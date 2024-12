DXC Technology es nombrada Empresa del Año en los European Technology Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

BUDAPEST, Hungría, 4 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor global de servicios tecnológicos incluido en la lista Fortune 500, ha sido nombrada "Empresa del Año" en los European Technology Awards 2024. El premio reconoce las excepcionales contribuciones de DXC a la innovación, las soluciones centradas en el cliente y el liderazgo para impulsar la transformación de la industria en toda Europa.

Organizados por el Instituto para la Excelencia Profesional y Empresarial, los Premios Europeos de Tecnología honran a empresas y profesionales que destacan en el avance de la tecnología y el fomento de la innovación. La ceremonia de este año, celebrada en el histórico Palacio Gundel de Budapest, reunió a los principales líderes tecnológicos de Europa para celebrar a las organizaciones que tienen un impacto duradero. DXC fue reconocida por ser la columna vertebral en los viajes de modernización de sus clientes, sus soluciones digitales innovadoras, su firme compromiso con la sostenibilidad, y su éxito en el empoderamiento de las empresas europeas para sobresalir en un panorama digital en rápida evolución.

Ser nombrados 'Empresa del Año' es un tributo a los extraordinarios esfuerzos de nuestro equipo y a la confianza de nuestros clientes en toda Europa, comentó Juan Parra, director general de DXC para Europa. Este honor refleja nuestra dedicación a ofrecer innovación, talento de ingeniería y un conocimiento inigualable de la industria a los clientes, con excelencia operativa a escala. Estamos inspirados para continuar dando forma al futuro de la tecnología e impulsando el cambio transformador.

En su quinto año, los Premios Europeos de Tecnología destacan a los líderes en categorías como soluciones SaaS, ciberseguridad, inteligencia artificial, innovación médica, etc.

Para más información sobre los Premios Europeos de Tecnología y la lista de ganadores, visite The European Awards.

Declaraciones de futuro

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se refieran directa y exclusivamente a hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas. Estas declaraciones representan las expectativas y creencias actuales, y no se puede garantizar que cualquier resultado, objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva pueda o vaya a lograrse. Dichas declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para una descripción escrita de estos factores, véase la sección titulada Factores de riesgo en el Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier información de actualización en posteriores presentaciones ante la SEC. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en dichas declaraciones, que sólo son válidas en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva ni de informar de ningún acontecimiento o circunstancia posterior a la fecha de este documento o que refleje la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que lo exija la ley.

Acerca de DXC TechnologyDXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a las empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica mientras modernizan la TI, optimizan las arquitecturas de datos y garantizan la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implementar servicios que impulsen nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en sus activos de TI. Obtenga más información sobre cómo brindamos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

