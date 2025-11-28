EVE_Energy - EVE ENERGY/PR NEWSWIRE

¡1,48 GWh! EVE Energy y Vimab BESS AB firman un memorando de entendimiento para impulsar la transición energética en Europa

WUHAN, China, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 19 de noviembre, en la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente GENERA 2025 celebrada en Madrid, EVE Energy y el integrador sueco de sistemas de almacenamiento de energía Vimab BESS AB firmaron oficialmente un Memorando de Entendimiento (MdE) trienal. La colaboración busca impulsar el despliegue de 1,48 GWh en proyectos de almacenamiento de energía en el norte de Europa para impulsar la transición energética europea.

Alianza de 1,48 GWh para impulsar la transición energética

Como líder en la transición energética global, la región nórdica impulsa la adopción de energías renovables con estrictos objetivos de emisiones de carbono. Sin embargo, la intermitencia de la energía eólica y solar, sumada al aumento de la demanda de electricidad, plantea un doble desafío para el sistema eléctrico: el desequilibrio entre la oferta y la demanda y la volatilidad del precio de la electricidad. El almacenamiento de energía a gran escala se ha convertido en una solución clave.

Esta colaboración representa una alineación estratégica entre las necesidades del mercado y la experiencia técnica. Según el acuerdo, EVE Energy será un proveedor clave para Vimab BESS AB, proporcionando baterías de almacenamiento de energía de alto rendimiento, soluciones de sistemas y el soporte técnico correspondiente para facilitar la expansión del negocio de almacenamiento de energía de Vimab en Suecia y en toda Europa. El primer lote de pedidos ya está confirmado para su entrega en diciembre, lo que demuestra la sólida confianza mutua y el compromiso de ambas partes con una rápida implementación.

Aleksandra Kostic, consejera delegada de Vimab DOO, filial de Vimab BESS AB, declaró: "El mercado nórdico de almacenamiento de energía está entrando en una fase de desarrollo diversificado y creación de valor. La solidez técnica y la capacidad de entrega de EVE Energy son justo lo que necesitamos. Gracias a nuestra colaboración previa, valoramos enormemente sus productos y servicios y esperamos profundizar esta colaboración para liberar el potencial regional".

Jimmy Ye, director de Ventas para Europa de Almacenamiento de Energía en EVE Energy, comentó: "Vimab BESS AB aporta una capacidad profesional de ejecución de proyectos y una amplia experiencia operativa. Esta colaboración es el resultado de nuestra continua profundización de la cooperación y refleja nuestro compromiso compartido de aprovechar las fortalezas complementarias para impulsar los objetivos de energía verde de Europa. Esperamos seguir fortaleciendo los servicios locales y contribuir a la transición energética global".

Fortaleciendo nuestra presencia europea a través de la excelencia en productos y servicios

Las diversas condiciones climáticas y geográficas de Europa imponen requisitos rigurosos en cuanto a la estabilidad del rendimiento, la adaptabilidad ambiental y la fiabilidad de los sistemas de almacenamiento de energía. Con la innovación como eje central, EVE Energy ofrece productos de alta densidad energética, seguridad superior y fiabilidad demostrada, equipados con un BMS inteligente para garantizar un funcionamiento estable en condiciones extremas. Además, la empresa proporcionará a Vimab BESS AB soporte integral, que abarca todo el proceso, desde la entrega del producto hasta la operación y el mantenimiento posteriores a la instalación.

EVE Energy está acelerando su presencia europea mediante alianzas locales estratégicas. Con el apoyo de su oficina alemana, la compañía continúa fortaleciendo sus equipos locales de ventas, ingeniería y servicio posventa para garantizar una respuesta rápida y soluciones integrales adaptadas a las necesidades de sus clientes. Como implementación clave de esta estrategia de localización, la colaboración con Vimab BESS AB aprovecha las ventajas de los recursos de los socios locales para satisfacer con precisión las necesidades del mercado europeo.

De cara al futuro, EVE Energy seguirá fortaleciendo la innovación de productos y, a través de su sistema de capacidad de "Fabricación global, cooperación global, servicio global", colaborará con más socios para avanzar en la transición energética global con soluciones de almacenamiento de energía eficientes, seguras y fiables.

