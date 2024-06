DXC Technology refuerza su liderazgo con Kaveri Camire como directora de Marketing

DXC Technology Bolsters Leadership with Kaveri Camire as Chief Marketing Officer

Camire aporta su experiencia puntera en marketing y comunicación

ASHBURN, Va., 3 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), proveedor global de servicios tecnológicos líder en Fortune 500, ha anunciado hoy que Kaveri Camire ha sido nombrada vicepresidenta Senior y directora de Marketing con efecto inmediato, reportando directamente al presidente y consejero delegado de DXC, Raúl Fernández.

Camire supervisará todos los aspectos del marketing y las comunicaciones de DXC, dirigiendo el equipo global de la empresa para mejorar las iniciativas estratégicas, las campañas digitales y de marca, la activación del mercado, la creación de contenidos, las redes sociales y las relaciones externas.

"A medida que continuamos nuestro viaje de transformación, la mejora de nuestro posicionamiento de marca es de vital importancia para acelerar nuestro crecimiento", explicó Fernández. "Kaveri aporta una experiencia y unos conocimientos incomparables en marketing y comunicación. Su visión estratégica, junto con su amplio conocimiento de los mercados mundiales y su experiencia en la ejecución a gran escala, hacen que Kaveri encaje a la perfección. Ella será fundamental para elevar nuestra narrativa y los esfuerzos de narración con un enfoque en ayudar a resolver los problemas del cliente y llevar soluciones innovadoras al mercado. Estamos encantados de que Kaveri se una al equipo de DXC".

Camire aporta una amplia experiencia y una trayectoria probada, incluidos 20 años en IBM Corporation. Recientemente, ocupó el cargo de vicepresidenta de su negocio de Hybrid Cloud. En IBM, desarrolló estrategias de gestión de marca y reputación para organizaciones de Fortune 1000, dirigió campañas de transformación y ayudó a establecer nuevas categorías de mercado. También dirigió el marketing y las comunicaciones para líneas de negocio multimillonarias en IBM AI, Hybrid Cloud y Consulting.

"Estoy encantada de unirme a DXC en un momento tan crucial en el viaje de transformación de la empresa", explicó Camire. "Realmente creo que el activo más valioso para cualquier organización es su gente y me apasiona establecer conexiones humanas a través de la estrategia de marca. Esto presenta una oportunidad para aprovechar el poder de los datos y la IA para alinear la resonancia de la marca, la generación de leads y las historias centradas en el cliente llevando a DXC a su próximo capítulo, mientras se fomentan conexiones significativas".

Camire es la última incorporación al equipo directivo de DXC. En mayo, Cameron Art se incorporó como Director General de América y UKI; en abril, Patrick Thompson fue nombrado Vicepresidente Senior de Transformación Empresarial, y en marzo, Matt Fawcett fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo y Consejero General.

Camire estudió en la Stanford Graduate School of Business Executive Education y es licenciada por la Universidad de Delhi (India). Ha sido miembro de Arthur Page Society, una importante asociación mundial de altos directivos de comunicación estratégica.

Residente en Chapel Hill (Carolina del Norte), Kaveri pasa su tiempo libre con su familia y es una entusiasta de la salud y la forma física.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se refieran directa y exclusivamente a hechos históricos constituyen declaraciones prospectivas. Estas afirmaciones representan las expectativas y creencias actuales, y no puede garantizarse que los resultados descritos en dichas afirmaciones vayan a alcanzarse. Dichas declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Para una descripción escrita de estos factores, véase la sección titulada Factores de riesgo en el próximo Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier información de actualización en posteriores presentaciones ante la SEC. No puede garantizarse que pueda alcanzarse o vaya a alcanzarse ningún objetivo o plan establecido en cualquier declaración prospectiva, y se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en tales declaraciones, que sólo son válidas en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva, ni de informar de ningún acontecimiento o circunstancia posterior a la fecha de este informe, ni de reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que así lo exija la ley.

