EXPO 2027 Belgrado lleva la campaña "Visita Serbia" a Bratislava

(Información remitida por la empresa firmante)

BRATISLAVA, Eslovaquia, 15 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- EXPO 2027 Belgrado presentará la oferta turística de Serbia y oportunidades de negocio a la industria turística de Eslovaquia en el evento "Visit Serbia B2B Networking", el 17 de septiembre de 2026 en Incheba, Bratislava.

Como parte de su roadshow internacional, Serbia está presentando EXPO 2027 Belgrado – la primera Expo Especializada que se celebrará en Belgrado – en mercados europeos clave, mostrando al país como destino turístico y de inversión de cara a la apertura de la Expo el 15 de mayo de 2027. El evento creará oportunidades para asociaciones y cooperación transfronterizas.

Igor Kovačević, Director Ejecutivo de EXPO 2027 Belgrado, y Lukáš Parízek, Comisario General de Eslovaquia para EXPO 2027 Belgrado, se dirigirán a representantes de la industria turística y la comunidad empresarial eslovacas. El programa destacará oportunidades de negocio mediante visitas de delegaciones y reuniones B2B específicas, respaldadas por una plataforma digital que conecta a empresas.

Serbia y Eslovaquia: crecientes vínculos económicos

El comercio bilateral alcanzó aproximadamente 1.300 millones de euros en 2025, un 15 por ciento más interanual, convirtiendo a Serbia en el socio comercial más importante de Eslovaquia en los Balcanes Occidentales, según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia. Eslovaquia también fue el primer país en firmar un Contrato de Participación para EXPO 2027 Belgrado.

Detalles del evento

Evento: Visit Serbia B2B Networking

Fecha: jueves, 17 de septiembre de 2026, a partir de las 10:30 a. m.

Lugar: Incheba, a.s., Viedenská cesta 3–7, 851 01 Bratislava, Eslovaquia

El evento está coorganizado por Slovakia Travel, #GoBelgrade y ATIS.

Sobre EXPO 2027 Belgrado

EXPO 2027 Belgrado es una Exposición Especializada bajo el lema "Play for Humanity: Sport and Music for All", que tendrá lugar del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027, con más de 135 países confirmados.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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