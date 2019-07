Publicado 23/07/2019 8:01:23 CET

- Continúa el impulso para Euroclear Group en la primera mitad de 2019 en rendimiento financiero y operativo BRUSELAS, 23 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Resultados financieros -- Los ingresos operativos aumentaron un 8% en comparación al primer semestre de 2018, a 725 millones de euros: -- Los ingresos empresariales aumentaron un 4% a 565 millones de euros, impulsado por el crecimiento continuado en activos bajo custodia combinado con fuertes niveles de actividad del mercado en los segmentos empresariales. -- o Banca y otros ingresos aumentaron un 25% a 160 millones de euros, impulsado por los depósitos de clientes y el beneficio de mayores tasas de interés de Estados Unidos en la segunda mitad de 2018. -- Los costes operativos aumentaron un 6% a 413 millones de euros: -- Disminución de la capitalización interanual de los costes desde el lanzamiento de nuestra plataforma finlandesa en septiembre de 2018 -- Pese a acelerar la inversión en prioridades estratégicas, esperamos todo el año un coste de crecimiento a un nivel que ofrece expansión del margen operativo de los ingresos de negocios.

-- El beneficio aumentó 13% a 217 millones de euros (primer semestre de 2018: 192 millones de euros). -- EPS también aumentó un 13% a 68, 23 Jul. (primer semestre de 2018: 61,1 euros por acción) - . -- NAV por acción aumentó a 1319 euros desde 1220 en diciembre de 2018 (primer semestre de 2018: 1190 euros por acción), debido principalmente a la decisión de posponer la distribución del dividendo de 2018 normal a un dividendo anticipado en el cuarto trimestre de 2019 siguiendo el grupo de reestructuración del año pasado.

Indicadores clave de funcionamiento

-- Los activos bajo custodia alcanzaron más de 30 trillones de euros al final de junio (primer semestre de 2018: 29,2 trillones de euros), un aumento de 1% año sobre año. -- Número de récord de transacciones también se instaló en el grupo de Euroclear alcanzando 118 millones, un aumento del 2% respecto a la primera mitad de 2018 por un valor total de 411 trillones de euros (4% por encima del primer semestre de 2018). -- Euroclear's Collateral Highway movilizó un récord de 1,3 trillones de euros, 1% más año sobre año. -- Los activos del fondo bajo custodia aumentaron aproximadamente el 11% a 2,2 trillones de euros en comparación con el año 2018.

Actualización estratégica

Seguimos centrados en entregar nuestros tres objetivos estratégicos para mejorar nuestra propuesta de cliente: fortalecimiento de nuestra red, crecimiento de nuestra red y remodelación de nuestra red. Lo más destacado del primer semestre de 2019:

-- Buen progreso en el proceso de autorización de CSDR con Euroclear Bélgica, Francia y Países Bajos recibiendo licencias de sus respectivos reguladores. -- Euroclear está bien posicionado para continuar sus servicios de liquidación de valores irlandeses después del Brexit, después de haber asegurado reconocimiento para Euroclear UK & Ireland (EUI) por European Securities and Markets Authority (ESMA). -- Lanzamiento del servicio de cartera de garantías permitiendo a nuestros clientes de custodio ofrecer una solución de gestión de garantías colateral tripartita a sus clientes de compra, haciendo ciertas ofertas, independiente de la ubicación del establecimiento y custodia de un servicio verdaderamente portátil. -- La interfaz de web de Euroclear's EasyWay está ganando impulso. Más de 240 clientes han migrado con éxito a la plataforma demostrando los beneficios de datos exactos y en tiempo real en las tareas de manera eficiente y administrando los riesgos operacionales. -- En los últimos años, clientes a bordo con éxito como parte de los nuevos requisitos de margen de derivados OTC. Bien preparado para la próxima Wave 4 en septiembre de este año y clientes del lado de compra se unen a Wave 5 en septiembre de 2020. -- Reciente firma de dos memorando de entendimiento con el Ministerio de Finanzas de Egipto y Securities Depository Centre de Arabia Saudita para convertirse en 'Euroclearable'. -- Ampliación de nuestro ecosistema de fondos con Hong Kong Exchanges and Clearing Limited adoptando el modelo de asentamiento internacional de ETF y Arbuthnot Latham & Co., Ltd, un banco privado de Reino Unido y gerente de riqueza adoptando CREST Investment Fund Service. -- Seguir con el enfoque colaborativo para la innovación; Trabajando con European Investment Bank (EIB), Banco Santander, y EY en una solución blockchain completa para la emisión y el establecimiento del papel comercial europeo.

Comentando los resultados, Lieve Mostrey, consejero delegado, dijo:

"Después de un año de nivel récord de Euroclear en 2018, el crecimiento continuado en las métricas clave del negocio subyacente durante la primera mitad de este año se han traducido en buen rendimiento del grupo. Esta continuada tendencia ascendente está alimentada por el atractivo de nuestra oferta al cliente y nuestro modelo de negocio único como una infraestructura del mercado financiero independiente de arquitectura abierta. Seguimos confiando en nuestra trayectoria de crecimiento de ingresos de negocio y estamos comprometidos a entregar valor a largo plazo, sostenible para todos nuestros accionistas clave."

Euroclear Group es el proveedor de confianza de la industria financiera de servicios postcomerciales. En el núcleo, el grupo ofrece liquidación y custodia de valores nacionales e internacionales de bonos, acciones y derivados a fondos de inversión. Euroclear es una infraestructura probada y flexible del mercado de capitales comprometida con la entrega de mitigación de riesgos, la automatización y la eficiencia a escala para su franquicia global de clientes.

Euroclear Group incluye a Euroclear Bank - que tiene calificación AA+ por Fitch Ratings y AA por Standard & Poor's - así como Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden y Euroclear UK & Ireland.. Euroclear Group colocó el equivalente a 791 trillones de euros en transacciones de valores en 2018, representando a 230 millones de transacciones nacionales y transfronterizas, con un promedio de 28,8 trillones de euros en activos de clientes.

