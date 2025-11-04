Engwe presentará sus bicicletas eléctricas insignia en EICMA 2025 en Milán

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Engwe, marca líder mundial de bicicletas eléctricas, presentará sus últimos modelos en EICMA 2025 (del 4 al 9 de noviembre) en Milán. Bajo el lema "Experimenta el poder, explora el camino", Engwe busca conectar con los ciclistas, consolidar su marca y destacar sus innovaciones en movilidad eléctrica. Los visitantes podrán probar las nuevas bicicletas eléctricas y experimentarlas de primera mano en el pabellón 4, expositor E87, del recinto ferial de Milán.

Modelos destacados

La gama de Engwe en EICMA incluye sus modelos insignia Engine Pro 3.0 Boost y L20 3.0 Pro, junto con la versátil EP-2 3.0 Boost y la ligera serie ENGWE N1. La Engine Pro 3.0 Boost y la L20 3.0 Pro representan el siguiente nivel de innovación y rendimiento en el catálogo de Engwe, mientras que la EP-2 3.0 Boost y la Mapfour N1 Pro satisfacen las necesidades de una amplia variedad de pilotos.

Engine Pro 3.0 Boost —— La actualización más potente hasta la fecha

La bicicleta eléctrica insignia de Engwe ofrece 90 Nm de par para ascensos sin esfuerzo. Cuenta con una batería de 720 Wh (130 km de autonomía) y un cargador rápido de 8 A (recarga completa en aproximadamente 2 horas). Su suspensión total, frenos hidráulicos y neumáticos antipinchazos inspiran confianza en cualquier terreno. El sistema antirrobo inteligente de Engwe mantiene a los ciclistas conectados. CNET la elogió como "una bicicleta eléctrica ambiciosa, diseñada para quienes buscan viajes de larga distancia y desafíos que superen sus propios límites".

L20 3.0 Pro —— La primera bicicleta eléctrica compacta todoterreno con suspensión total

Una bicicleta eléctrica plegable de 20 pulgadas diseñada para la ciudad y la montaña. Su cuadro ligero y la suspensión completa garantizan comodidad y control, mientras que el motor central de 250 W ofrece 100 Nm de par para subir cuestas con facilidad. El sistema IoT ofrece seguimiento GPS y control remoto mediante una aplicación. Una batería de 720 Wh proporciona hasta 160 km de autonomía y se recarga en 2 horas con un cargador rápido de 8 A. Heise la describió como "asequible y tecnológicamente avanzada".

Acerca de ENGWE

ENGWE ha participado en múltiples ediciones de EICMA y colabora activamente en eventos presenciales internacionales. Este año, amplió su presencia con tiendas insignia en Francia, Alemania, Italia y Polonia, consolidando así su influencia internacional. En septiembre, ENGWE organizó el evento "Explora un nuevo camino", invitando a los usuarios a visitar sus instalaciones, experimentar sus innovaciones y conectar con la marca. La compañía también ha desarrollado una sólida red de posventa con más de 300 centros de servicio en todo el mundo y un equipo de soporte multilingüe. Estas iniciativas ponen de manifiesto el compromiso de ENGWE con los ciclistas y su liderazgo en la industria de las bicicletas eléctricas. Para más información, visite la página web oficial de ENGWE.

