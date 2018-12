Courtyard by Marriott espera acelerar su expansión europea con planes de abrir casi 30 hoteles antes de finales de 2020

Publicado 29/11/2018 16:22:15 CET

LONDRES, 29 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Courtyard by Marriott, la marca de Marriott International que fue pionera en la categoría de servicios selectos, ha anunciado que prevé seguir incrementando su presencia europea de 63 hoteles en casi un 50% durante los dos próximos años. Con los casi 30 hoteles que prevé abrir en Europa antes de finales de 2020, Courtyard les ofrecerá a los viajeros de negocios una experiencia continua de alto nivel adaptada al cambio generacional que puede verse en la forma en que trabajan y viajan, hoy en día, nuestros clientes.

Además de reforzar su cartera en los consolidados mercados de Alemania, Francia y Reino Unido, Courtyard continúa con su enfoque pionero en el mercado con inauguraciones previstas en siete destinos emergentes, entre los que se encuentra Armenia, Finlandia e Islandia.

Este anuncio de crecimiento se ve potenciado con dos nuevos inmuebles emblemáticos en los dinámicos destinos de París y Hamburgo. El Courtyard Paris Gare de Lyon abrió en octubre, mientras que la apertura del Courtyard Hamburg City se prevé para la primavera de 2019.

-- Courtyard Paris Gare de Lyon - Este hotel materializa la nueva visión de diseño de la marca para sus inmuebles y cuenta con una ubicación ideal en el centro de la ciudad. La torre de 19 plantas incorpora una estética y un aspecto contemporáneo y ofrece vistas excepcionales de París y de sus icónicos monumentos desde sus 249 habitaciones. El inmueble cuenta con una ubicación ideal con respecto a la estación Gare de Lyon, un lugar de tránsito y un punto de acceso internacional clave. -- Courtyard Hamburg City - Ubicado en el corazón de Hamburgo, este inmueble de 276 habitaciones estará a unos pasos de la Estación Central, y estará equipado para albergar una amplia gama de eventos corporativos y conferencias, a la par que atenderá las necesidades del apasionado viajero de negocios.

Además de estas dos aperturas, Courtyard by Marriott espera seguir expandiendo su sólida cartera de productos en fase de desarrollo en Europa durante los dos próximos años:

-- Reino Unido - El mercado británico ya se vanagloria de contar con siete hoteles Courtyard, y se prevé que siga expandiendo su cartera con la incorporación de cinco hoteles en ciudades clave como Londres, Glasgow y Oxford. -- Francia - Tras la apertura del Courtyard Paris Gare de Lyon, se espera que la presencia en Francia ascienda hasta los 10 hoteles, con ocho en París. -- Alemania - La próxima apertura del Courtyard Munich Garching allanará el camino de otros tres inmuebles cuya apertura está prevista en Hamburgo, Múnich y Darmstadt. Una vez abiertos, estos hoteles harán que la cartera de Courtyard en este mercado ascienda a 18 hoteles. -- Entradas en el mercado - La marca también espera estrenarse en numerosos mercados en los dos próximos años, como en Rumanía (Cluj-Napoca, Bucarest Floreasca), Armenia (Ereván), Croacia (Split), Finlandia (Tampere), Islandia (Keflavík), Georgia (Batumi) y Macedonia (Skopje).

John Licence, vicepresidente de Marcas Premium y Selectas de Marriott International para Europa, afirmó: "Nuestros clientes son apasionados, trabajadores y persiguen el éxito. Por lo tanto, Courtyard by Marriott ha adaptado su estrategia de crecimiento para ofrecer más oportunidades en los nuevos y accesibles centros de negocios, combinando tecnología innovadora con estilo y comodidad con el objetivo de satisfacer las necesidades de la nueva generación de viajeros de negocios internacionales".

El crecimiento acelerado de la marca está impulsado en gran medida por socios franquiciados que valoran Courtyard como un producto demostrado y fiable que ofrece una rápida entrada en el mercado, acceso a plataformas de ventas internacionales de primer nivel y que cuenta con el respaldo de los programas de fidelidad líderes en el sector de Marriott International.

"Por un lado, los propietarios ven que la marca continúa evolucionando para hacer frente al cambio generacional visible en la forma en que nuestros clientes trabajan y viajan hoy en día", afirmó Carlton Ervin, director de Desarrollo en Marriott International para Europa. "Por otro, saben que puede contar con nuestros equipos de desarrollo con sede en Europa y con nuestra experiencia interna en áreas como la ordenación territorial, la eficiencia de diseño y los costes de construcción. Esta combinación ganadora nos permite colaborar en oportunidades nuevas, de reutilización adaptativa y de transformación sin dejar de conseguir una rápida comercialización".

A principios de 2018, Courtyard anunció una asociación de varios años con el Bayern de Múnich, y se convirtió en el socio hotelero oficial del club de fútbol más famoso y que más éxitos ha cosechado de Alemania. La asociación permite ofrecerles ahora a los 120 millones de miembros de los programas de fidelidad de Marriott (Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards, y Starwood Preferred Guest (SPG)) acceso a experiencias futboleras únicas a través de Marriott Rewards Moments y SPG Moments. Las experiencias incluyen el acceso a un palco ejecutivo construido a medida que ofrece unas vistas fantásticas del campo del Allianz Arena, que goza de fama mundial.

Courtyard by Marriott lleva siendo líder en la categoría de servicios selectos durante más de 30 años y, hoy en día, acoge a viajeros en más de 1100 ubicaciones de más de 50 países y territorios de todo el mundo.

