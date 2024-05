(Información remitida por la empresa firmante)

- Dragonfly Therapeutics, Inc. anuncia una colaboración clínica para evaluar DF9001, un TriNKET dirigido al EGFR, en combinación con KEYTRUDA (pembrolizumab) en pacientes con tumores sólidos

- El DF9001 se está evaluando actualmente como monoterapia para el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico, el carcinoma de células renales y el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. La colaboración en ensayos clínicos se centrará en la evaluación de la combinación en investigación en el carcinoma de células renales de segunda línea y en el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello de segunda línea

WALTHAM, Mass., 21 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc, una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla nuevas inmunoterapias, ha anunciado hoy que ha iniciado una colaboración clínica con Merck (conocida como MSD fuera de Estados Unidos y Canadá), para evaluar DF9001, el inmunoinhibidor EGFR de Dragonfly, en combinación con la terapia anti-PD-1 de Merck, KEYTRUDA (pembrolizumab), en pacientes con tumores sólidos avanzados que expresan EGFR.

"Merck, un líder de confianza en el desarrollo de medicamentos, ha sido un colaborador maravilloso con Dragonfly desde que firmamos nuestro primer acuerdo de colaboración en 2018", comentó Bill Haney, cofundador y consejero delegado de Dragonfly Therapeutics. "Nos complace celebrar este acuerdo con Merck para nuestro ensayo de fase 1 de investigación en curso con DF9001. En modelos preclínicos, DF9001 activa múltiples células efectoras inmunitarias para impulsar la actividad antitumoral e induce la expresión de PD-L1 en las células tumorales, sensibilizando los tumores fríos a los inhibidores de puntos de control. Confiamos en que DF9001, en combinación con KEYTRUDA, genere una potente actividad antitumoral en una amplia gama de indicaciones y estamos impacientes por acelerar aún más el progreso en la clínica para beneficiar a los pacientes que lo necesitan".

Dragonfly es el patrocinador del estudio y se espera que los primeros pacientes reciban DF9001 en combinación con pembrolizumab en el cuarto trimestre de 2024. Los centros del ensayo clínico están actualmente abiertos para la dosificación en monoterapia en Estados Unidos, y se espera que se abran centros adicionales en Norteamérica y Europa en 2024. Puede encontrarse más información sobre el ensayo, incluidos los criterios de elegibilidad, en: https://clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT 05597839.

KEYTRUDA es una marca registrada de Merck Sharp & Dohme LLC, filial de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, Estados Unidos.

Acerca de DF9001DF9001 es un candidato a fármaco multiespecífico de primera clase en investigación que se dirige al EGFR y redirige de forma potente las células asesinas naturales (NK), las células T gamma-delta y las células T CD8 mediante la activación de los receptores NKG2D y CD16. DF9001 fue descubierto y desarrollado utilizando la plataforma TriNKET de Dragonfly. DF9001 está siendo evaluado en pacientes adultos para el tratamiento de tumores sólidos avanzados EGFR-positivos. DF9001 tiene el potencial de estimular la inmunidad antitumoral en pacientes que no reúnen los requisitos o no responden adecuadamente a las terapias actuales. DF9001 es el segundo candidato a fármaco de propiedad exclusiva de una línea de TriNKETs que Dragonfly está desarrollando para hacer frente a las grandes necesidades no cubiertas de los pacientes en una amplia gama de áreas de enfermedad.

Acerca de DragonflyDragonfly Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en fase clínica dedicada al descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias novedosas que aprovechan el sistema inmunitario del organismo para ofrecer tratamientos innovadores a los pacientes. Además de un conjunto de programas avanzados en fase clínica, Dragonfly cuenta con una amplia cartera de candidatos preclínicos de su propiedad descubiertos mediante sus plataformas patentadas que avanzan hacia la fase clínica, así como colaboraciones productivas con AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead y Merck en una amplia gama de enfermedades.

