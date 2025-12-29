ECOPEACE acelera el despliegue global de tecnología de limpieza de agua impulsada por IA en Singapur y Dubái

ECOPEACE Accelerates Global Deployment of AI-Driven Water-Cleanup Technology in Singapore and Dubai - ECOPEACE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Un innovador surcoreano en tecnología hídrica impulsa soluciones autónomas de gestión del agua basadas en datos para las ciudades de la próxima generación.

GWANGJU, Corea del Sur, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ECOPEACE, empresa de tecnología hídrica con sede en Corea del Sur, anunció la expansión global de sus sistemas autónomos de limpieza y gestión de la calidad del agua, comenzando con proyectos piloto en Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. La empresa, que opera una de las carteras más extensas de instalaciones de eliminación de algas de Corea, está preparando sus tecnologías para una adopción internacional más amplia.

En los últimos años, ECOPEACE ha proporcionado sus sistemas autónomos de limpieza en importantes embalses, ríos, parques urbanos y distritos urbanos inteligentes de Corea. Sus robots autónomos realizan la eliminación de algas, la limpieza de aguas superficiales y la monitorización continua de la calidad del agua. Estos proyectos ponen de relieve la creciente necesidad de soluciones escalables y automatizadas para la gestión del agua, a medida que el cambio climático global acelera el crecimiento de algas nocivas y la contaminación.

La tecnología de ECOPEACE incluye la plataforma autónoma ECOBOT y un sistema de filtración continua que combina microfiltros de acero inoxidable con tratamiento electroquímico. El sistema procesa eficientemente grandes volúmenes de agua contaminada, a la vez que filtra y retrolava simultáneamente para evitar la contaminación. Impulsada por datos multipunto en tiempo real, la solución de IA de ECOPEACE ajusta automáticamente las condiciones de tratamiento y los caudales, un enfoque que refleja la visión de ECOPEACE de integrar la limpieza física con la inteligencia digital.

La primera iniciativa internacional de la compañía incluye proyectos piloto y de prueba de concepto en Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, donde ECOPEACE está probando su sistema autónomo ECOBOT para el control de algas, la limpieza de aguas superficiales y la monitorización de la calidad del agua en tiempo real en vías fluviales urbanas. Estos proyectos se llevan a cabo en colaboración con socios locales del sector público y de infraestructura en ciudades que han invertido activamente en un desarrollo urbano inteligente y sostenible, lo que las posiciona como pioneras en la adopción de servicios ambientales basados en la automatización.

ECOPEACE describe su estrategia como "Inteligencia impulsada por IA", un sistema que integra robótica autónoma, redes de sensores, filtración avanzada y análisis en tiempo real. El objetivo es permitir que las ciudades y las soluciones de servicios públicos gestionen las condiciones del agua anticipándose a los problemas, en lugar de reaccionar solo cuando se produce contaminación o brotes de algas.

"A medida que los sistemas hídricos se vuelven más complejos, las ciudades de todo el mundo necesitarán soluciones que anticipen el cambio, no solo reaccionen a él", afirmó In-Won Chae, consejero delegado de ECOPEACE. "Los recursos hídricos de todo el mundo se encuentran bajo una presión creciente debido a la contaminación, el rápido crecimiento urbano y los brotes de algas provocados por el clima. Las respuestas tradicionales ya no son suficientes. Las ciudades necesitan soluciones eficientes e inteligentes que aborden los problemas antes de que se agraven. Nos complace apoyar a nuestros socios en Singapur y los Emiratos Árabes Unidos en su avance hacia prácticas modernas de gestión del agua".

ECOPEACE planea expandir su presencia en el Sudeste Asiático, Oriente Medio y otras regiones que buscan soluciones modernas y rentables para la gestión del agua. La empresa busca establecer una plataforma estandarizada para la inteligencia hídrica autónoma que integre robótica, sensores y filtración avanzada para apoyar a municipios, zonas industriales y ecosistemas naturales.

Recurso multimedia: Vídeo corto (Tecnología autónoma de limpieza del agua impulsada por IA) https://www.youtube.com/shorts/Qec36TRfP...

Acerca de ECOPEACE

ECOPEACE es una empresa coreana de tecnología verde especializada en robots autónomos para la limpieza de agua y plataformas de inteligencia artificial para la calidad del agua. Sus tecnologías se implementan en Corea y en programas piloto internacionales que abordan la eliminación de algas, la purificación de aguas superficiales, la limpieza de capas de petróleo y la monitorización ambiental en tiempo real.

Sitio web: www.eco-peace.co.kr

Contacto de RRPP: [Jony Jung, Director. jony@ecopeace.kr]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2850355...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2850356...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecopeace-acelera-el-despliegue-global-de-tecnologia-de-limpieza-de-agua-impulsada-por-ia-en-singapur-y-dubai-302650021.html