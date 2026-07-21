(Información remitida por la empresa firmante)

Delectrik Systems desplegará la primera batería de flujo a escala industrial de la India con una capacidad de 100 MWh

GURUGRAM, India, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Delectrik Systems desplegará en India el primer proyecto de batería de flujo redox de vanadio a escala industrial con una capacidad de 100 MWh. Delectrik ganó la licitación en colaboración con Bondada Engineering Limited, un proveedor de soluciones de infraestructura de rápido crecimiento. El proyecto fue adjudicado por NTPC Renewable Energy Limited, filial de NTPC Limited (NTPC). NTPC es la mayor empresa eléctrica integrada de India, con una capacidad instalada de más de 90 GW y el objetivo de alcanzar los 149 GW en 2032. De esta capacidad total, NTPC aspira a que 60 GW provengan de energías renovables.

La instalación se basará en la arquitectura de baterías de flujo no encapsuladas de Delectrik, idónea para aplicaciones comerciales, industriales y de servicios públicos a gran escala. El sistema se implementará en 2027 en el Parque Solar de Khavda, que se convertirá en el mayor parque de energías renovables del mundo con una capacidad de generación de 30 GW para 2029. La empresa ya había implementado con éxito una variante más pequeña de 3 MWh de un producto similar en 2025 en Greater Noida, NTPC.

El Dr. Vishal Mittal, fundador y consejero delegado de Delectrik, declaró, "El primer proyecto Flow Battery a escala de servicios públicos es un hito no solo para la empresa sino para el país en su conjunto. Este será el primer proyecto BESS a escala de servicios públicos sin litio que se implementará en la India. Primer proyecto de esta escala 100% diseñado y fabricado en India. Delectrik tiene como objetivo una cartera de pedidos de al menos una capacidad de batería de flujo GWH en los próximos 12 meses en India, Australia, ASEAN, África y algunas otras geografías. La empresa ha creado dos filiales de propiedad absoluta, Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) y Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL) para integrar verticalmente negocios asociados clave. DRPL se está aventurando en el negocio upstream de la producción de óxido de vanadio y, finalmente, completará el beneficio, incluida la propiedad de activos de vanadio. En el negocio de energía downstream, DEPL tiene intención de empezar a ofrecer almacenamiento de energía como servicio a clientes comerciales e industriales, incluidos los centros de datos".

El almacenamiento de energía de larga duración es clave para la integración a gran escala de energías renovables en la red eléctrica. Tecnologías de almacenamiento de energía seguras, fiables y sostenibles, como las baterías de flujo, serán fundamentales para alcanzar los objetivos de transición energética del país.

Para más información, contacte con: Vishal Mittal, Ph.D.Fundador y consejero delegado vishal.mittal@delectrik.com+91 9910064033www.delectrik.com

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