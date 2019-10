Publicado 02/10/2019 12:56:58 CET

- Ecolog lidera los debates en la financiación del Foro de Desarrollo Sostenible 2030 durante la United Nations General Assembly

- Al foro e alto nivel asiste el presidente de la República de Gana, la Reina de los Países Bajos, varios estados miembros y responsables del sector privado

- Ecolog fue el primer representante de la industria en hacer frente al papel de las asociaciones públicas y privadas en la financiación de los Sustainable Developmental Goals (SDGs) 2030 de la ONU

DUBAI, EAU, 2 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Los estados miembros de Europa, Oriente Medio y África están abiertos para los negocios, y desean que sus comunidades locales estén implicadas en los procesos de desarrollo, siendo una parte integral para conseguir los SDGs 2030 de la ONU. Este fue el mensaje principal desde los gobiernos que formaron parte del foro de elevado nivel celebrado el 26 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas sita en Nueva York durante la celebración de la UN General Assembly. El evento se hospedó de forma conjunta por los gobiernos de Canadá y Gana en colaboración con la Financing for Development Office, UN DESA; la UNSG Task Force on Digital Financing of the SDGs; el Global Partnerships Forum y Ecolog. Otros asistentes al evento incluyeron Su Majestad la Reina Máxima de los Países Bajos y Su Excelencia Amina J. Mohammed, ayudante del Secretario de las Naciones Unidas.

Su Excelencia Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, presidente de la República de Gana, destacó la importancia del desarrollo de la región y la contribución que hace que la formación sea vital y las iniciativas de los derechos humanos como los SDGs de la ONU. El presidente se hizo eco de los comentarios llevados a cabo a principios del día en la asamblea general en la que explicó que los SDGs fueron una forma de avanzar hacia el desarrollo de la región. El presidente Nana Akufo-Addo, abogado destacado para con los SDGs, destacó que la digitización presentaba un papel vital para el desarrollo de la región de África.

Ecolog fue el único representante de la industria con su consejero delegado, Ali Vezvaei, dando el discurso de bienvenida. Citando a la ONU como principal impulsor de la paz y la seguridad, Vezvaei explicó que el fundador de Ecolog, Nazif Destani, quien también asistió a la sesión, estableció a Ecolog durante los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la región del Sureste de Europa durante los años 90. Vezvaei explicó que, con la paz, llegó la oportunidad de la digitización actual y su desarrollo. "Ecolog se ha transformado en un proveedor mundial de servicios de apoyo inteligentes en más de 40 países de 150 localizaciones". Vezvaei añadió que las soluciones de energía, logística, gestión de ciudades inteligentes y banca móvil biométrica que utilizaban plataformas de cadena de bloque innovadoras, ya creaban una gran parte de la cartera de servicio de Ecolog. Añadió que la compañía ya había implementado proyectos de formación en Irak y en la República Central de África, habiendo enviado recientemente su Communication on Progress para UN Global Compact. Ecolog está previsto que siga con la implementación de los proyectos de formación a través de la región de África.

El evento concluyó con debates de múltiples accionistas centrados específicamente en el papel de liderazgo de los estados miembros y el sector privado. Entre los panelistas estuvo Su Excelencia el doctor Sahar Nasr, el Ministro de Inversiones y Cooperación Internacional de la República Árabe de Egipto y líderes de negocios del sector privado con firmas como City Bank, Blackrock y la Global Impact Investment Network.

Acerca de Ecolog International

Ecolog es un proveedor líder de soluciones integradas, cadena de suministro y logística, tecnología, construcción, gestión de instalaciones y servicios medioambientales. Ofrece soluciones llave en mano y personalizadas para los gobiernos y defensa, clientes comerciales en los sectores de la energía, petróleo y gas, minería e infraestructura, así como organizaciones humanitarias. Incorporada hace más de dos décadas, Ecolog ha desarrollado más de 1.100 proyectos y está activa en 40 países, aprovechando un fondo de casi 12.000 personas comprometidas en más de 150 localizaciones de todo el mundo.

