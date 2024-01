Empresa farmacéutica líder adopta Veeva Vault Validation Management para la validación digital

(Información remitida por la empresa firmante)

-Empresa farmacéutica líder adopta Veeva Vault Validation Management para la ejecución de la validación digital y una mayor eficiencia

SK Life Science, Inc. utiliza una solución moderna en la nube para acelerar los procesos de validación y aumentar la preparación para la inspección

BARCELONA, España, 11 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy que SK Life Science, Inc., una filial de SK Biopharmaceuticals Co. Ltd., una empresa global de biotecnología, está empleando Veeva Vault Validation Management para agilizar y acelerar su proceso de validación. Al adoptar una solución de validación con mejores prácticas integradas, la empresa puede ejecutar la validación digital mientras centraliza los datos y mejora la visibilidad.

"A medida que la industria continúa abandonando la validación tradicional basada en papel, más empresas están avanzando en la validación con Veeva Vault Validation Management para agilizar y estandarizar los procesos", afirmó Nina Ricciardelli, directora de Veeva Vault Validation Management. "SK Life Science, Inc. es un excelente ejemplo de una de esas empresas con visión de futuro que moderniza la validación para lograr una mayor eficiencia y velocidad".

SK Life Science, Inc., una empresa farmacéutica innovadora comprometida con acelerar el desarrollo de tratamientos de próxima generación para los trastornos del sistema nervioso central (SNC) y la atención del cáncer, adoptó Vault Validation Management para respaldar aún más a su equipo con colaboración digital, procesos estandarizados y flujos de trabajo y ejecución de pruebas más sencilla. La empresa está aprovechando su éxito con Veeva Vault QualityDocs y Veeva Vault QMS para optimizar sus programas de validación, impulsando un mayor cumplimiento y trazabilidad en todos los sistemas. El cambio a un enfoque digital proporciona la transparencia necesaria para identificar tendencias y abordar de manera proactiva problemas potenciales, reduciendo los riesgos de cumplimiento.

"Veeva Vault Validation Management nos permite simplificar aún más nuestro proceso de validación para ahorrar costes y tiempo significativos en la ejecución de pruebas", afirmó Hina Patel, vicepresidenta y directora global de control de calidad de SK Life Science, Inc. "El uso de una solución de validación avanzada ayuda a mejorar nuestra eficiencia, integridad de datos y preparación de auditoría."

Para más información sobre Veeva Vault Validation Management, visite: veeva.com/eu/VaultValidationManagement

Acerca de Veeva SystemsVeeva es el líder mundial en software en la nube para el sector de las ciencias de la vida. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva atiende a más de 1.000 clientes, desde las mayores compañías biofarmacéuticas del mundo hasta biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público , Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones de futuro de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres expuestos en nuestra presentación del formulario 10-Q correspondiente al período finalizado el 31 de octubre de 2023, que puede encontrar aquí (en las páginas 38 y 39 figura un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestra actividad), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov .

