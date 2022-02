ESS, de Pylontech, ayuda a Japón a conseguir sus objetivos de carbono "Beyond Zero"

SHANGHAI, 22 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Pylon Technologies Co., Ltd. (de aquí en adelante, "Pylontech"), ha conseguido recientemente el certificado japonés S-Mark basado en el estándar de prueba JIS C 8715-2:2019 de TÜV Rheinland Japan, un organismo de certificación autorizado en el país. Después de que la celda de almacenamiento de energía de 37 Ah (modelo: 37PN) pasara la prueba de protección contra terremotos anteriormente, Pylontech obtuvo la certificación japonesa S-Mark para su sistema de almacenamiento de energía de batería Force-H2.

Pylontech entró en el mercado japonés en el año 2016 y sus envíos han aumentado año tras año. Para satisfacer la demanda de certificación de seguridad de productos en el mercado japonés, Pylontech hizo de la aprobación de las pruebas de certificación de Japón un componente clave de sus esfuerzos de I+D hace varios años. La celda única LFP 37Ah (modelo: 37PN), con certificación JET japonesa y certificaciones de TÜV Rheinland Japón, se ha implementado en varios módulos y sistemas de baterías de Pylontech. En 2022, Pylontech espera obtener la certificación JET basada en el estándar de prueba JIS C 8715-2:2019 para varios otros productos.

Gracias a una cadena industrial integrada verticalmente, Pylontech es una de las pocas empresas de soluciones de almacenamiento de energía del mundo con capacidades independientes de I+D y fabricación para componentes básicos de almacenamiento de energía, como celdas, módulos, sistemas de gestión de baterías y sistemas de gestión de energía. En los últimos diez años, Pylontech ha proporcionado sistemas de almacenamiento de energía estables y fiables para más de 350.000 usuarios nacionales repartidos en más de 80 países de todo el mundo, con una capacidad total de 3,6 GWh. Según el proveedor de análisis e información con sede en Londres IHS Markit, en 2020, Pylontech ocupó el segundo lugar en el mundo en términos de envíos de productos patentados de almacenamiento de energía para el hogar. La calidad estable y el rendimiento confiable son claves para el éxito continuo de Pylontech.

El gobierno japonés anunció en octubre de 2020 que Japón planeaba convertirse en carbono neutral para 2050. Para lograr este objetivo, las autoridades gubernamentales han implementado varias medidas para alentar a los usuarios domésticos a adoptar nuevas fuentes de energía, además de ofrecer una política agresiva de subsidios para los hogares que implementan rehabilitaciones de casas de energía cero. Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías de litio son un sistema muy económico y práctico.

Maximizar los beneficios para los usuarios y proporcionar los sistemas más estables y fiables es el principio al que se ha adherido Pylontech. "En el año 2022, Pylontech tiene la ambición de aumentar su negocio de almacenamiento de energía en Japón y acelerar el progreso de la iniciativa de carbono 'Beyond-Zero' de Japón", explicó el vicepresidente de negocios internacionales de la compañía, Geoffrey Song.

