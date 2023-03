Se concede el Premio Erasmus 2023 a Trevor Noah

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 16 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- La Fundación Praemium Erasmianum ha concedido el Premio Erasmus 2023 al cómico sudafricano Trevor Noah (nacido en 1984). Recibe el premio por su inspirada contribución al tema "Elogio de la locura", que lleva el nombre del libro más famoso de Erasmo, repleto de humor, crítica social y sátira política. A juicio del jurado, Noah defiende el "espíritu erasmiano" con su comedia política aguda, burlona e inclusiva'.

Trevor Noah es un cómico sudafricano de talla internacional. Humorista, presentador de televisión, comentarista político, filántropo y escritor, ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la sátira política contemporánea. En su autobiografía "Born a Crime", Noah describe cómo, siendo un niño de madre negra xhosa y padre blanco suizo durante la época del apartheid, tuvo que enfrentarse muy pronto al racismo y la violencia institucionalizados. En lugar de reaccionar ante la injusticia con cinismo, Noah expone sus absurdos y combate estas luchas con el poder liberador de la risa.

Noah saltó a la fama con su stand-up comedy a una edad temprana. Sus espectáculos en solitario, entre ellos The Daywalker (2009), Crazy Normal (2011), That's Racist (2012) y It's My Culture (2013), se hicieron rápidamente muy populares en Sudáfrica y otros países. Tras su temprano éxito, demostró ser una inspiración para talentos en ciernes y un comisario de espectáculos cómicos en África. La aparición en Sudáfrica de una nueva generación de cómicos negros socialmente comprometidos que exploran el racismo y el legado del colonialismo pronto fue etiquetada como el "efecto Trevor Noah".

Desde 2011 Noah vive en Estados Unidos, donde su talento para desafiar al establishment no pasó desapercibido. A partir de 2015, pasó siete años presentando The Daily Show, el programa de televisión satírico más popular del mundo. La etapa de Noah en The Daily Show coincidió con el auge de las fake news, la presidencia de Donald Trump, la pandemia de la Covid-19 y Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd. Con sus sagaces reflexiones sobre esos temas, cosechó una audiencia joven, diversa y global y, de paso, infundió un soplo de aire fresco a un panorama mediático muy polarizado. En sus 65 años de historia, sólo una vez un humorista había ganado el Premio Erasmus: Charlie Chaplin recibió el galardón de manos de Su Alteza el Príncipe Bernhard en 1965. La cita "La función de la comedia es agudizar nuestra sensibilidad ante las perversiones de la justicia dentro de la sociedad en la que vivimos" se atribuye célebremente a Chaplin, y esa observación se aplica igualmente a Noé y a su obra.

El Premio Erasmus se concede anualmente a una persona o institución que haya realizado una contribución excepcional a las humanidades, las ciencias sociales o las artes. Su Majestad el Rey es Patrono de la Fundación. El Premio Erasmus está dotado con 150.000 euros. El premio se entregará en otoño de 2023.

