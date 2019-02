Publicado 20/02/2019 15:01:36 CET

-- El consejo de dirección de Accedian nombra a su fundador, Patrick Ostiguy, presidente ejecutivo, y a Dion Joannou como consejero delegado

Accedian, líder de mercado en soluciones de gestión de rendimiento en red, anunció hoy que su consejo de dirección ha nombrado a Patrick Ostiguy, fundador de la compañía, como presidente ejecutivo del consejo de administración. Dion Joannou, que anteriormente ocupaba el cargo de responsable de operaciones de Accedian, ocupará el cargo de consejero delegado. Joannou ha sido nombrado además director del consejo de administración. Desde su nuevo cargo, Ostiguy se dedicará a centrarse en sus clientes y socios, al tiempo que trabaja con Joannou para modelar la visión y estrategia de la compañía. Joannou trabajará de cerca junto a Ostiguy, el equipo de dirección y el consejo de administración para liderar la compañía a través de su próxima fase de crecimiento y de éxito general.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/822983/Accedian_Dion_Joannou.jpg )

"Estoy muy emocionado de contar con Dion como consejero delegado", destacó Patrick Ostiguy. "Hemos tenido la ocasión de trabajar de forma conjunta durante los últimos 18 meses, y estoy muy impresionado con su pasión, dedicación y en este breve periodo de tiempo, de cómo me ha ayudado a transformar la compañía para ser un líder en la red completa y visibilidad de rendimiento de aplicación para proveedores de servicios y empresas. Con sus más de 30 años de experiencia dentro de la industria, la experiencia operativa y experiencia internacional de Dion le convierten en la persona ideal para ocupar el cargo de consejero delegado a la vez que seguimos creciendo y ayudando a nuestros clientes a navegar por medio de sus viajes de transformación digital. Somos muy afortunados de contar con alguien de su calibre como parte de nuestra organización. Se trata de un hito realmente importante para nuestra compañía".

"Dion es un ejecutivo respetado y conocido dentro de la industria de la tecnología, con el que tengo el privilegio de trabajar desde hace dos años", afirmó Tom Manley, director senior y responsable de administración de Bridge Growth Partners y director principal del consejo de dirección de Accedian. "Cuenta con una impresionante lista de logros conseguidos durante su carrera dando servicio en puestos ejecutivos senior en varias de las principales compañías de la industria, incluyendo Viavi y Nortel Networks, además de contar con varios cargos de dirección y presidencia en diversos consejos de administración. En nombre de Bridge Growth Partners, estoy encantado de contar con Dion como nuestro nuevo consejero delegado, y estoy impaciente por ver que la compañía sigue creciendo y evolucionando bajo su dirección".

"Me ha impresionado la gente de toda la organización con la que he tenido la oportunidad de trabajar desde que me uní a Accedian hace menos de dos años, y es un auténtico honor haber conseguido la confianza y apoyo del consejo de dirección y del equipo de liderazgo para formar parte de este nuevo reto como consejero delegado. Patrick ha llevado a cabo un trabajo increíble en la construcción de una organización de nivel mundial en los últimos 15 años", destacó Dion Joannou. "Estoy emocionado de trabajar junto a Patrick, Tom y el resto del equipo para desplegar un valor excepcional de cara a los clientes, socios e inversores".

Bajo la dirección de Joannou, Accedian seguirá buscando su visión de otorgar poder a los proveedores de servicio y empresas con una red completa excepcional y visibilidad de rendimiento de aplicación que mejore de forma radical la experiencia de los usuarios y haga crecer los beneficios.

Acerca de Dion Joannou

Joannou es un líder empresarial destacado con más de 30 años de experiencia mundial multi-funcional en soluciones orientadas TI de tecnología de software, móviles, de nube y negocio. Joannou cuenta con un reconocimiento por su capacidad para crear alianzas estratégicas con líderes de organización, además de tener una experiencia amplia en la construcción y mantenimiento de equipos de alto rendimiento al tiempo que impulsa una eficacia operativa.

Dion cuenta con una experiencia de comercialización específica en la industria de cara a Accedian. Antes de entrar a formar parte de Accedian, Dion trabajó durante 2 años como vicepresidente senior de ventas del permiso de servicio en red (NSE) de Viavi (anteriormente JDSU) en el campo de la aseguración de rendimiento en red. Antes de ello, Dion trabajó en Nortel Networks durante 14 años, donde ocupó varios cargos de dirección de alto nivel en la supervisión de ventas, comercialización, operaciones, apoyo y marketing en los negocios IP e inalámbrico. Durante su estancia en Nortel, impulsó con éxito la cuenta de Vodafone Group mientras estaba en Europa, siendo director general de la región del Caribe/Latinoamérica, responsable de estrategias de Nortel a nivel mundial, y finalmente siendo director general de toda la región de Norteamérica, incluyendo los segmentos de empresa y proveedor de servicio. Entre Nortel y Viavi, Dion además desempeñó una variedad de cargos del consejo empresarial de dirección y de nivel ejecutivo para varias de las compañías en el área de la tecnología, servicios e inversión.

Dion cuenta con un BA de la Southern Illinois University y un MBA de la University of Miami en estudios de Negocios Internacionales.

Acerca de Accedian

Accedian suministra excepcional visibilidad de rendimiento de red de extremo a extremo, para lograr el control sobre la mejor experiencia digital posible para el usuario final. Proporcionando la visión actual más completa de los servicios en red y aplicación virtualizada que abarca las cadenas, nube, definición de software y proveedores de servicios de infraestructura física y empresas para integrar la transformación se consigue el uso más eficaz de los activos digitales para conseguir los objetivos empresariales y fortalecer su posición competitiva.

Accedian es un experto establecido en las redes de instrumentos de todos los tamaños, con las soluciones de plataforma SkyLIGHT(TM) que crecen hasta controlar las redes multinacionales. Desde el año 2005, Accedian se ha asociado con sus clientes de cara a llevar a cabo el despliegue de soluciones en todo el mundo, ayudándoles a ellos y sus usuarios a experimentar el rendimiento.

Si desea más información visite https://accedian.com.

Síganos en Twitter: @Accedian [https://twitter.com/Accedian ]

Acerca de Bridge Growth Partners

Bridge Growth Partners, LLC es una firma de valores privados orientada al crecimiento con una estructura única que se centra en las inversiones dentro de los sectores de los servicios financieros de tecnología y compatibles con la tecnología. Bridge Growth Partners se compromete a la inversión basada en las relaciones, centrándose en el apoyo al crecimiento, la excelencia operativa y un gobierno de nivel mundial en sus compañías de cartera para crear valor de cara a todos sus accionistas.

Si desea más información acerca de Bridge Growth Partners, visite la página web http://www.bridgegrowthpartners.com.

