DJI ROMO, el primer robot aspirador con el ADN y la tecnología de los drones aterriza en tu hogar (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Una potencia de detección excepcional y un rendimiento de limpieza extraordinario

SHENZHEN, China, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, lanza hoy ROMO, una serie de robots aspiradores de avanzada. Esta nueva serie, equipada con la tecnología de detección milimétrica de obstáculos utilizada en los drones insignia de DJI, combina avanzados sensores, algoritmos inteligentes y una succión ultra potente para ofrecer una cobertura total sin complicaciones, tanto en pisos duros como en alfombras, con un rendimiento de limpieza excepcional. Además, su sistema autolimpiante inteligente se encarga del mantenimiento automáticamente, para que el usuario pueda disfrutar de un hogar limpio con el mínimo esfuerzo. El modelo premium, ROMO P, también cuenta con paneles transparentes tanto en la base como en el robot, que muestran los componentes meticulosamente organizados y reflejan su ingeniería de precisión.

Detección milimétrica de obstáculos que incluso esquiva cartas de la baraja

ROMO cuenta con un sistema avanzado de detección de obstáculos con sensores de visión de ojo de pez dobles de alto rendimiento y LiDAR de estado sólido de doble transmisor de gran angular, aprovechando la tecnología dron de DJI. Junto con el aprendizaje automático, esto permite que ROMO reconozca y esquive obstáculos domésticos como cables de carga de 2 mm de grosor o incluso cartas de la baraja[1]*. Mediante la combinación de la entrada de varios sensores, se genera un profundo conocimiento del entorno que permite el desplazamiento debajo de camas o sofás en condiciones de poca luz[2]*. También se planifican trayectorias inteligentes alrededor de cualquier obstáculo, incluso alrededor de muebles de forma irregular, gracias al amplio campo de visión de ROMO que ayuda a evitar puntos ciegos.

Planificación de rutas líder en el sector para una cobertura total

Perfeccionados mediante una extensa cartografía y navegación de drones de DJI, los algoritmos de planificación de rutas de ROMO crean rutas de limpieza más inteligentes para una cobertura eficiente en todo el hogar. El dispositivo adapta automáticamente su estrategia de limpieza para enfrentar diferentes obstáculos. Se acerca a cables, patas de mesas y esquinas para limpiar a fondo sin omitir ningún rincón y esquiva objetos como calcetines o líquidos para no atascarse ni generar desorden.

Potencia tecnológica para una limpieza impecable

Con un motor de alto rendimiento y un diseño de flujo de aire optimizado, ROMO ofrece hasta 25 000 pascales de potente succión y hasta 20 litros de flujo de aire por segundo*. Además, ROMO reduce automáticamente su velocidad y la rotación del cepillo lateral para evitar la dispersión cuando los sensores de visión detectan residuos como arena para gatos.

Recogida de cabellos largos sin esfuerzo

Impulsados por dos motores de torque alto, los cepillos de rodillo de ROMO ofrecen un potente rendimiento para barrer los residuos hacia un centro hueco para una succión eficiente. El cabello, el polvo y las partículas grandes se eliminan fácilmente para una limpieza sin complicaciones.

Brazos extensibles/retráctiles en tiempo real

Guiados por cartografía en tiempo real y algoritmos de borde adaptativos, los brazos flexibles dobles de ROMO se extienden y retraen automáticamente para adaptarse a cualquier espacio[1]*. Pueden llegar profundamente a las esquinas y a lo largo de los bordes para eliminar el polvo de áreas de difícil acceso como debajo de armarios y electrodomésticos grandes, alrededor de las patas de mesas y sillas o a lo largo de paredes y muebles de forma irregular, por nombrar algunos ejemplos.

Con una cobertura de barrido más amplia que la trayectoria de la mopa, ROMO evita que la suciedad se extienda al barrer siempre antes de fregar.

Transporte de agua a bordo

Al limpiar habitaciones grandes, el generoso tanque de agua integrado de 164 ml de ROMO mantiene los paños de la mopa constantemente húmedos y evita eficazmente que las áreas que se limpiarán posteriormente queden mal fregadas debido a paños secos. ROMO también ajusta automáticamente la salida de agua, aumentándola cuando la suciedad es más rebelde, para que cada rincón de tu casa quede más limpio.

Elimine la grasa de la cocina o perfume el hogar de manera silenciosa.

ROMO P cuenta con un compartimento adicional para el desodorizante para pisos junto con la solución de limpieza estándar, y puede dispensar tanto la solución de limpieza como el desodorizante para pisos directamente sobre los paños de mopa. Las rutinas de limpieza se pueden personalizar para utilizar solución limpiadora y eliminar la grasa de la cocina, o aplicar desodorizante para pisos para una limpieza profunda en todo el hogar, satisfaciendo fácilmente las diferentes necesidades de cada espacio de la casa. Una cámara de reducción de ruido en el ROMO reduce eficazmente el ruido del flujo de aire para ofrecer una limpieza profunda y silenciosa sin molestar a quienes se encuentren cerca.

No más olores ni residuos con la estación base autolimpiante.

La tabla de lavado de la estación base presenta un diseño todo en uno y aerodinámico para evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza. Equipado con cuatro chorros de agua de alta presión y una salida de gran diámetro de 16 mm para desechos, lava a fondo los paños de mopa y elimina los residuos a través del puerto de succión de desechos amplio, garantizando hasta 200 días de funcionamiento sin mantenimiento.

Para mantener los paños de mopa limpios, la estación base aplica 12 newtons de fuerza descendente durante la limpieza.

La estación base también cuenta con un sistema de supresión de sonido de 3 etapas con conductos de silenciador largos y cámaras con silenciador. Filtra hasta el 80 % del ruido* durante la recogida de polvo, para que la limpieza no moleste a la familia ni a las mascotas.

Lleva inteligencia a cada rincón del hogar

Profundamente integrada con la serie ROMO, la aplicación DJI Home cuenta con una interfaz elegante y minimalista para un control sin esfuerzo. Incluye varios modos de limpieza inteligente preestablecidos, y también admite planes de limpieza personalizables con inicio rápido de un solo toque. Incluso se reciben alertas anticipadas cuando el tanque de agua limpia está bajo o cuando el tanque de agua sucia está lleno, lo que facilita la planificación para una experiencia de limpieza sin interrupciones. Los modos personalizables de limpieza incluyen:

Limpieza inteligente de alfombras: identifica con precisión el tamaño y la ubicación de las alfombras, actualizándolas en el mapa.

Reconocimiento inteligente de umbrales: limpia a lo largo de los bordes de los umbrales, evitando los cruces frecuentes.

Limpieza personalizada de cocinas y baños: ROMO ofrece un modo de limpieza personalizable que aplica solución limpiadora directamente a los paños de mopa para eliminar la grasa rebelde de la cocina. Además, regresa a la estación base para lavar los paños de mopa, específicamente después de limpiar áreas como la cocina y el baño, para evitar la contaminación cruzada.

Limpieza sin complicaciones en áreas para mascotas: en hogares con mascotas, ROMO reduce su velocidad de desplazamiento y la del cepillo lateral para evitar esparcir residuos, mientras incrementa la succión para eliminar por completo el pelo de las mascotas.

Los sensores integrados del robot pueden utilizarse para vigilar el hogar a distancia, hablar con la familia o interactuar con las mascotas. Para proteger la privacidad, el acceso a la cámara requiere autenticación de dos factores en el primer uso, los datos de vídeo se cifran durante la transmisión, y la función de vídeo puede deshabilitarse por completo cuando no se utiliza.

Cuando se trata de cargar el dispositivo, ROMO admite carga rápida de 55 W y alcanzando una carga completa en solo 2.5 horas*.

Accesorios oficiales

Precio y disponibilidad

El DJI ROMO ya está disponible en store.dji.com y distribuidores autorizados, con envío a partir de hoy, en las siguientes configuraciones:

DJI ROMO P – desde 1899 EUR

DJI ROMO A – desde 1599 EUR

DJI ROMO S – desde 1299 EUR

Política de servicios de posventa

Con la compra del Extended Protection Plan se proporciona una garantía adicional de un año tras la finalización del periodo de garantía oficial del producto. Las piezas cubiertas incluyen el robot y la estación base. Para ver la lista completa de detalles, visite: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Para obtener más información, consulte: https://www.romo.tech/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2804693...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dji-romo-el-primer-robot-aspirador-con-el-adn-y-la-tecnologia-de-los-drones-aterriza-en-tu-hogar-302596337.html