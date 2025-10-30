Douglas Elliman anuncia su expansión internacional a Francia y Mónaco (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Para satisfacer la demanda estadounidense de propiedades francesas, la principal agencia inmobiliaria de lujo de EE. UU. se alía con los reconocidos líderes del sector inmobiliario europeo Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe y Edward de Mallet Morgan.

Douglas Elliman prevé contar con 14 oficinas y más de dos docenas de agentes en el sur de Francia.

prevé contar con 14 oficinas y más de dos docenas de agentes en el sur de Francia. En 2024, las propiedades valoradas en más de 5,85 millones de dólares estadounidenses representaron el 30 % del total de transacciones en la Riviera Francesa, generando más de 10.500 millones de dólares estadounidenses en ventas inmobiliarias.

Desde 2022, el turismo estadounidense en Francia ha aumentado, superando al de visitantes británicos y alemanes en 2024 y traduciéndose en una mayor demanda de bienes inmuebles por parte de estadounidenses.

Cada vez más estadounidenses se sienten atraídos por la cultura, la gastronomía y el estilo de vida de la región.

NUEVA YORK, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Douglas Elliman Realty, una de las mayores empresas inmobiliarias residenciales del país, con el precio medio de venta nacional más alto entre las agencias mejor clasificadas y filial de Douglas Elliman Inc. (NYSE: DOUG), anunció hoy una nueva incursión en Francia que llevará su reconocida marca y su alto nivel de servicio a los prestigiosos mercados de Burdeos, la Riviera Francesa, Mónaco y San Bartolomé (St. Barths), con planes de expandirse pronto a París y los Alpes franceses.

El anuncio se realizó hoy en Las Vegas, durante ENDEAVOR, el evento anual de ventas de Douglas Elliman, ante cientos de agentes, ejecutivos y personal de Douglas Elliman.

Liderada por los veteranos del sector Philippe Curutchet, Fredrik Lilloe y Edward de Mallet Morgan —quienes se encuentran en Las Vegas para firmar el acuerdo con Elliman en directo—, la nueva alianza prestará servicios a clientes en todo el sur de Francia y Mónaco, ofreciéndoles un acceso directo a propiedades de lujo en algunos de los destinos más exclusivos del mundo.

"Este anuncio representa la materialización de nuestra visión de una red verdaderamente global que ejemplifica nuestro compromiso con la excelencia", declaró Michael S. Liebowitz, presidente y consejero delegado de Douglas Elliman Inc. "Philippe, Fredrik y Edward se han forjado una reputación excepcional en el mercado inmobiliario de lujo francés, con una trayectoria que habla por sí sola. Encarnan el espíritu emprendedor y la dedicación al servicio al cliente que definen a Douglas Elliman, y nos complace darles la bienvenida a nuestro equipo".

Philippe Curutchet, figura destacada del sector inmobiliario de lujo, fundó en 2009 el holding Globality, especializado en la gestión de propiedades de alta gama en Francia. Bajo su dirección, la compañía ha establecido una sólida presencia en ubicaciones prestigiosas, como el suroeste de Francia (Burdeos, Cap Ferret, Pyla sur Mer), París, Biarritz, la Riviera Francesa, Mónaco, San Bartolomé y los Alpes franceses (Megève). Curutchet, también fundador de Residential Group, dirige Globality con una visión clara: expandir y elevar el mercado inmobiliario de lujo en estos destinos privilegiados, aunando su experiencia en el mercado con un firme compromiso con la excelencia y el servicio al cliente.

Con más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario de lujo, Fredrik Lilloe se ha consolidado como una figura clave en el sector inmobiliario de la Riviera Francesa. Su equipo ha gestionado ventas por valor de más de 2.000 millones de dólares y ostenta el récord francés del precio más alto por metro cuadrado. Originario de Oslo, Noruega, Lilloe se trasladó a París en 2001 antes de establecerse en Niza. Experto de confianza, citado habitualmente en publicaciones como el Financial Times, The New York Times y Le Figaro, ha gestionado algunas de las propiedades más prestigiosas de la Costa Azul.

Edward de Mallet Morgan cuenta con más de 20 años de experiencia en transacciones para clientes de alto y muy alto patrimonio en más de 15 países y cuatro continentes. Como director del Grupo de Oficinas Privadas, de Mallet Morgan se especializa en la venta de propiedades, muchas de ellas adquiridas fuera del mercado, en ubicaciones estratégicas de alto valor, desde Mónaco hasta las Bahamas. Reconocida autoridad en las tendencias del mercado inmobiliario de lujo y superlujo, ha forjado relaciones duraderas con clientes que abarcan desde familias reales hasta titanes de la industria en Europa, América y Asia.

"Estamos increíblemente orgullosos de ser los primeros en unirnos a la nueva Elliman International" afirmaron Philippe Curutchet y Fredrik Lilloe. "La reputación de excelencia e innovación de Douglas Elliman en el sector inmobiliario de lujo se alinea perfectamente con nuestros valores y visión. Esta oportunidad nos permite ofrecer a nuestros clientes un nivel de servicio superior y acceso a una cartera verdaderamente global de propiedades extraordinarias".

"Esta iniciativa representa una evolución natural para nuestro negocio", añadió Edward de Mallet Morgan. "Nuestros clientes consideran cada vez más el sector inmobiliario como una cartera global, y esta colaboración nos permite brindar un servicio integral en todos los continentes, manteniendo al mismo tiempo el trato personalizado y la experiencia en el mercado que esperan de nosotros".

Entre las ventas recientes más destacadas del equipo se encuentran Manoir de Pigranel, en Mougins, por 45 millones de dólares, y Villa Aquila, en Cannes, por 42 millones de dólares. Entre las propiedades actualmente en venta se encuentran el Château Louis XIII, en el prestigioso distrito de La Californie de Cannes, por 33,54 millones de dólares, y una finca frente al mar en el exclusivo enclave de Èze-sur-Mer, en la Riviera Francesa, por 32,5 millones de dólares.

Esta colaboración permite a la extensa cartera de clientes de Douglas Elliman acceder a propiedades de primer nivel en Francia y Mónaco, al tiempo que ofrece a los clientes franceses y monegascos acceso directo a oportunidades inmobiliarias de lujo en EE.UU. a través de la incomparable red de agentes y oficinas de Elliman en los principales mercados estadounidenses.

La expansión a Francia, Mónaco y San Bartolomé representa el primero de varios mercados estratégicos en los que Douglas Elliman planea entrar, y se espera que en los próximos meses se anuncien territorios adicionales, como los Alpes franceses y París.

A diferencia de los modelos de franquicia tradicionales, el enfoque de Douglas Elliman prioriza la calidad sobre la escala, seleccionando cuidadosamente a profesionales inmobiliarios cuya ética laboral y estándares de servicio al cliente reflejan la cultura emprendedora de Elliman. Esta iniciativa permite a la empresa atender directamente las crecientes necesidades inmobiliarias internacionales de sus agentes, clientes y socios de desarrollo sin depender de intermediarios.

