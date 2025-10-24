DMEGC Solar recibió dos certificaciones SSI ESG Silver, lo que demuestra un desempeño líder en la industria

(Información remitida por la empresa firmante)

JINHUA, China, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 15 de octubre, DMEGC Solar logró otro avance significativo en materia de desarrollo sostenible: sus dos bases de módulos en Sihong y Lianyungang, provincia de Jiangsu, superaron la auditoría de la Iniciativa de Gestión Solar (SSI) con un desempeño sobresaliente. Las bases obtuvieron la certificación Plata, la más alta en la industria fotovoltaica, lo que confirma el reconocimiento internacional que las prácticas ESG de DMEGC Solar están adquiriendo.

SSI es un programa de garantía de sostenibilidad solar, lanzado conjuntamente por Solar Power Europe y Solar Energy UK, cuyo objetivo es promover una cadena de valor solar más responsable, transparente y sostenible. En octubre de 2023, la organización publicó su primer conjunto de estándares ESG, que evalúan sistemáticamente el desempeño integral de las empresas manufactureras en materia de desarrollo sostenible en tres dimensiones: gobernanza y ética empresarial, protección ambiental, y derechos humanos y laborales.

Cabe destacar que, según la última directriz política de SSI, en los próximos tres años todos los módulos fotovoltaicos exportados por sus miembros a los principales mercados europeos deberán cumplir rigurosamente con los estrictos requisitos de gestión ESG y trazabilidad integral. Esto significa que la certificación de SSI se está convirtiendo gradualmente en un "pasaporte" fundamental para que las empresas fotovoltaicas accedan al mercado europeo, donde las capacidades ESG y de trazabilidad se perfilan como factores clave para la competencia internacional. La certificación de las bases de DMEGC en Sihong y Lianyungang también indica que el 100 % de sus módulos tipo N cumplen con los estándares de SSI, lo que le ayudará a mantener su competitividad en la exportación al mercado europeo.

Como empresa que integra el desarrollo sostenible en su estrategia central, DMEGC Solar optimiza continuamente su estructura de gobierno corporativo y su sistema de gestión, promoviendo activamente el desarrollo sinérgico del valor económico, ambiental y social. El desempeño ESG de la compañía ha sido reconocido repetidamente por instituciones de prestigio, incluyendo una calificación MSCI ESG BBB, una calificación CDP Water Security A-, una calificación Climate Change B y una certificación Ecovadis Silver, liderando constantemente la industria en materia de ESG.

La obtención simultánea de la certificación SSI ESG Silver para las dos bases no solo mejorará la credibilidad y competitividad de DMEGC Solar en el mercado internacional, fortaleciendo aún más su posición ventajosa en el mercado europeo, sino que también inspirará a la empresa a profundizar el desarrollo de su sistema ESG, contribuyendo a un futuro más transparente, responsable y sostenible para la cadena de la industria fotovoltaica global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803604...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dmegc-solar-recibio-dos-certificaciones-ssi-esg-silver-lo-que-demuestra-un-desempeno-lider-en-la-industria-302593983.html