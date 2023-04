Desarrollo colaborativo de la potencia de transmisión, computación y almacenamiento para avanzar hacia el mundo intelige

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China,, 23 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El 20 de abril, Huawei llevó a cabo la sesión Striding Towards the Intelligent World ("Rumbo hacia un mundo inteligente") en la Cumbre Mundial de Analistas 2023. Peng Song, presidente de Estrategia y Marketing de TIC en Huawei, pronunció el discurso de apertura titulado Striding Towards the Intelligent World Through Continuous Innovation ("Rumbo hacia un mundo inteligente a través de la innovación continua"). La sesión atrajo a analistas, expertos, académicos y periodistas de todo el mundo.

En su discurso, Peng ha destacado que la economía digital se está convirtiendo en uno de los principales motores del crecimiento económico global y que las tecnologías digitales se están aplicando en diversos escenarios de producción de una gran variedad de sectores. Como consecuencia, los datos se convertirán en un nuevo factor de la producción e impulsarán grandes avances en la productividad social. Peng afirmó que, dado que la infraestructura digital es fundamental para el éxito de la economía digital, Huawei está comprometida con el desarrollo colaborativo de la potencia de transmisión, computación y almacenamiento para mejorar la eficiencia de la recopilación, transmisión, procesamiento, almacenamiento y análisis de datos, todo ello con el fin de mejorar la productividad digital e impulsar la economía digital.

Peng también habló sobre cómo Huawei está trabajando para construir una infraestructura digital puntera. En primer lugar, Huawei está construyendo instalaciones de transmisión punteras respaldadas por las más avanzadas tecnologías 5.5G, F5.5G y Net5.5G con el objetivo de respaldar los servicios de IdC que conectan cientos de miles de millones de cosas y ofrecen una experiencia de usuario de 10 Gbps. En segundo lugar, Huawei continúa desarrollando una sólida infraestructura de procesamiento para facilitar la innovación en diversas áreas de la computación, como la informática general y la computación de IA. En tercer lugar, Huawei está construyendo instalaciones de almacenamiento fiables para garantizar la capacidad de almacenar más datos, transmitirlos rápidamente y utilizarlos de forma eficiente. «De cara al futuro, vamos a seguir innovando para ayudar a los clientes a construir una infraestructura digital de vanguardia, lo que acelerará nuestro viaje hacia el mundo inteligente», declaró Peng.

Durante la sesión, otros expertos del sector también compartieron su experiencia en este ámbito.

Wang Zhiqin, vicepresidente de la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CAICT), expuso las 10 principales tendencias en la industria de las TIC para 2023. Comentó: «La economía digital está entrando en una fase de crecimiento de calidad impulsado por los datos. Los sistemas de gobernanza digital y seguridad ya se han establecido en su mayor parte. El desarrollo de las TIC de alta calidad impulsará un desarrollo saludable y próspero de la economía digital».

Sun Zhengyun, vicepresidente y secretario general de la Sociedad de Investigación de Energía de China, habló sobre cómo la transformación digital de las empresas eléctricas favorece la estrategia de pico de emisiones y neutralidad de carbono de China. Indicó que, mediante la integración de las tecnologías digitales y las tecnologías eléctricas tradicionales, las empresas eléctricas pueden construir una arquitectura de plataforma intermedia, aprovechar el valor de los datos y crear servicios inteligentes, lo que impulsará su propio desarrollo de alta calidad y el de la economía en su conjunto.

Li Fuchang, director del Centro de Investigación de Tecnología Inalámbrica del Instituto de Investigación de China Unicom, expuso las últimas novedades sobre las recientes investigaciones y exploraciones de China Unicom sobre el 5.5G. Li compartió una serie de aplicaciones de tecnologías avanzadas como las comunicaciones y detección integradas 5.5G, URLLC y RedCap, y propuso futuras vías de desarrollo del 5.5G.

Feng Dan, profesora distinguida de Changjiang y decana de la Facultad de Informática y Tecnología de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, habló sobre las tendencias de desarrollo en el ámbito de la arquitectura de centros de datos sin discos y el procesamiento de datos cercanos. Comentó: «Tecnologías como la informática heterogénea de alto rendimiento, las redes de alta velocidad, las nuevas carcasas de disco de gran capacidad y el procesamiento de datos cercanos están haciendo que los centros de datos evolucionen rápidamente pasando de una arquitectura acoplada centrada en la CPU a una arquitectura sin discos con almacenamiento y computación desacoplados, y una puesta en común y uso compartido de recursos. En el futuro, las nuevas carcasas de disco de gran capacidad se convertirán en la nueva base para el almacenamiento de datos».

La primera Cumbre Mundial de Analistas de Huawei tuvo lugar en 2004. La Cumbre Mundial de Analistas 2023 de Huawei, la 20ª consecutiva, se ha celebrado del 19 al 20 de abril. En la sesión de este año también se han celebrado diversas sesiones sobre diferentes temáticas.

Para obtener más información, visite https://www.huawei.com/cn/events/has

Fotografía - https://mma.prnewswire.com/media/2060648...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/desarrollo-colaborativo-de-la-potencia-de-transmision-computacion-y-almacenamiento-para-avanzar-hacia-el-mundo-inteligente-301804977.html