CTEK ofrece asesoramiento sobre los cuidados de las baterías de los vehículos

- CTEK asesora a los conductores sobre cómo cuidar la batería de un coche incluso si éste no se ha utilizado durante semanas o meses

VIKMANSHYTTAN, Suecia, 7 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- En tiempos como estos en los que muchos de nosotros estamos en cuarentena y las ciudades están cerradas, es lógico pensar que nuestros coches no son nuestra principal preocupación. CTEK, una marca global líder en el cuidado y mantenimiento de baterías de coche, registra sin embargo un número de consultas sin precedentes de personas de todo el mundo pidiendo consejos sobre cómo cuidar mejor la batería cuando su vehículo no se utiliza durante un periodo largo de tiempo.

Tony Zeal, responsable de formación de CTEK, dijo: "Hemos recogido muchísimas dudas de personas que quieren asegurarse de que su batería no se va a agotar, de modo que cuando puedan volver a utilizar su coche la batería esté cargada y el vehículo listo para funcionar ".

Tony comparte información y consejos sobre lo que tiene que tener en cuenta y cómo cuidar la batería de su coche de la mejor forma posible cuando éste está aparcado y no va a utilizarse.

-- Un estudio CTEK ha identificado que el 51% de los coches en carretera hoy tiene una batería que requiere atención, es decir, que debe cargarse o reemplazarse. -- Los vehículos modernos tienen muchos ordenadores abordo y sistemas de seguridad, como alarmas, inmovilizadores y seguidores que hacen que la batería se agote rápidamente: simplemente almacenada, una batería de plomo-ácido estándar de 12 V no podrá iniciar una batería después de 6 meses*, así que imagínese lo rápido que esto se producirá con toda la electrónica del vehículo adicional. -- Informes de aparcamientos aeroportuarios indican que el número de personas que vuelven a su vehículo tras unas vacaciones de una o dos semanas que encuentran su batería agotada ha aumentado. Esta situación empeoraría significativamente si los vehículos se dejasen sin utilizar meses, en lugar de semanas. -- El cuidado proactivo de la batería es necesario, para que cuando desee utilizar su vehículo, la batería esté cargada y lista para funcionar; y no necesitará un arranque arriesgado del vehículo, algo que puede dañar la electrónica sensible del mismo. -- Si su vehículo está aparcado cerca de una estación de servicio, conecte un cargador de batería inteligente como el CTEK MXS 5.0 [https://www.ctek.com/products/vehicle/mxs-5-0] a su batería para cargarlo con total tranquilidad. -- Si no puede adherir un cargador permanentemente, pruebe a cargar la batería de su vehículo una vez al mes: si sigue utilizando su vehículo para trayectos esenciales considere permanecer sentado con el motor en funcionamiento un momento antes de conducir para darle una carga adicional a la batería.

Los cargadores CTEK pueden adherirse al vehículo durante largos periodos de tiempo, de manera que son perfectos para el mantenimiento a largo plazo de las baterías de los vehículos, donde el vehículo se aparque en el almacenamiento a largo plazo. Utilizar regularmente un cargador de batería inteligente ampliará la vida de la batería y maximizará el rendimiento de la misma.

Haga clic aquí [https://www.ctek.com/quarantine-charging] para obtener más información sobre cómo cuidar su batería en almacenamiento.

* Si una batería estándar de plomo-ácido se mantuviese fuera de un vehículo perdería en torno a 0,1 V al mes; por ejemplo, si el vehículo fue aparcado en marzo, la batería empezaría a perder a partir de junio y para septiembre directamente no podría poner el vehículo en marcha.

CTEK SWEDEN AB es una marca global líder en el cuidado y mantenimiento de baterías de vehículo. El conocimiento sin precedentes de CTEK y la continua inversión en innovación, significa que superan los límites de la investigación y el desarrollo para llevar nuevas tecnologías de carga de batería al mercado.

