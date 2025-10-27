(Información remitida por la empresa firmante)

-CreatorWeek 2025 se lanza en Macao, ofreciendo una plataforma única y vibrante para que los creadores de contenido global se conecten, colaboren e innoven

MACAO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- CreatorWeek Macao 2025, organizada conjuntamente por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO) y Branded, con Adbeyond Group Macau como socio colaborador, se celebra del 24 al 28 de octubre. El evento está transformando la ciudad en un vibrante escaparate de la creatividad global. Con más de 180 grupos de creadores, 50 ponentes principales y 20 actuaciones en directo de todo el mundo, el evento está atrayendo gran atención como la primera celebración a gran escala de la economía creativa en Macao.

La fiesta de inauguración de la CreatorWeek, celebrada el 24 de octubre en Wynn Palace, sentó las bases para una semana llena de energía creativa y diálogo internacional. Los participantes compartieron ideas creativas y exploraron cómo se pueden expresar diversas historias a nivel global a través de nuevos formatos de contenido. El evento fomentó un intercambio dinámico donde los creadores chinos compartieron sus tradiciones y perspectivas modernas, mientras que los creadores internacionales reinterpretaron estas narrativas para el público mundial. A través de experiencias interactivas, los asistentes destacaron la vitalidad creativa de Macao y su posición única como encrucijada entre Oriente y Occidente.

La CreatorWeek Conference, que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre en el Grand Lisboa Palace Resort Macau, reunirá a creadores, líderes de redes sociales y representantes de Google, Bilibili, Meta, YouTube, Red y Douyin. Invitados destacados como Stokes Twins y Alan Chikin Chow debatirán sobre las diferencias entre las comunidades Este y Oeste, la monetización y la colaboración intercultural, reforzando el papel de Macao como centro creativo.

Los participantes se sumergirán en sesiones que van más allá de la producción digital. Como parte de la "Zona de Vida Saludable de Macao", se están llevando a cabo talleres de bienestar en el Fantasy Box de MGM, con creadores como Will Liu y Matt Tralli guiando a los participantes a través de una serie de sesiones de entrenamiento de bienestar. Por otro lado, el Meet and Greet que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en The Londoner Macao, atraerá a cientos de fans para interactuar de cerca con 40 creadores populares, entre ellos Apl.de.Ap, Steven He y Berywam.

Mientras tanto, Galaxy Macau™ será el escenario principal de CreatorWeek Live, con actuaciones de estrellas internacionales como el grupo de K-pop XODIAC, Psychic Fever de Japón de EXILE TRIBE y Mikey Bustos de Filipinas. La CreatorWeek Academy lanzará una serie de talleres prácticos, con expertos de la industria y representantes de plataformas líderes que compartirán conocimientos sobre la creación de contenido y estrategias para expandirse a los mercados globales.

Un Local Community Tour especial une a creadores internacionales con embajadores locales para explorar los barrios, la gastronomía y la cultura de la ciudad, creando contenido colaborativo que transmite el espíritu de Macao al público global.

"CreatorWeek Macao 2025 revela al mundo el glamour único y el rico patrimonio multicultural de Macao. Al impulsar el turismo a través de la creatividad, el evento inyecta un nuevo impulso a la transformación de Macao en un centro mundial de turismo y ocio", comentó María Helena de Senna Fernandes, directora de MGTO.

Para obtener las últimas novedades y transmisiones en vivo del evento, visite el sitio web oficial www.creatorweek.live o siga @visitmacao en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y Red.

Acerca de Macao

Macao es una ciudad vibrante conocida por su rico patrimonio cultural, entretenimiento de primer nivel y una variada oferta gastronómica. Como destino turístico de primer nivel, Macao ofrece una fusión única de Oriente y Occidente, donde las tradiciones antiguas se fusionan con las atracciones modernas.

