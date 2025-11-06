DFRobot presentó soluciones K-12 STEM en SIMO EDUCACIÓN 2025 en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Del 28 al 30 de octubre de 2025, DFRobot destacó en SIMO EDUCACIÓN 2025, el evento líder en España sobre innovación educativa, celebrado en IFEMA Madrid. Esta feria internacional reunió a educadores, innovadores y responsables de la toma de decisiones para explorar el futuro de la enseñanza a través de la tecnología.

El stand de DFRobot atrajo gran atención con una completa presentación de sus últimas soluciones educativas. La exhibición incluyó una gama de kits avanzados de IA, robótica y ciencia, diseñados para hacer que la tecnología de vanguardia sea accesible y atractiva para estudiantes de primaria y secundaria. Entre los productos destacados se encontraban la placa de programación de IA UNIHIKER K10 , el robot educativo Maqueen Plus V3, el kit de riego por goteo BOSON y la estación meteorológica The Lark.

La UNIHIKER K10 captó la atención por su diseño compacto e integrado que combina IA de visión, control por voz y aprendizaje automático en una sola placa. Esta solución permite a los estudiantes explorar rápidamente la inteligencia artificial mediante proyectos prácticos e intuitivos en el aula.

Maqueen Plus V3 exhibió funciones robóticas avanzadas, ofreciendo a los estudiantes una forma atractiva de aprender programación, explorar la robótica y participar en competiciones educativas. Sus sensores inteligentes y potentes algoritmos integrados hacen que la robótica compleja sea accesible y divertida para estudiantes de todos los niveles.

El kit de riego por goteo BOSON proporcionó una introducción innovadora a la agricultura inteligente, combinando sensores ambientales y programación para enseñar la gestión sostenible del agua. Diseñado para el aprendizaje basado en proyectos, ofrece a los estudiantes conocimientos prácticos sobre la acción climática y el papel de la tecnología en la resolución de problemas del mundo real.

La estación meteorológica Lark ofreció a los educadores un kit listo para usar para monitorear y analizar datos meteorológicos. Su fácil configuración y amplia compatibilidad con diversas plataformas la convierten en una opción ideal para lecciones prácticas de meteorología y ciencias ambientales.

Estos productos impresionaron a los visitantes por su capacidad para conectar la teoría con la práctica, ofreciendo experiencias interactivas y prácticas que empoderan tanto a docentes como a estudiantes. Los educadores apreciaron especialmente la facilidad de uso de los kits en el aula, así como su alineación con tendencias clave como la inteligencia artificial, la robótica y las ciencias ambientales.

La participación de DFRobot se distinguió aún más por la ponencia principal de Joy Yang, Gerente de Desarrollo de Negocios. Su discurso, "De los conceptos a la creación: Rutas prácticas en el aprendizaje de IA para la educación básica y media", brindó consejos prácticos sobre el uso de herramientas intuitivas para convertir conceptos avanzados de IA en proyectos de aula reales y creativos. Compartió estrategias para involucrar a los estudiantes en la resolución activa de problemas y la innovación, lo que generó un animado debate entre los educadores deseosos de adoptar estos enfoques.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812999...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/dfrobot-presento-soluciones-k-12-stem-en-simo-educacion-2025-en-madrid-302606563.html