Cubic Invests in LOPE and Jingding Electric to Create a Comprehensive Supply Chain for Premixed Gas Condensing Boilers

Cubic Invests in LOPE and Jingding Electric to Create a Comprehensive Supply Chain for Premixed Gas Condensing Boilers - CUBIC SENSOR AND INSTRUMENT CO.,LTD./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Cubic invierte en LOPE y Jingding Electric para crear una cadena de suministro integral para calderas de condensación de gas premezclado

Avanzar hacia una solución integral para la industria de calefacción a gas de alta eficiencia y bajas emisiones

WUHAN, China, 13 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Recientemente, Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. (Cubic) anunció su inversión estratégica en Zhongshan LOPE Thermal Technology Ltd. (LOPE) y Guangzhou Jingding Electric Technology Co., Ltd. (Jingding Electric) en la ceremonia de firma en el centro de I+D de Cubic. Cubic adquirirá una participación del 57,14 % en LOPE y una participación del 51 % en Jingding Electric mediante una combinación de transferencia de capital y ampliación de capital. Este movimiento estratégico marca una expansión significativa en la cartera de Cubic y una cooperación más profunda dentro de la industria.

Aprovechando su plataforma de tecnología de sensores de gas y la acumulación técnica e industrial de su equipo de gestión central en el campo de la ciencia y la tecnología de la combustión, Cubic estableció un sólido equipo de I+D en 2022 e inició el desarrollo de tecnologías de combustión de gas con bajas emisiones de carbono, con el objetivo de construir un ecosistema para calderas de gas residenciales, comerciales e industriales con sensores, actuadores y controladores como cadena de suministro principal. Actualmente, Cubic ha logrado avances en la I+D de sensores de gas para nuevos tipos de calderas de gas de condensación montadas en la pared, ventiladores de corriente continua sin escobillas (BLDC) y controladores inteligentes de combustión de gas, ganándose el reconocimiento de los expertos de la industria. Al mismo tiempo, se han establecido instalaciones experimentales para componentes clave, incluidas válvulas proporcionales de gas, quemadores de gas e intercambiadores de calor para calderas de gas de pared de condensación completamente premezcladas. Cubic ha iniciado negociaciones comerciales para cooperar con empresas chinas proveedoras de componentes centrales.

A través de la inversión estratégica, Cubic tiene como objetivo integrar recursos relacionados con intercambiadores de calor de acero inoxidable, quemadores, válvulas proporcionales de gas, ventiladores BLDC, sensores de gas, controladores inteligentes de combustión de gas y otros componentes involucrados en calderas de gas de pared de condensación completamente premezcladas, estableciendo una solución integral de cadena de suministro "sensor-actuador-controlador" en este campo.

El doctor Youhui Xiong, presidente de Cubic, tiene grandes expectativas para esta inversión estratégica en LOPE y Jingding Electric. Piensa que LOPE se ha convertido en una de las pocas empresas a nivel mundial capaz de producir en masa intercambiadores de calor de condensación de acero inoxidable después de 7 años de innovación, aprovechando los recursos científicos y tecnológicos internacionales. Jingding Electric, con casi dos décadas de experiencia en el campo de las válvulas proporcionales de gas, es un importante miembro participante o redactador de normas en la industria de aparatos de gas de China. Cubic posee importantes ventajas tecnológicas e industriales en sensores de gas, medición de gas y controladores de gas inteligentes. Al aprovechar importantes oportunidades industriales y el mercado interno expansivo y cohesivo fomentado por los objetivos de "bajas emisiones de carbono", su colaboración tripartita y su profunda cooperación acelerarán poderosamente la evolución del sector de calderas de gas de pared de condensación premezcladas de China hacia marcas prémium.

Acerca de Cubic

Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai (código bursátil: 688665), y se especializa en sensores y analizadores de gas. Actualmente, Cubic ha obtenido más de 100 patentes y fabrica abundantes productos para diversos campos. Con una dedicación de una década a las innovaciones técnicas, un estricto control de calidad y estrategias comerciales globales, Cubic ha obtenido el reconocimiento de empresas líderes nacionales y extranjeras en diferentes campos. Los productos de Cubic se han exportado a más de 80 países y regiones; además, Cubic avanza hacia un objetivo más alto: ser la marca internacional en el campo de sensores e instrumentos de gas.

Contacto:Belinda TongTel: 86 27-8162 8832Correo: sales@gassensor.com.cn Web: en.gassensor.com.cn/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436506...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cubic-invierte-en-lope-y-jingding-electric-para-crear-una-cadena-de-suministro-integral-para-calderas-302171428.html