CORNEX presenta una batería de almacenamiento de energía de 588 Ah, orientada a soluciones a escala de red

XIAOGAN, China, 4 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, la empresa de tecnología energética CORNEX lanzó oficialmente su celda de batería de almacenamiento de energía de gran capacidad de 588 Ah de última generación en un evento dedicado. El producto fue presentado por el vicepresidente ejecutivo de la compañía, Bu Xiangnan, en presencia de la dirección de CORNEX, socios del sector y representantes de los medios de comunicación.

La nueva celda de 588 Ah presenta una densidad energética en masa de 190 Wh/kg y una densidad energética volumétrica de 419 Wh/L, con una eficiencia energética del 96,5 % según la compañía.

Sobre esta base, CORNEX presentó su solución PACK de almacenamiento de energía 588-CTP2.0. Este diseño, según se informa, reduce la variedad y cantidad de materiales en un 20 %. A nivel de paquete, alcanza una densidad energética en masa de 170 Wh/kg y una densidad energética volumétrica de 285 Wh/L. Para mayor seguridad, el PACK incorpora una capa de aislamiento resistente al calor de 1000 °C para evitar la propagación de fugas térmicas desde la celda al sistema. La compañía también señaló que un proceso de fabricación patentado de "absorción y protección" ha aumentado la eficiencia de producción en un 35%, aumentando su capacidad de entrega a gran escala.

Como complemento al hardware, se encuentra la nueva plataforma del sistema "Transformers", una solución altamente modular diseñada para ofrecer flexibilidad y una rápida implementación. El sistema utiliza contenedores estándar, como una unidad de 3,13 MWh de 10 pies y una unidad de 6,26 MWh de 20 pies, que pueden combinarse como bloques de construcción para satisfacer los requisitos específicos del proyecto en cuanto a potencia, capacidad y condiciones del emplazamiento. Esta adaptabilidad lo hace adecuado para diversas aplicaciones, como la generación de energía, el soporte a la red eléctrica y el uso comercial e industrial a gran escala.

Según CORNEX, la implementación de la plataforma "Transformers" en un proyecto de 100 megavatios puede generar ahorros significativos: una reducción del 20 % en la superficie ocupada, una disminución del 27 % en el número de BESS y una reducción de los costes operativos de más del 20 %. El lanzamiento de este ecosistema integrado —desde la celda hasta el paquete y el sistema— demuestra el enfoque estratégico de CORNEX en ofrecer soluciones integrales y rentables para la transición energética global.

En un comunicado, CORNEX destacó este lanzamiento como un elemento clave de su compromiso de apoyar la transición energética global. La compañía afirmó que, con su tecnología de vanguardia y sus capacidades de fabricación, busca ofrecer soluciones fiables y eficientes para construir un futuro energético más limpio y estable.

