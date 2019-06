Dionisio Gutiérrez se reunió con Peter Edge, ex Director de ICE, y Donald Delucca, ex Jefe de la Policía de Miami

Publicado 10/06/2019 21:03:13 CET

Dionisio Gutiérrez se reunió en Guatemala con el ex secretario adjunto de Homeland Security, Peter Edge, y con el ex jefe de policía Donald Delucca

CIUDAD DE GUATEMALA, 10 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD), se reunió con el ex secretario adjunto de Seguridad Nacional, de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Peter Edge, y el ex jefe de policía de las ciudades de Doral y Miami Beach y ex presidente de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), Donald De Lucca, para discutir sobre seguridad transnacional.

https://mma.prnewswire.com/media/900404/Fundacion_Libertad_D... [https://mma.prnewswire.com/media/900404/Fundacion_Libertad_D...]

Gutiérrez comenzó la reunión describiendo la situación sociopolítica de Guatemala y de la región: "Tenemos varios problemas de seguridad, corrupción, narcotráfico, inmigración ilegal, falta de oportunidades y no hay Estado de derecho. Los jefes de nuestra fuerza policial no están haciendo un buen trabajo y la mayoría de los líderes políticos están fallando".

Peter Edge, explicó que "La importancia de la seguridad transnacional es que todas las naciones que tienen intereses mutuos deben trabajar juntas. Todos compartimos el mismo interés, por lo que es muy importante concentrarse en los elementos criminales que son comunes para nosotros. (...) Sabemos que el narcotráfico ha existido durante varios años, pero continuará si no hay esfuerzos de aplicación de la ley en la región".

Donald De Lucca añadió: "Debe haber voluntad de las autoridades locales y en otros países para participar al más alto nivel. Tener una política profesional no se logra fácilmente, hay que trabajar. Se debe detener la corrupción contratando a las mejores personas y alentándolos a avanzar, eso marcará la diferencia".

Gutiérrez suscribió esto y explicó que para que los países latinoamericanos puedan superar el crimen organizado y alcanzar niveles de desarrollo aceptables, deberán centrarse en fortalecer el Estado de derecho: "El camino hacia el cumplimiento de la ley y el Estado de derecho pasa por la recuperación política y por tener un gobierno que cumpla sus funciones en un mundo moderno. Este es un esfuerzo esencial para consolidar la democracia".

Peter Edge concluyó la reunión alentando a Dionisio Gutiérrez a seguir trabajando desde la FLD para promover el desarrollo para Guatemala: "Una organización como la suya es fundamental para que los ciudadanos entiendan el mensaje de que la democracia es importante y también para señalar a los que están haciendo el mal".

Gutiérrez entrevistó a Peter Edge y Donald De Lucca en su programa Razón de Estado. [https://www.youtube.com/watch?v=BvR6ia8LHyQ&t=41s]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/900404/Fundacion_Libertad_D... [https://mma.prnewswire.com/media/900404/Fundacion_Libertad_D...]

CONTACTO: CONTACTO: contacto@fundacionlibertad.com