Maverick Ventures, Foundation Capital y Fenox Venture Capital.

https://techcrunch.com/video/startup-battlefield-competition-d-id-disrupt-sf-2018

http://www.d-id.com

