Un estudio europeo de Geotab revela que casi el 60% de los vehículos ligeros podrían convertirse en eléctricos hoy mismo

Un nuevo estudio europeo de Geotab cuantifica el ahorro económico y el impacto en la sostenibilidad que pueden obtener las flotas al pasarse a los vehículos eléctricos

MADRID, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en IoT y transporte conectado, ha anunciado hoy los resultados de un nuevo estudio de investigación. Según este estudio, casi el 60% de los vehículos de flotas europeas analizados podrían pasarse a vehículos totalmente eléctricos hoy mismo con un coste total de propiedad (coste local de adquisición, mantenimiento, combustible y energía) más bajo. Esto supondría un ahorro total de 261 millones de euros a lo largo de una vida útil de siete años.

Los resultados proceden del Informe para la adopción de vehículos eléctricos (EVSA) de Geotab, que ha analizado los patrones de conducción agregados de 46.000 vehículos con motor de combustión interna de 17 países europeos, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.

En el estudio Los beneficios de la sostenibilidad: el potencial de la electrificación de flotas en Europa se analiza el coste operativo y el impacto medioambiental de los vehículos comerciales ligeros tradicionales de gasolina y diésel (incluidos los vehículos de pasajeros, los SUV, los monovolúmenes y las furgonetas comerciales ligeras) y se comparan con sus homólogos eléctricos de batería. Mediante la observación de datos de rendimiento de vehículos eléctricos en el mundo real, Geotab ha podido extraer conclusiones decisivas sobre los beneficios de la electrificación de las flotas en el retorno de la inversión (ROI) y el impacto positivo en la sostenibilidad.

Según los datos del estudio elaborado por Geotab, los gestores de flotas pueden esperar un ahorro medio de 9.508,47 euros por vehículo en un periodo de siete años. Todo ello sin tener en cuenta el ahorro derivado de los incentivos gubernamentales, como los descuentos en el precio de compra inicial. En cuanto al impacto en la sostenibilidad, esta transición supondría un ahorro total de más de 156.000 toneladas de CO en los próximos siete años en el conjunto de todos los vehículos analizados, con una media de más de cinco toneladas de emisiones de carbono por vehículo. Este ahorro total de emisiones equivale a la captura de carbono de 2,6 millones de árboles plantados durante 10 años.

El estudio muestra, además, que los incentivos gubernamentales podrían ser vitales para que las empresas se pasen a la tecnología de los vehículos eléctricos de forma rentable. Los incentivos gubernamentales varían mucho de un país a otro, y 10 miembros de la UE no ofrecen ningún incentivo en metálico.

Actualmente, España cuenta con el Plan MOVES III, que bonifica la compra de vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de hidrógeno por parte de empresas y particulares. Las pymes pueden obtener una ayuda máxima de 4.000€ por vehículo y de hasta 5.000€ por furgoneta si se entrega otro vehículo de las mismas características. Además, las grandes empresas pueden recibir un máximo de 5.000€ por vehículo si se acogen al programa de achatarramiento.

"Las empresas saben que los vehículos eléctricos definirán el futuro de sus flotas y ahora son capaces de cuantificar algunos de los beneficios de la adopción de vehículos eléctricos", afirma Iván Lequerica, Vicepresidente de Geotab para el sur y el oeste de Europa. "Nuestra investigación supone un gran avance que ilustra la rentabilidad de la electrificación de las flotas, que ayudará a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. También demuestra el importante impacto positivo que los incentivos gubernamentales pueden tener en este cambio".

En cuanto a la forma en que las empresas podrían beneficiarse de los actuales modelos de vehículos eléctricos, la investigación reveló:

En el conjunto de los países europeos del análisis, el 86% de las necesidades de autonomía de las flotas pueden satisfacerse con un vehículo eléctrico durante el 98% del tiempo. Esto indica que la ansiedad por la autonomía, un antiguo freno a la adopción del vehículo eléctrico, es mucho menos preocupante para la mayoría de las flotas comerciales ligeras actuales.

De todos los vehículos eléctricos analizados en España, el 85% son de gran autonomía. Este dato sitúa a España como el segundo país con mayor autonomía entre los países analizados.

Al analizar específicamente la rentabilidad, España es el segundo país de los analizados con mayor viabilidad económica para reemplazar los vehículos de combustión por otros eléctricos, con un 70%; sólo por detrás de Italia (71%). El 70% de los vehículos de combustión podría cambiarse por vehículos eléctricos y ser suficientemente autónomos y económicamente viables.

En el conjunto de países europeos analizados, con un incentivo de muestra de 6.500 euros , la rentabilidad aumenta en 9 puntos porcentuales.

"La capacidad de los vehículos eléctricos actuales para satisfacer las necesidades de las flotas es alentadora. La electrificación de las flotas es un proceso gradual y este estudio destaca que las empresas deben reconocer que los beneficios y la sostenibilidad van de la mano. La sostenibilidad se está convirtiendo en una parte importante de la misión de toda empresa, y el transporte es, a su vez, un componente importante. Es un buen momento para empezar a hacer pruebas con pequeños despliegues de vehículos eléctricos antes de ampliarlos", afirma Lequerica.

"Los datos telemáticos serán fundamentales, independientemente de la fase de adopción del vehículo eléctrico en la que se encuentren las organizaciones, porque les ayudarán a operar su flota de forma más eficiente y sostenible", concluye.

Los usuarios pueden utilizar el EVSA de Geotab para su propia flota. Este informe combina la información sobre los perfiles de conducción ya existentes y los datos de Geotab sobre el comportamiento de las flotas para responder a las preguntas clave de las empresas que están considerando la electrificación.

Mediante el análisis del comportamiento de los conductores, el EVSA identifica qué vehículos existentes son adecuados para la electrificación, sugiere modelos de sustitución de vehículos eléctricos adecuados y cuantifica cuánto puede ahorrar la empresa tanto en costes como en reducción potencial de emisiones de carbono.

Metodología

El estudio de Geotab aprovechó el EVSA para realizar un análisis agregado y disociado de los patrones de conducción de los vehículos de la flota desde el 30 de diciembre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2021 en 17 países europeos. El estudio asumió que los vehículos de sustitución se compraron, no se alquilaron, y estuvieron en servicio durante 7 años. Utilizando los datos de rendimiento de los vehículos eléctricos en el mundo real, el EVSA identifica aquellos vehículos de la flota en los que un vehículo eléctrico con batería disponible podría satisfacer sus necesidades de autonomía diaria y resultar en un coste total de propiedad igual o inferior al de un reemplazo de motor de combustión interna comparable. El coste total de propiedad se compone del coste local de adquisición y mantenimiento, así como de los costes locales de combustible y energía de noviembre de 2021. No se ha incluido el coste de capital de la infraestructura. Los cálculos de las emisiones se basan en el factor de emisiones de 2,29 kg de CO por litro de gasolina. Solo se han proporcionado los desgloses por países a aquellos que contaban con más de 900 vehículos en el análisis.

Los datos producidos en este informe se someten a la política de agregación y desidentificación de Geotab, que incluye, entre otros, los umbrales de los datos analizados, los plazos y el equilibrio de los clientes.

La comparación de la reducción total de CO (156.733 toneladas métricas) con la cantidad equivalente de carbono capturado por árboles se ha realizado utilizando la calculadora online de la EPA de EEUU .

Acerca de Geotab

Geotab conecta de forma segura vehículos a internet, proporcionando análisis basados en datos para ayudar a los clientes a gestionar mejor sus flotas. La plataforma abierta de Geotab y el Marketplace, que ofrece cientos de soluciones de terceros, permiten que grandes y pequeñas empresas automaticen sus operaciones mediante la integración de los datos de sus vehículos con el resto de procesos. El dispositivo actúa como un hub de IoT para el vehículo y proporciona funciones adicionales a través de complementos IOX. Geotab procesa miles de millones de puntos de datos al día que son aprovechados para el análisis de datos y el aprendizaje automático para ayudar a los clientes a mejorar la productividad, optimizar las flotas mediante la reducción del consumo de combustible, mejorar la seguridad del conductor y lograr un mejor cumplimiento de la regulación. Los productos de Geotab se comercializan en todo el mundo a través de una red de distribuidores autorizados. Para obtener más información, visite https://www.geotab.com/es/ y síganos en @GEOTAB y en LinkedIn .

Contactos

Geotab Inc Anthony BrownCommunications Manager – Europeanthonybrown@geotab.com

Edelman – Agencia de comunicaciónAlba de ToroMarta Caparrósgeotabsp@edelman.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903616/Geotab_Inc__Geotab_Study_Shows_Nearly_6_in_10_Analysed_European.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1903615/Geotab_Inc__Geotab_Study_Shows_Nearly_6_in_10_Analysed_European.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/un-estudio-europeo-de-geotab-revela-que-casi-el-60-de-los-vehiculos-ligeros-podrian-convertirse-en-electricos-hoy-mismo-y-ahorrar-261-millones-de-euros-301629845.html