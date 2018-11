Se emite la primera residencia móvil mundial en Azerbaiyán por medio de Bakcell

Publicado 02/11/2018 13:05:21 CET

Bakcell, primer operador móvil y el proveedor de Internet móvil más rápido de Azerbaiyán, emitió la primera residencia móvil del mundo durante la segunda Digital Hub Conference, celebrada en la capital, Bakú. De esta forma, se premió a la primera mResidency del mundo en nombre de Azerbaiyán para el director general de ISESCO, Abdulaziz Othman Altwaijr.

Según el decreto del presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, las misiones diplomáticas y oficinas del consulado del país de todo el mundo se delegaron a la autoridad del tema electrónico "Asan Imza" en certificados de firma móviles para ciudadanos extranjeros, que desean poner en marcha un negocio en Azerbaiyán o invertir en la economía del país.

La Digital Trade Hub Conference, hospedada con el patrocinio de Bakcell por segunda vez en Bakú y organizada por medio del Center for Analysis of Economic Reforms and Communication junto a ISESCO, es uno de los eventos de más prestigio en la esfera de la innovación. La conferencia ha reunido a representantes de más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, Tailandia, Reino Unido, Estonia, Turquía, Marruecos y otros países, además de representantes de alta clasificación del gobierno y las organizaciones públicas de Azerbaiyán y representantes de plataformas mundiales.

El principal objetivo del Digital Trade Hub de este año era la implementación del programa de residencia móvil y electrónico en todo el mundo; Azerbaiyán en particular.

"Esta es la segunda vez consecutiva en la que apoyamos la Digital Trade Hub Conference, y estamos muy contentos de conceder esta primicia de mResidancy al director general de ISESCO, Abdulaziz Othman Altwaijr", destacó el consejero delegado de Bakcell, Nikolai Beckers.

Bakcell contribuye en buena parte al desarrollo de la innovación y digitalización, empresas nuevas TI y ecosistema de empresa nueva en Azerbaiyán a través de diversos proyectos que incluyen su AppLab Startup Incubation Center.

Acerca de Bakcell

Bakcell es el primer operador móvil de Azerbaiyán.

La red de Bakcell cubre el 99% de la población y el 93% del área de tierra del país (excepto en los territorios ocupados).

En 2017, la red de Bakcell fue reconocida como "Best in Test" en Azerbaiyán por medio de P3 Communications, siendo una de las autoridades independientes de más confianza dentro de los puntos de referencia móviles. En el año 2018, Bakcell ha sido reconocida como Fastest Mobile Network de Azerbaiyán. Este premio, presentado por la famosa compañía mundial "Ookla", reconoce el compromiso de Bakcell para desplegar las velocidades más rápidas para los clientes en todo Azerbaiyán.

