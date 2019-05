CTZN Cosmetics lanza una nueva marca de maquillaje inclusiva, sin género y respetuosa con la crueldad

Publicado 16/05/2019 18:39:58 CET

NUEVA YORK, 16 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- CTZN Cosmetics, una marca revolucionaria de maquillaje directa para los consumidores que rompe las barreras dentro de la industria de la belleza, se complace al lanzar sus productos de presentación, disponible para su compra desde el 15 de mayo de 2019. Fundada de forma conjunta por medio de las hermanas nacidas en Los Ángeles, criadas en Dubái y de etnia pakistaní Aleena, Aleezeh y Naseeha Khan, esta revolucionaria colección de cosmética incluye:

-- NUDIVERSAL Lip Duo (precio de venta sugerido de 25 dólares cada uno): La primera gota de la colección NUDIVERSAL. Disponible en una revolucionaria 25 sombras de nude, estos productos de labio con doble extremo cuentan con un lápiz de labios mate en una parte y un brillo translúcido para labios en la otra. La punta del lápiz de labios cuenta con Manteca de mango para reparar los labios secos y presenta una textura suave y un color intense, mientras que el brillo de labios crea una suavidad como bálsamo y cuentan con un acabado brillante como un espejo. -- GLOBALM (precio de venta sugerido de 19 dólares cada uno): Disponible en dos sombras (transparente y perla), este bálsamo húmedo de múltiples aplicaciones sirve como bálsamo de labios, marcador y/o brillo para ojos. Se trata de un producto sin norma que puede añadir brillo en cualquier parte del rostro. El transparente es un bálsamo sin color que contiene brillo de pigmento añadido para conseguir un acabado más brillante.

"Hemos trabajado de forma incansable perfeccionando estas formulas para asegurarnos de que contamos con una sombra de lápiz de labios nude para cada tono de piel - sin que haya que hacer más mezclas", destacó Naseeha Kahn, cofundadora y responsable de conservadora de productos, además de una destacada artista maquilladora. "Hemos desarrollado la herramienta 'Get Matched' en nuestra página web para ayudar a los compradores a navegar en el emparejamiento de sombras desde su ordenador o teléfono".

CTZN Cosmetics busca interrumpir el mundo del maquillaje no solo al dirigirse a lo que no hay dentro del actual panorama de la belleza, sino también consiguiendo los avances necesarios para el avance. El objetivo de CTZN está principalmente en la infra-representación de los grupos demográficos por medio de las compañías de maquillaje principales. Las primeras imágenes de la campaña de la marca cuentan con siete modelos de étnicas y géneros variados.

"El concepto inicial de CTZN nació durante una experiencia de compra hace unos años en un destacado vendedor de belleza al por menor", indicó Aleena Khan, cofundadora y responsable de marca y marketing. "No solo no vimos a nadie dentro de las campañas de belleza que fuera como nosotros, sino que también nos dimos cuenta de que las marcas no consideraban algunas demografías en el desarrollo de productos. Estas eran las marcas que denominaban a los tonos de las barras de labios beige como 'nude', excluyendo por completo a la amplia mayoría de grupos étnicos, cuyos nudes de hecho están lejos del beige".

Además de dar los pasos para conseguir una representación mejorada, CTZN busca establecer el estándar de responsabilidad social empresarial en la industria de la belleza con fórmulas libres de crueldad que estén, estrictamente, libres de parabenos, sin talco y sean vegetarianas - veganas si es posible. La marca quiere además certificar finalmente sus productos como kosher y halal.

"Con CTZN Cosmetics, confiamos plenamente en redefinir el significado del 'maquillaje para todos' al dirigirnos a todas y cada una de las personas", explicó Aleezeh Khan, cofundadora y responsable de operaciones. "Con esa finalidad, vamos a aventajarnos de nuestro blog, 'Of The World', como plataforma de formación que destaque a las personas de diversos estratos y que nos pueden enseñar más acerca de sus culturas a través del mundo de la belleza".

Los productos de CTZN Cosmetics ya están disponibles para su compra de forma online en Norteamérica y Europa. Si desea más información y comprar la colección de CTZN Cosmetics, visite www.ctzncosmetics.com [http://www.ctzncosmetics.com/].

Detales de contacto: Tyler Williams, teléfono: (347) 647-9687, e-mail: tyler@nouveaucommunications.com[mailto:tyler@nouveaucommunications.com]

Sitio Web: http://www.ctzncosmetics.com/