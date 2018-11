Contentos (COS) compartió toda su serie de soluciones de contenido con el mundo en la cumbre CRYPTO SUMMIT en Suiza

Publicado 02/11/2018 18:48:26 CET

ZÚRICH, 2 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Contentos (COS), la cadena pública más importante del mundo, fue invitada a asistir a la cumbre CRYPTO SUMMIT en Zúrich (Suiza), celebrada del 28 al 29 de octubre de 2018. El cofundador de COS, Mick Tsai, como representante del sector de las cadenas públicas, participó en la mesa redonda y pronunció un discurso.

https://mma.prnewswire.com/media/778348/Contentos_Shared__Series_Of_Content_Solutions_At_Switzerland_CRYPTO_SUMMIT.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/778348/Contentos_Shared__Series_Of_Content_Solutions_At_Switzerland_CRYPTO_SUMMIT.jpg]

En la mesa redonda representantes de diferentes proyectos y áreas intercambiaron sus exhaustivas ideas. El cofundador de COS, Mick Tsai, y otros panelistas de alto nivel discutieron sobre "Cómo lograr el hipercrecimiento para las empresas emergentes de cadena de bloques: las mejores prácticas para crear comunidades, posicionarse y aumentar la captación de clientes" en el escenario y compartieron sus visiones en lo referente al futuro desarrollo de la cadena de bloques y sus opiniones sobre las regulaciones. Según la opinión de Mick: "Los reguladores no son enemigos y la regulación no es algo malo, pero debemos regular de la manera correcta. Por un lado, queremos evitar que se use la cadena de bloques para cometer fraudes, pero, por otro lado, no se puede regular en exceso y bloquear la innovación".

Mick puso el énfasis en que una de las razones que hace que COS sea única es su adopción masiva por parte de los usuarios. El elevado número de la base de usuarios se atribuye a los socios de COS: la reconocida aplicación de retransmisión en directo LiveMe, la aplicación de vídeos breves Cheez y la aplicación de edición de fotos PhotoGrid. La aplicación Cheez fue la primera en introducir el modelo de "ver vídeos es ganar dinero". COS también colabora con LiveMe para educar a los usuarios en lo referente a la cadena de bloques a través de "QuizBiz" y recompensarlos con el token "COS".

Además, COS y YahooTV produjeron conjuntamente el primer concurso de preguntas de cadena de bloques en directo de todo el mundo, que se emitió recientemente en YahooTV y LiveMe. Cada episodio del concurso invita a propietarios de proyectos de renombre internacional a participar en la grabación en directo. El público responde a preguntas y tiene la oportunidad de obtener recompensas COS a través de LiveMe. En los últimos episodios, casi 4 millones de personas de todo el mundo vieron las retransmisiones en directo.

Mick mostró un gran interés en el mercado europeo de contenidos y espera que las empresas europeas de plataformas de contenidos puedan trabajar estrechamente con COS para crear juntos el ecosistema de contenidos descentralizado en un futuro cercano.

