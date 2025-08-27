FANTA® SE ASOCIA CON UNIVERSAL PICTURES Y BLUMHOUSE (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

FANTA SE ASOCIA CON UNIVERSAL PICTURES Y BLUMHOUSE PARA REUNIR A LOS INFAMES ICONOS DEL TERROR POR PRIMERA VEZ EN UNA ASOCIACIÓN GLOBAL

¡Los amantes de Halloween se regocijan ya que los iconos de las películas de terror, tanto antiguos como nuevos, regresan para tener en sus manos un nuevo sabor de edición limitada!

ATLANTA, 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- ¡Prepárate para gritar… por Fanta! Antes de esta temporada de Halloween, Fanta, Universal Pictures y Blumhouse ofrecen escalofríos y emociones como nunca antes con una alianza global que une por primera vez a cuatro iconos del terror en la programación definitiva de Halloween.

Esta alianza une a los iconos del terror Chucky (franquicia de Chucky), Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy's 2), The Grabber (Black Phone 2) y M3gan (M3GAN 2.0) con un antojo insaciable: ¡Fanta! En todo el mundo, los fans podrán ver a los personajes de Halloween, tanto de culto como modernos, en plena búsqueda de la magia, con una serie de experiencias previas a Halloween. Aunque provienen de mundos muy diferentes, esta vez comparten el mismo deseo: ¡Quieren Fanta!

Universal estrenará dos nuevos y aterradores capítulos de estos iconos del terror: Black Phone 2 (en cines el 17 de octubre) y Five Nights at Freddy's 2 (en cines el 5 de diciembre). Ambas películas son de Blumhouse, la empresa líder en terror.

Estos iconos del terror no solo buscan y adornan los envases de edición limitada de la Colección Halloween de los sabores clásicos de Fanta, sino que, por tiempo limitado, también buscan el sabor personalizado de Chucky: Chucky's Punch. Esta Fanta con sabor a frutos rojos está disponible en todo el mundo desde hoy junto con los cuatro iconos en latas de toda la gama de sabores de Fanta. Los retratos incluyen a Chucky en Chucky's Punch; The Grabber en fresa; Freddy Fazbear en naranja y M3gan en uva (los sabores y personajes varían según el mercado). Los fans pueden descubrir más de los personajes escaneando el código QR en el lateral de las latas para acceder a contenido y experiencias exclusivas.

Ibrahim Salim Khan, vicepresidente global de Fanta en The Coca-Cola Company, afirmó: "Fanta promete exquisitez, y solo exquisitez. ¿Qué mejor ocasión para disfrutarla que Halloween? La fiesta de los dulces y trucos. La única época del año en la que se despiertan tus antojos más intensos. Este Halloween, en una deliciosa y emocionante colaboración con Universal Pictures y Blumhouse, traeremos de vuelta a los íconos del terror más legendarios por primera vez. Han vuelto. Pero no están aquí para atormentarte. Simplemente... ¡Quieren Fanta!".

Desde septiembre hasta octubre y más allá, se recomienda a los fanáticos estar atentos, ya que los íconos del terror aparecerán en todos lados donde aparece Fanta, desde envases de edición limitada hasta tiendas minoristas, máquinas expendedoras, fábricas y experiencias de la vida real, todo para tener en sus manos una deliciosa Fanta, ¡así que debes tomar la tuya antes de que lo hagan!

¡No dejes que estos iconos del terror se lleven toda la Fanta! La gama completa de sabores Fanta Halloween Collection ya está disponible en todo el país. Para más información sobre la colaboración y They Want a Fanta, visita https://www.fanta.com.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una compañía integral de bebidas con productos vendidos en más de 200 países y territorios. Nuestro propósito es renovar el mundo y marcar la diferencia. Comercializamos múltiples marcas multimillonarias en diversas categorías de bebidas a nivel mundial. Nuestro portafolio de bebidas gaseosas incluye Coca-Cola, Sprite y Fanta. Nuestras marcas de agua, bebidas deportivas, café y té incluyen Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Fuze Tea, Gold Peak y Ayataka. Nuestras marcas de jugos, lácteos con valor agregado y bebidas vegetales incluyen Minute Maid, Simply, Innocent, Del Valle, Fairlife y AdeS. Transformamos constantemente nuestro portafolio, desde la reducción del azúcar en nuestras bebidas hasta la introducción de nuevos productos innovadores al mercado. Buscamos impactar positivamente la vida de las personas, las comunidades y el planeta mediante la reposición de agua, el reciclaje de envases, las prácticas de abastecimiento sostenible y la reducción de las emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor. Junto con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700.000 personas, lo que contribuye a generar oportunidades económicas en comunidades locales de todo el mundo. Para más información, visite www.coca-colacompany.com y síganos en Instagram, Facebook y LinkedIn. La información contenida en nuestro sitio web o redes sociales, o a la que se pueda acceder a través de ellos, no se incorpora por referencia a este documento ni forma parte de él.

Acerca de Universal Pictures Home EntertainmentUniversal Pictures Home Entertainment (UPHE – http://www.uphe.com) es una unidad de Universal Filmed Entertainment Group (UFEG). UFEG produce, adquiere, comercializa y distribuye entretenimiento cinematográfico a nivel mundial en diversos formatos para cine, entretenimiento en el hogar, televisión y otras plataformas de distribución, así como productos de consumo, juegos interactivos y entretenimiento en vivo. La división global incluye Universal Pictures, Focus Features, Universal Pictures Home Entertainment, Universal Brand Development, Fandango y DreamWorks Animation Film and Television. UFEG forma parte de NBCUniversal, una de las compañías líderes mundiales de medios y entretenimiento en el desarrollo, producción y comercialización de entretenimiento, noticias e información para una audiencia global. NBCUniversal posee y opera una valiosa cartera de cadenas de noticias y entretenimiento, una compañía cinematográfica de primer nivel, importantes operaciones de producción televisiva, un grupo líder de estaciones de televisión, parques temáticos de renombre mundial y un conjunto de negocios líderes en internet. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation.

Acerca de Blumhouse Fundada por el consejero delegado Jason Blum en 2015, Blumhouse es la cuna del terror en cine, televisión y videojuegos. Tras su fusión con Atomic Monster de James Wan en enero de 2024, las compañías combinadas han recaudado casi 9000 millones de dólares en taquilla mundial y han representado casi el 50% del mercado del terror en los últimos diez años. Las compañías han producido cerca de 250 películas y series de televisión, entre ellas Halloween, The Purge, The Black Phone, Annabelle, Paranormal Activity, The Exorcist, Insidious, M3GAN y Five Nights at Freddy's, además de la franquicia de terror más exitosa de la historia, The Conjuring Universe. En televisión, Blumhouse produce series con y sin guion, como Scarpetta, de próximo estreno para Prime Video; The Rainmaker para USA; y Worst Roommate Ever y Worst Ex Ever para Netflix. La compañía también lanzó recientemente una división de videojuegos con títulos como Fear The Spotlight y los próximos estrenos Eyes of Hellfire y Sleep Awake.

Blumhouse fue distinguida por Fast Company como una de sus empresas más innovadoras en 2024 y una de sus marcas importantes en 2023. La empresa también invierte en experiencias inmersivas virtuales y del mundo real, incluyendo el boletín The Van; productos de consumo en Blumhouse Shop; su presencia constante en las Noches de terror de Halloween anuales de Universal Studios; su festival de cine anual Halfway to Halloween y BlumFest; el Blumhouse HorrorVerse en Meta Horizon en Meta Quest; y su próxima transformación de un espacio de exhibición en el icónico Hotel Stanley de El resplandor.

