Dave & Buster's abre su primera ubicación en Filipinas en Opus Mall

(Información remitida por la empresa firmante)

El evento marca la primera de varias ubicaciones planificadas en todo el país

MANILA, FILIPINAS, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Dave & Buster's, el destino líder mundial en comida, bebidas y entretenimiento, ha inaugurado oficialmente su primera ubicación en Filipinas, en el cuarto piso de Opus Mall, en asociación con The Bistro Group, el principal grupo de restaurantes del país.

La sede de Manila representa un hito importante en la expansión global de Dave & Buster's y presenta la experiencia insignia de la marca: Eat. Drink. Play. Watch. — trayendo por primera vez a Filipinas un concepto de entretenimiento estadounidense único. Los invitados pueden esperar:

EAT (Comer) – Un menú irresistible de clásicos estadounidenses, como la Buster's Bacon Burger y los Pretzel Dogs, junto con favoritos localizados que van desde aperitivos para compartir hasta platos fuertes abundantes, diseñados para satisfacer todos los antojos.

– Un menú irresistible de clásicos estadounidenses, como la Buster's Bacon Burger y los Pretzel Dogs, junto con favoritos localizados que van desde aperitivos para compartir hasta platos fuertes abundantes, diseñados para satisfacer todos los antojos. DRINK (Beber) – Un dinámico programa de bar con cócteles artesanales, cerveza bien fría y bebidas especiales, creando el ambiente perfecto para reuniones después del trabajo o celebraciones de fin de semana.

– Un dinámico programa de bar con cócteles artesanales, cerveza bien fría y bebidas especiales, creando el ambiente perfecto para reuniones después del trabajo o celebraciones de fin de semana. PLAY (Jugar) – Juegos de arcade de última generación, simuladores y atracciones inmersivas que reúnen a las personas a través de la diversión y la competencia amistosa. La ubicación de Manila presenta una emocionante selección de juegos exclusivos para este mercado, incluidos *Krazy Ball Z, Goatz and Ropes, Water Gun Fun Pixel, Pac-Man Roller, Mega Blaster, Fast and Furious Arcade, Godzilla VR* y *StepManiaX Arcade Deluxe*.

– Juegos de arcade de última generación, simuladores y atracciones inmersivas que reúnen a las personas a través de la diversión y la competencia amistosa. La ubicación de presenta una emocionante selección de juegos exclusivos para este mercado, incluidos *Krazy Ball Z, Goatz and Ropes, Water Gun Fun Pixel, Pac-Man Roller, Mega Blaster, Fast and Furious Arcade, Godzilla VR* y *StepManiaX Arcade Deluxe*. WATCH (Ver) – Una experiencia de bar deportivo de última generación con pantallas HD gigantes, convirtiendo a Dave & Buster's en el destino ideal para disfrutar de eventos deportivos locales e internacionales.

"Esto es más que una apertura; es un momento decisivo para Dave & Buster's mientras expandimos nuestra presencia en Filipinas", dijo **Antonio Bautista**, Director de Desarrollo Internacional de Dave & Buster's. "Junto con The Bistro Group, estamos creando un centro de entretenimiento único en Manila, donde los invitados pueden comer, beber, jugar y ver todo bajo un mismo techo."

Jean Paul Manuud, Presidente de The Bistro Group, añadió: "Dave & Buster's es una marca revolucionaria y estamos orgullosos de traerla a Filipinas. Manila está lista para un lugar que combine gastronomía de clase mundial, juegos de siguiente nivel y la mejor experiencia para ver deportes, todo en un mismo espacio."

La apertura de Manila representa el primer paso en un plan de desarrollo de múltiples unidades en todo el país y refuerza el crecimiento internacional de Dave & Buster's, con próximas aperturas planeadas en India, Australia, México y República Dominicana. La marca actualmente opera más de 220 ubicaciones en todo el mundo.

Acerca de Dave & Buster's Fundada en 1982 y con sede en Coppell, Texas, Dave & Buster's Entertainment, Inc. opera centros líderes de entretenimiento y comida en América del Norte e internacionalmente bajo las marcas Dave & Buster's y Main Event. Para más información, visite [www.daveandbusters.com](http://www.daveandbusters.com).

Acerca de The Bistro Group The Bistro Group es un operador líder de restaurantes en Filipinas, conocido por introducir al mercado local marcas internacionales icónicas como TGI Fridays, Denny's, Texas Roadhouse y Hard Rock Café. Más información en [www.bistro.com.ph](http://www.bistro.com.ph).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2797983...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978259...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dave--busters-abre-su-primera-ubicacion-en-filipinas-en-opus-mall-302586072.html