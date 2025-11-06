ELEGOO presentará en Formnext 2025 sus últimos logros en la creación de su propio ecosistema de impresión 3D

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ELEGOO, una marca de rápido crecimiento en el sector de la fabricación inteligente a nivel mundial, se complace en participar en Formnext 2025, que se celebrará del 18 al 21 de noviembre, y está lista para presentar sus últimos avances en la consolidación del ecosistema de impresión 3D ELEGOO, liderado por una sólida gama de impresoras 3D, incluyendo dos próximos lanzamientos: Centauri Carbon 2 y Jupiter 2. Junto a sus productos estrella, ELEGOO también presentará su aplicación de control remoto ELEGOO Matrix, la plataforma de modelado 3D Nexprint, recientemente lanzada, y la serie de filamentos reforzados con fibra.

"Es un honor presentar todos nuestros logros como ecosistema de impresión 3D en el décimo aniversario de ELEGOO", afirmó Kevin Wang, cofundador y vicepresidente de ELEGOO. "La última década ha sido un viaje increíble en el que hemos conectado todos los puntos para lograr un rápido crecimiento, y el futuro se presenta aún más prometedor".

ELEGOO presentará internacionalmente la Centauri Carbon 2, una impresora 3D FDM de escritorio con un sistema de impresión multicolor y reconocimiento RFID para la identificación instantánea del filamento y la copia de seguridad automática del mismo. Está diseñada para convertir la creatividad más desbordante en realidad al instante.

Además, presentará su impresora insignia de resina de última generación, la Jupiter 2: una máquina de nivel profesional con una pantalla LCD de 14 pulgadas y 16K, un volumen de impresión de 302162300 mm y una resolución XY de 2026 μm para impresiones a gran escala con un nivel de detalle excepcional. Optimiza la productividad a nivel industrial para creadores que buscan una precisión y eficiencia extraordinarias. La gama completa de impresoras incluye las series Centauri, Mars 5 y Saturn 4, y su impresora más grande, la OrangeStorm Giga.

Además, ELEGOO presentará Nexprint, su nueva plataforma para creadores, donde usuarios de todo el mundo pueden conectarse y compartir modelos 3D originales. Cuenta con el respaldo de un Fondo para Creadores de 1 millón de dólares para premiar diseños innovadores. Los visitantes también podrán probar la aplicación ELEGOO Matrix, que permite gestionar y monitorizar impresoras 3D de forma remota. Asimismo, se exhibirán en la feria las series de filamentos reforzados con fibra, como PETG-CF, PETG-GF y PAHT-CF, diseñados para una impresión 3D FDM más resistente, inteligente y versátil.

También se ofrecerán descuentos exclusivos para el evento y obsequios especiales. Nuestro equipo estará presente para hablar sobre innovación de productos, futuras colaboraciones y oportunidades de distribución.

Fecha: 18-21 de noviembre de 2025Lugar: Messe Frankfurt Exhibition CenterExpositor: Hall 12.1-E01

Acerca de ELEGOO

Fundada en 2015, Elegoo es una marca de rápido crecimiento en la industria global de la fabricación inteligente, especializada en I+D, fabricación y venta de impresoras 3D, grabadoras láser, kits STEM y otros productos de tecnología inteligente para el consumidor. Con sede en Shenzhen, el Silicon Valley de China, la empresa ha vendido millones de productos en más de 100 países y regiones. En 2024, sus ingresos totales superaron los 220 millones de dólares, con más de 1.000 empleados y casi 30.000 metros cuadrados de oficinas y planta de producción. Centrada en la programación y la tecnología de impresión 3D, Elegoo ofrece espacios de creación únicos e inteligentes para que diversos consumidores mejoren sus experiencias personalizadas.

