Ecos del Futuro: Donde el Arte se encuentra con la Tecnología

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 29 de octubre, 2025 /PRNewswire/ -- La Bienal de Arte y Tecnología de China (Hangzhou) se inauguró en el Museo de Arte Yuhang de Hangzhou, China, el 18 de octubre. Organizada conjuntamente por la Academia de Arte de China (CAA), otras instituciones artísticas y departamentos gubernamentales, es un evento internacional clave para el intercambio cultural y artístico, celebrado durante el 3er Foro Liangzhu. La bienal reúne obras de más de 160 artistas, científicos y otros creadores de más de 20 países y regiones. Responde al tema del 3er Foro Liangzhu: Revitalización de la Civilización: Patrimonio Cultural y Diversidad Cultural Humana.

Revisando la "cresta" de la civilización

La bienal, cuyo tema es "Reconstrucción Ecológica Cultural en Medio de la Iteración Tecnológica", inicia el diálogo entre "Cielo, Tierra, Ser Humano y Máquina" a través de cuatro secciones principales: "Conexiones: Interacción Corporizada", "Simbiosis: Educación Digital", "Especulación: Reconstrucción Ecológica" y "Manifiesto: Indagación Filosófica". La primera sección permite a los visitantes experimentar las conexiones entre humanos, máquinas y el mundo a través de interacciones. La segunda sección se centra en promover la coexistencia de las humanidades y la tecnología mediante la educación digital. La tercera sección anima a los visitantes a reflexionar sobre cómo la tecnología y el medio ambiente pueden interactuar. La última sección invita a reflexionar sobre los valores y los límites éticos de la integración arte-tecnología.

En la sala de exposiciones, el Rey Cong de Jade se yergue imponente, conectando los cielos. El Proyecto Dinosaurio de China | Número 20241123, cocreado por el equipo de Liu Yihong en la CAA e investigadores de la Academia China de Ciencias, se basa en estudios empíricos de fósiles de saurópodos recién descubiertos en Yunnan del Jurásico Temprano. Mediante trabajo de campo, escaneo μCT, análisis estratigráfico, simulaciones numéricas e imágenes algorítmicas, el equipo traduce "datos paleontológicos duros" en "espacios visuales" perceptibles.

La convergencia de las humanidades y la tecnología en la cima

El proyecto "Constelación de Computación Trisolaris" representa una colaboración entre el Laboratorio de Zhejiang y socios globales para construir una infraestructura informática espacial. El Sumergible Inteligente No Tripulado de Aguas Profundas, una simulación virtual e instalación interactiva creada por la Escuela de Innovación y Diseño de la CAA y la Academia China de Ciencias, representa una pieza avanzada y multifuncional de tecnología de exploración de aguas profundas. La exposición también presenta obras pioneras de artistas de todo el mundo. Zach Lieberman, artista de nuevos medios del Media Lab del MIT, presenta Bocetos Diarios, donde se capturan gestos, sonidos y expresiones faciales del público en tiempo real para generar gráficos abstractos dinámicos. En Órbita, la obra del dúo artístico finlandés Grönlund-Nisunen, una bola de acero inoxidable de 35 cm se mueve continuamente a lo largo de una pista circular de acero inoxidable, impulsada por la gravedad y la fricción. La exposición permanecerá abierta hasta el 18 de diciembre.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806767...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ecos-del-futuro-donde-el-arte-se-encuentra-con-la-tecnologia-302597641.html