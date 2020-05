Un estudio de Cigna muestra descensos de bienestar financiero y social durante la crisis de COVID-19 (2)

La demanda de la atención sanitaria virtual ha crecido rápidamente. El 60% de las personas está interesado en utilizar servicios sanitarios virtuales, con un aumento del 73% en EAU, del 72% en China continental y del 67% en Tailandia. El uso más popular de la salud virtual es para citas con el médico de cabecera, con un 52% diciendo que utilizarían la salud virtual para esto en el futuro, subiendo al 65% en España. Otro 39% dijo que podrían elegir salud virtual para apoyar la salud mental en el futuro, subiendo al 53% en Tailandia y al 51% en China continental.

Soo continuó: "Desde enero, el número de citas de salud virtual asistidas por nuestros clientes ha aumentado seis veces, de 233 en enero a 1.438 en abril, y creemos que este cambio será permanente. Estamos invirtiendo en soluciones de salud nuevas e integradas que ayuden a las personas a gestionar su salud, tanto mental como física, y ofrecer tratamiento cuando y donde sea necesario".

El estudio fue realizado utilizando una encuesta online, con los encuestados reclutados de paneles online y pasando un riguroso control de calidad. La edad, el género y la ciudad de residencia se establecieron basándose en el porcentaje de población de los respectivos mercados. La investigación se realizó entre el 10 de enero y el 24 de febrero y, del 22 al 27 de abril. Se realizaron 8.983 entrevistas online en enero y 1.221 en abril en ocho mercados y la encuesta, con una duración de 20-25 minutos, se completó anónimamente.

Acerca de Cigna

Cigna Corporation es una compañía global de servicios de salud dedicada a ayudar a mejorar la salud, el bienestar y la seguridad de las personas a las que servimos. Cigna ofrece elección, predictibilidad, asequibilidad y acceso a la atención de calidad mediante capacidades integradas y soluciones personalizadas conectadas que avanzan la salud general de la persona. Todos los productos y servicios se suministran exclusivamente mediante o a través de las filiales operativas de Cigna Corporation, incluidas Cigna Health and Life Insurance Company, Cigna Life Insurance Company of New York, Connecticut General Life Insurance Company, compañías Express Scripts o sus filiales y Life Insurance Company of North America. Dichos productos y servicios incluyen un conjunto integrado de servicios de salud, tales como servicios médicos, odontología, salud conductual, farmacia, visión, beneficios complementarios y otros productos relacionados, incluidos seguros de vida colectivos, de accidente e incapacidad. Cigna posee una red de establecimientos en más de 30 países y jurisdicciones, y presta servicio a más de 170 millones de clientes en todo el mundo. Para obtener más información sobre Cigna®, incluidos los enlaces para seguirnos en Facebook o Twitter, visite www.cigna.com [http://www.cigna.com/].

