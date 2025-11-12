Descubra Raccoon 2 SE en Kickstarter: la solución para cortar el césped con IA en jardines pequeños

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- RoboUP lanza oficialmente el Raccoon 2 SE en Kickstarter el 11 de noviembre de 2025: un robot cortacésped avanzado y asequible diseñado especialmente para jardines pequeños. Con tecnología de visión por IA, un sistema de tracción robusto y una configuración sencilla, el Raccoon 2 SE pone el cuidado inteligente del césped al alcance de todos, con ofertas especiales para los primeros compradores desde solo 359 dólares.

Cortar el césped nada más sacarlo de la caja

Olvídese de los cables perimetrales o las complicadas instalaciones RTK. Con Raccoon 2 SE, los usuarios pueden empezar a cortar el césped nada más sacarlo de la caja. Sin cables, sin configuración, sin estrés. Solo tiene que pulsar el botón de cortar y dejar que Raccoon 2 SE se encargue del resto.

"Fiel a su promesa "Solo pulsar para empezar", Raccoon 2 SE le permite crear un mapa de su césped y empezar a cortar nada más sacarlo de la caja, todo a través de la pantalla integrada del robot, sin necesidad de configuración adicional". — Stéphane Cazat / Planetenumerique.com

En zonas más pequeñas, de menos de 80 m, incluso puede realizar un corte paralelo para obtener resultados más limpios y eficientes sin necesidad de mapear.

"En el modo "zona objetivo", colocas el dispositivo en cualquier sección del césped y dejas que la recorte. No es necesario mapearla previamente". — Berti Kolbow-Lehradt / Handyhase.de

Corte perfecto al borde, siempre

Equipada con visión artificial de precisión y planificación de trayectoria avanzada, Raccoon 2 SE corta justo al borde, donde el límite queda al ras del césped, sin dejar franjas sin cortar ni zonas sin cubrir.

"La función de corte en bordes es especialmente práctica. Esta es una ventaja que muchos modelos más económicos no ofrecen y ahorra mucho trabajo de repaso con la desbrozadora". — Gartenzeile / YouTube Channel

Carga rápida en 70 minutos, 150 minutos de autonomía

La batería de 5 Ah se carga rápidamente y ofrece una mayor autonomía para el Raccoon 2 SE, superando a las baterías típicas de 2,5 Ah que se encuentran en la mayoría de los cortacéspedes pequeños del mercado.

"Con hasta 150 minutos de autonomía, se pueden cortar fácilmente la mayoría de los jardines con un tamaño máximo recomendado de 500 m". — Jens Scharfenberg / Basic-Tutorials.de

Siempre listo para cualquier terreno y con la seguridad de todos como prioridad

Gracias a su visión por IA, un potente sistema de tracción y una plataforma de corte autoajustable, el Raccoon 2 SE supera pendientes de hasta el 36 %, escalones de hasta 4 cm y caminos estrechos de tan solo 80 cm. Esto le permite cortar el césped con facilidad bajo los árboles, en las esquinas y bajo los aleros. También detecta y evita personas, mascotas y más de 300 obstáculos en tiempo real, deteniéndose instantáneamente si se levanta o se inclina para un corte de césped seguro y sin preocupaciones.

"Como pueden ver, le lancé una pelota y la detectó inmediatamente con su cámara, ajustando su trayectoria para esquivarla. También tengo a mi perro, y el robot cortacésped lo detectó al instante, adaptando automáticamente su trayectoria". — iVax / YouTube Channel

Ofertas exclusivas para los primeros patrocinadores de Kickstarter:

Los patrocinadores de Kickstarter pueden disfrutar por tiempo limitado de un paquete de ofertas de lanzamiento con hasta un 42 % de descuento:

Raccoon 2 SE — $359 (42% descuento). Los miembros VIP pueden desbloquear un precio Super Early Bird de $299 con un depósito previo al lanzamiento de $20 .

(42% descuento). Los miembros VIP pueden desbloquear un precio Super Early Bird de con un depósito previo al lanzamiento de . Raccoon 2 SE + Garage — $406 (42% descuento)

(42% descuento) Raccoon 2 SE 2 + Blade Sets — $841 (35% descuento)

(35% descuento) Raccoon 2 SE + Boundary Ground Stakes — $427 (35% descuento)

(35% descuento) Raccoon 2 SE + Blade Set — $529 (34% descuento)

(34% descuento) Raccoon 2 SE + Rear Wheel — $454 (34% descuento)

Los usuarios que contraten este producto serán los primeros en experimentar un corte de césped fácil e inteligente a un precio inmejorable. Reserve Raccoon 2 SE hoy para asegurarse las mejores ofertas de lanzamiento.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814496...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/descubra-raccoon-2-se-en-kickstarter-la-solucion-para-cortar-el-cesped-con-ia-en-jardines-pequenos-302613199.html