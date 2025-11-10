El cortacésped LiDAR S4 de Sunseeker Robotics ha sido galardonado con el premio CES Innovation Awards® 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sunseeker Robotics anuncia que su cortacésped inalámbrico S4 con LiDAR ha sido galardonado con el premio CES Innovation Awards 2026. El S4 es el primer cortacésped en recibir este prestigioso reconocimiento en los últimos tres años. El programa CES Innovation Awards 2026 recibió un número récord de candidaturas: más de 3600. Este anuncio se produce antes de CES 2026, el evento tecnológico más importante del mundo, que tendrá lugar del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada.

El prestigioso programa de Premios a la Innovación CES, propiedad de la Consumer Technology Association (CTA), y producido por ella, es una competición anual que reconoce el diseño y la ingeniería excepcionales en 36 categorías de productos tecnológicos. Un panel de jueces expertos de la industria, compuesto por miembros de los medios de comunicación, diseñadores, ingenieros y otros profesionales, evaluó las candidaturas.

El Sunseeker S4 es un robot cortacésped inalámbrico y totalmente autónomo, diseñado para céspedes de hasta 1.000 m. Está equipado con el sistema de detección 3D AllSense™, que combina un sensor LiDAR de 360° y una cámara con IA para un mapeo con precisión centimétrica y la detección omnidireccional de obstáculos. Diseñado para una instalación sencilla, el S4 elimina la necesidad de cables perimetrales o antenas externas gracias a su función "Drop to Go" y admite memoria de doble mapa para gestionar múltiples zonas del césped. Sus avanzados algoritmos de planificación de ruta optimizan la cobertura de corte y reducen el tiempo, mientras que el modo de seguimiento de bordes garantiza un recorte preciso en límites irregulares. La tracción trasera a dos ruedas permite al S4 subir pendientes de hasta el 42 % (22°), y los sensores de lluvia y elevación integrados mejoran la seguridad operativa en diversas condiciones. El Sunseeker S4 está diseñado para desplazarse con facilidad por jardines complejos, combinando navegación inteligente, gran adaptabilidad y un proceso de configuración simplificado para ofrecer un cuidado del césped preciso y de bajo mantenimiento.

"Nos sentimos honrados de que el cortacésped inalámbrico Sunseeker S4 haya sido galardonado con el premio CES a la innovación", declaró Terry Ma, consejero delegado de Sunseeker Robotics. "Este reconocimiento destaca nuestra dedicación a ofrecer soluciones innovadoras e inteligentes que facilitan y optimizan el cuidado del césped para nuestros clientes".

Acerca de Sunseeker RoboticsFundada en 2009, Sunseeker es líder mundial en el cuidado inteligente del césped, combinando a la perfección tradición y tecnología de vanguardia para ofrecer soluciones eficientes y fáciles de usar. La empresa obtuvo reconocimiento en el sector por su innovadora primera generación de cortacéspedes robóticos inalámbricos (2019-2023), estableciendo nuevos estándares en el mantenimiento automatizado del césped.

Acerca de CESCES es el evento tecnológico más importante del mundo: el escenario perfecto para las tecnologías más revolucionarias y los innovadores globales. Aquí es donde las marcas más grandes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y donde los innovadores más brillantes suben al escenario. Organizado y producido por la Consumer Technology Association (CTA), CES abarca todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2026 se celebrará del 6 al 9 de enero de 2026 en Las Vegas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2816826...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-cortacesped-lidar-s4-de-sunseeker-robotics-ha-sido-galardonado-con-el-premio-ces-innovation-awards-2026-302609612.html